Người bệnh giang mai, sùi mào gà gia tăng sau kỳ nghỉ dài

Thông tin với phóng viên Dân trí ngày 9/3, đại diện Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, sau kỳ nghỉ Tết, nơi này ghi nhận số lượng người dân đến khám và điều trị các bệnh đường tình dục tăng 20-30%. Số khách hàng đi làm đẹp cũng tăng nhiều so với thời điểm trước đó.

ThS.BS Lê Tuấn Khanh, khoa Lâm sàng 3 của Bệnh viện Da Liễu TPHCM chia sẻ, các số liệu điều trị tại đơn vị cho thấy, hành vi quan hệ không an toàn có xu hướng gia tăng trong dịp lễ và các kỳ nghỉ dài.

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp nhất thời điểm này là lậu, giang mai, sùi mào gà và herpes sinh dục. Ngoài ra, một số bệnh và thể bệnh ít gặp khác cũng xuất hiện, như sùi mào gà khổng lồ, giang mai thần kinh, đậu mùa khỉ...

Nhóm tuổi nhiễm bệnh đường tình dục vào cơ sở y tế chuyên khoa da liễu tuyến cuối ở TPHCM khám nhiều nhất là 18-35 tuổi. Theo bác sĩ Khanh, đây là nhóm tuổi có đời sống tình dục năng động, tỷ lệ sử dụng rượu bia cao, đi du lịch nhiều trong dịp lễ.

"Điều đáng lo ngại là độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hoá, với nhiều trường hợp dưới 18 tuổi, thậm chí dưới 16 tuổi. Điều này liên quan đến việc thiếu kiến thức về sức khoẻ sinh sản, tâm lý ngại mua và sử dụng bao cao su", bác sĩ phân tích.

Cũng theo bác sĩ Khanh, trong thực tế lâm sàng, nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục có triệu chứng ban đầu rất kín đáo hoặc không điển hình. Như bệnh lậu hoặc nhiễm vi khuẩn Chlamydia (ở họng hay ở âm đạo) thường chỉ gây triệu chứng nhẹ như đau họng, huyết trắng, khí hư hoặc không triệu chứng.

Đối với giang mai, giai đoạn đầu của bệnh thường có triệu chứng là một vết loét nhưng lại không đau và có thể tự lành, còn herpes sinh dục đôi khi chỉ biểu hiện bởi vài mụn nước nhỏ, hơi ngứa hoặc rát nhẹ rồi tự khỏi.

Một trường hợp nhiễm giang mai mắt (Ảnh: BV).

Các triệu chứng trên có thể tự biến mất mà không cần điều trị, khiến người bệnh dễ chủ quan, cộng với tâm lý xấu hổ, lo sợ bị đánh giá mà trì hoãn việc đi khám, dẫn đến chẩn đoán muộn và tăng nguy cơ biến chứng nặng lẫn lây nhiễm cho bạn tình. Đây là yếu tố làm bệnh âm thầm lan rộng trong cộng đồng.

Tự ý mua thuốc điều trị tại nhà: Lợi bất cập hại

Bác sĩ tại Bệnh viện Da Liễu TPHCM cảnh báo, nhiều bệnh nhân tự ý ra hiệu thuốc mua kháng sinh uống sau khi quan hệ tình dục không an toàn, hoặc khi có triệu chứng.

Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc sai loại, sai liều có thể làm triệu chứng tạm giảm lúc đầu nhưng bệnh không khỏi hẳn. Thay vào đó, bệnh có nguy cơ chuyển sang mạn tính và kháng thuốc, đặc biệt với bệnh lậu. Một số trường hợp người dân bị sùi mào gà nhưng tự uống thuốc nam, khi vào viện thì mảng sùi đã to bằng nắm tay.

Nguy hiểm hơn, hầu hết các bệnh lây truyền qua đường tình dục không tạo miễn dịch bảo vệ lâu dài, nên bệnh nhân hoàn toàn có thể mắc lại. Do đó, việc thay đổi hành vi nguy cơ, điều trị cho bạn tình là yếu tố quyết định để ngăn ngừa tái nhiễm.

Người dân cần đến bệnh viện khám sớm khi có triệu chứng bất thường, không tự ý điều trị tại nhà (Ảnh: BV).

Bác sĩ Khanh nhấn mạnh, việc sử dụng bao cao su đúng cách trong mỗi lần quan hệ sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm.

Bên cạnh đó, cần hạn chế sử dụng rượu bia, không sử dụng chất kích thích; hạn chế quan hệ tình dục trong tình trạng không tỉnh táo; duy trì mối quan hệ chung thủy với một bạn tình, hạn chế quan hệ với người chưa tầm soát các bệnh lây qua đường tình dục.

Khi có biểu hiện bất thường như tiểu buốt, tiết dịch niệu đạo/âm đạo bất thường, loét sinh dục, nổi mụn vùng kín... người dân không nên tự ý điều trị tại nhà mà cần đến bệnh viện có chuyên khoa da liễu khám sớm, để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.

"Chúng ta nên làm xét nghiệm tầm soát nếu có triệu chứng bất thường sau khi quan hệ với bạn tình mới chưa xác định được tình trạng bệnh. Với đối tượng nguy cơ cao như có nhiều bạn tình, từng mắc bệnh trước đó, cần xét nghiệm định kỳ 6-12 tháng/lần ngay cả khi không có triệu chứng", bác sĩ khuyến cáo.