Gần 40 ngày nỗ lực hồi sinh sự sống cho bé trai sinh non tại Vinmec Phú Quốc

Ngày 6/10, chị Trần Thị Thúy Duyên sinh thường bé trai thứ hai khi thai mới 29 tuần tuổi tại Bệnh viện Vinmec Phú Quốc. Thông thường, trẻ sinh đủ tháng khi được 39-40 tuần, cân nặng tiêu chuẩn trung bình khoảng 3,2-3,3 kg.

Với cân nặng chỉ khoảng 1,6 kg, bé được xếp vào nhóm sơ sinh cực non nhẹ cân, nguy cơ cao gặp các biến chứng nặng như ngừng thở, viêm phổi, rối loạn thân nhiệt và nhiễm khuẩn sơ sinh.

Ngay sau sinh, trẻ khóc yếu, thở rên, rút lõm lồng ngực, môi tím, phản xạ bú kém. Bé được chẩn đoán suy hô hấp sơ sinh, nhiễm khuẩn sơ sinh sớm và bệnh màng trong giai đoạn 4, cần hồi sức tích cực ngay lập tức nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng.

Bé trai được chăm sóc, theo dõi trong lồng ấp áp lực dương (Ảnh: Vinmec).

“Ở tuần thai này, phổi của trẻ gần như chưa hoạt động, thiếu trầm trọng Surfactant - chất giúp phổi nở và trao đổi oxy. Mỗi phút trôi qua đều là ranh giới sinh tử.

Chúng tôi lập tức tiến hành đặt nội khí quản, thông khí áp lực thấp và quyết định can thiệp kỹ thuật LISA (Less Invasive Surfactant Administration) - bơm Surfactant qua ống catheter siêu nhỏ vào phổi”, bác sĩ Phong cho biết. Trước đó, kỹ thuật này chỉ được thực hiện ở các trung tâm hồi sức sơ sinh lớn.

Sau can thiệp, trẻ tiếp tục được thở máy, theo dõi tình trạng sức khỏe 24/7 trong lồng ấp áp lực dương đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời, bé được nuôi dưỡng tĩnh mạch toàn phần do chưa thể bú mẹ, kết hợp bổ sung dưỡng chất cần thiết được tính toán kỹ lưỡng theo từng gram cân nặng.

Hai ngày sau, các bác sĩ quyết định hội chẩn từ xa cùng đội ngũ chuyên gia hồi sức sơ sinh tại Bệnh viện Vinmec Smart City (Hà Nội) để xây dựng phác đồ điều trị tối ưu cho bé.

Trẻ được duy trì thông khí tối ưu, siêu âm thóp hàng ngày để tầm soát xuất huyết não thất, dự phòng nhiễm khuẩn bằng kháng sinh, chiếu đèn vàng da, kiểm soát vòng bụng, đánh giá phản xạ bú - mút và môi trường lồng ấp đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm phù hợp. Sau vài ngày, trẻ đã thở đều, thóp phẳng, phản xạ cải thiện và bắt đầu dung nạp tốt sữa mẹ nhỏ giọt qua sonde.

Từ giữa tháng 10, khi tình trạng ổn định dần, bé được tăng thời gian da kề da (Kangaroo Care), từ 3 giờ lên 8-10 giờ/ngày. Đây là một trong những biện pháp quan trọng giúp trẻ non tháng ổn định nhịp thở, tăng miễn dịch và kích thích phản xạ bú - mút. Đến đầu tháng 11, trẻ cai máy thở hoàn toàn, bú mẹ 30-35ml mỗi cữ, tiêu hóa tốt.

Liên tiếp qua các giai đoạn điều trị, từ điều chỉnh chế độ ăn, tăng từng ml sữa mỗi bữa cho đến khi tập bú mẹ trực tiếp, bé đều đáp ứng tốt, không xuất hiện biến chứng phổi, não, tiêu hoá. Ngày 3/11, trẻ được trở về khoa Sản cùng mẹ, theo dõi thêm trước khi được xuất viện vào ngày 11/11.

Bé trai sinh non trong ngày xuất viện (Ảnh: Vinmec).

Sau 7 tuần điều trị liên tục, bé đạt cân nặng 2kg, phản xạ tốt, tự điều hòa thân nhiệt, không nhiễm khuẩn và có thể bú mẹ hoàn toàn. Đây là trường hợp trẻ sinh non 29 tuần đầu tiên được nuôi sống hoàn chỉnh tại Phú Quốc mà không cần chuyển tuyến ra đất liền.

Ngày xuất viện, bé nặng 2 kg, da hồng hào, tự thở, bú mẹ hoàn toàn, phản xạ tốt, ngủ ngon, tăng cân đều 20-25g mỗi ngày.

“Điều khó nhất không phải là kỹ thuật, mà là giữ cho tình trạng của bé ổn định từng giờ, từng phút trong suốt nhiều tuần. Mỗi thay đổi nhỏ trong chế độ ăn, sử dụng thuốc hay các biện pháp hỗ trợ đều phải tính toán tỉ mỉ, kỹ lưỡng”, bác sĩ Phong chia sẻ.

Hai mẹ con bé trai sinh non chụp ảnh cùng bác sĩ Nguyễn Nam Phong (Ảnh: Vinmec).

Hành trình bảo vệ sinh mạng bé nhỏ tại Vinmec Phú Quốc đã mở ra hy vọng mới: ngay tại đảo ngọc, trẻ sinh non vẫn có thể được điều trị an toàn, hiệu quả theo chuẩn quốc tế.

Đây cũng là minh chứng cho chất lượng chuyên môn đạt chuẩn quốc tế của Vinmec Phú Quốc, đồng thời phản ánh sự phối hợp nhịp nhàng của các mắt xích trong toàn hệ thống Vinmec, phát huy sức mạnh chung để cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.