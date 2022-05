Gần 1.200 người phải cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong kỳ nghỉ lễ 30/4

Ngày 4/5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã công bố số liệu hoạt động trong dịp lễ 30/4 và 1/5 (tính từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5).

Theo đó, tổng số bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong 4 ngày nghỉ là gần 1.200 trường hợp. Trong đó có hơn 650 trường hợp là nội khoa và hơn 530 ca phải cấp cứu ngoại khoa, bao gồm các khoa Tổng quát, Thần kinh, Lồng ngực - Mạch máu, Tai mũi họng, Mắt, Hàm mặt, Phỏng...

So sánh với cùng kỳ năm 2020 (thời điểm tình hình cấp cứu, điều trị chưa bị ảnh hưởng mạnh vì dịch bệnh Covid-19), lượng bệnh cấp cứu tăng hơn 200 trường hợp.

Có 111 trường hợp phải cấp cứu chuyển mổ, trong đó nhiều nhất là bệnh nhân khoa Tổng quát (47 bệnh nhân), Thần kinh (27 bệnh nhân), Chỉnh hình (26 bệnh nhân). Đặc biệt, không có bệnh nhân nào ở khoa Phỏng và Tiết niệu phải chuyển mổ.

Người dân sàng lọc Covid-19 trước khi vào thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Hoàng Lê).

Về tình hình tai nạn, có hơn 225 ca tai nạn giao thông, trong đó 74 trường hợp bị chấn thương sọ não. Có 33 trường hợp bị tai nạn sinh hoạt, 17 ca bị đả thương (đâm, chém), 10 trường hợp ngộ độc do rắn cắn, ong đốt. Chỉ có 2 ca phải cấp cứu do ngộ độc thuốc, và không có trường hợp nào phải nhập viện do tự tử, ngộ độc thức ăn, nước uống.

Theo đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, bình quân công suất giường điều trị trong dịp lễ chiếm 62% tổng công suất của bệnh viện. Tổng lượng máu dùng cho bệnh nhân trong 4 ngày là 457 đơn vị (loại 350ml), trong đó chiếm cao nhất là ngày đầu nghỉ lễ (30/4) với 128 đơn vị máu.

Tính đến 7h sáng 4/5, Bệnh viện Chợ Rẫy còn hơn 9.850 đơn vị máu.