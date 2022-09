FV thành lập Khoa Truyền nhiễm: Tăng cường bảo vệ bệnh nhân và đội ngũ y tế

Bệnh viện FV thành lập Khoa Truyền nhiễm

Khoa Truyền nhiễm vận hành chính thức từ tháng 7/2022. FV kỳ vọng chuyên khoa này sẽ tăng cường hiệu quả điều trị, củng cố hàng rào an toàn cho bệnh nhân và đội ngũ y tế, đồng thời đóng góp cho việc chống kháng kháng sinh trong cộng đồng.

Tốc độ phát triển của vi khuẩn kháng thuốc nhanh hơn tốc độ phát triển kháng sinh (Ảnh: FV).

Khi Covid-19 bùng nổ giữa năm 2021, một số bệnh viện lúng túng trong công tác cách ly cũng như điều trị bệnh dịch. Nhiều người mới nhận ra tầm quan trọng của công tác phòng chống nhiễm khuẩn.

Thời điểm đó, với chính sách phòng chống nhiễm khuẩn sẵn có, FV đã áp dụng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn sát sao, đảm bảo điều trị bệnh nhân Covid-19 song song với hoạt động khám chữa bệnh an toàn, hạn chế tình trạng lây nhiễm trong bệnh viện. Khi đại dịch tạm lắng, Thạc sĩ - bác sĩ Vũ Trường Sơn - bác sĩ chuyên khoa Nội tổng quát - Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn Bệnh viện FV đã đề xuất nhanh chóng thành lập Khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện FV.

Được sự ủng hộ của ban lãnh đạo bệnh viện, vào tháng 7/2022, Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện FV chính thức thành lập với sự dẫn dắt của Trưởng khoa là bác sĩ Vũ Trường Sơn, cùng sự góp mặt của các bác sĩ chuyên gia trong lĩnh vực nhiễm trùng và quản lý kháng sinh hàng đầu TPHCM, chuyên gia dược lâm sàng, chuyên gia vi trùng học, các điều dưỡng kiểm soát nhiễm khuẩn nhiều năm kinh nghiệm tại FV.

Trải qua 13 năm công tác song song hai chuyên khoa Nội Tổng quát và Kiểm soát Nhiễm khuẩn tại FV, bác sĩ Vũ Trường Sơn cho biết, hiện nay, các loại vi khuẩn có khả năng kháng kháng sinh xuất hiện và phát triển nhanh đến mức khó kiểm soát, dẫn đến việc chữa bệnh trở nên khó khăn và nguy cơ tử vong cao hơn. Nguyên nhân là do người bệnh lạm dụng thuốc kháng sinh và một số bác sĩ còn thiếu cẩn trọng trong việc kê đơn thuốc.

Việt Nam nằm trong số các quốc gia có tình trạng kháng kháng sinh cao trên thế giới (Ảnh: FV).

Bác sĩ Sơn đưa ra con số đáng báo động, trong số các bệnh nhân thực hiện tầm soát vi khuẩn kháng thuốc tại FV, có 1/3 người trước đó đã mang sẵn những mầm vi khuẩn đa kháng (tức kháng nhiều loại kháng sinh) từ cộng đồng. Mặc dù mầm vi khuẩn trong cơ thể chưa gây bệnh, nhưng khi sức đề kháng yếu đi, mầm này có thể phát triển gây nên các bệnh nhiễm trùng đa kháng thuốc rất khó điều trị. Ngay cả trong trường hợp mầm vi khuẩn chưa gây bệnh cho người mang, thì vẫn có nguy cơ lây lan cộng đồng, đặc biệt là cho những người có hệ miễn dịch yếu hơn.

Hệ thống xét nghiệm tại FV có thể trả kết quả chỉ từ 2-3 giờ (Ảnh: FV).

Khoa Truyền nhiễm sẽ giúp tăng cường ngăn ngừa các mầm bệnh nói trên, bảo vệ cho các bệnh nhân suy giảm miễn dịch và tối ưu hiệu quả điều trị, mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân.

Tầm quan trọng của Khoa Truyền nhiễm thể hiện rõ qua 3 vai trò chính. Thứ nhất là khám, điều trị các bệnh lý truyền nhiễm do virus, vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc nấm gây ra. Trong đó bao gồm bệnh truyền nhiễm phức tạp như viêm phổi, lao, viêm màng não, nhiễm trùng xương, viêm nội tâm mạc, viêm gan siêu vi, nhiễm trùng da và mô mềm, nhiễm ký sinh trùng và nấm, bệnh lây qua đường tình dục, cúm, Covid-19, bệnh sốt không rõ nguyên nhân, nhiễm trùng do sinh vật kháng thuốc và điều trị dự phòng do phơi nhiễm sau khi tiếp xúc với dịch cơ thể hoặc mầm bệnh truyền qua máu.

Khoa sẽ hỗ trợ tham vấn cho các bác sĩ đang điều trị cho những bệnh nhân nằm viện có tình trạng suy giảm miễn dịch hoặc nhiễm trùng phức tạp. Với hệ thống phòng cách ly được thiết kế đặc biệt, FV có khả năng đảm bảo phản ứng nhanh khi phát hiện ca bệnh truyền nhiễm. Ngay cả với những bệnh phải cách ly nghiêm ngặt, bệnh viện vẫn có thể tiếp nhận điều trị mà không ảnh hưởng đến bệnh nhân, nhân viên y tế khác.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 không gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của bệnh viện FV (Ảnh: FV).

Vai trò thứ hai là quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện. Theo đó, mọi kháng sinh được kê cho bệnh nhân đều có sự xem xét và xác nhận từ Khoa Truyền nhiễm. Với sự hỗ trợ của xét nghiệm làm kháng sinh đồ, bác sĩ sẽ đánh giá bệnh nhân có cần sử dụng kháng sinh hay không, sử dụng loại kháng sinh và liều lượng thế nào cho phù hợp. Điều này không chỉ tránh tình trạng lạm dụng kháng sinh mà còn hạn chế tác dụng phụ do kháng sinh gây ra.

Quản lý sử dụng kháng sinh đã được áp dụng từ nhiều năm nay tại Bệnh viện FV (Ảnh: FV).

Vai trò thứ ba của Khoa Truyền nhiễm là kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, đảm bảo an toàn mức cao cho bệnh nhân và đội ngũ nhân viên y tế. Tại FV, các trang thiết bị từ bàn ghế, kệ tủ đến nhà vệ sinh… đều được lấy mẫu kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo không mang mầm bệnh, lây nhiễm chéo cho bệnh nhân. Công tác tầm soát vi khuẩn đa kháng thuốc ở các bệnh nhân điều trị nội trú cũng được thực hiện thường xuyên.

Bác sĩ Sơn tự tin về vai trò và tầm nhìn của Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện FV (Ảnh: FV).

Không dừng lại ở 3 vai trò quan trọng này, vị tân trưởng Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện FV còn có tầm nhìn xa hơn. "Trong tương lai, tôi kỳ vọng Khoa Truyền nhiễm của FV sẽ là trung tâm dịch vụ - tư vấn về bệnh truyền nhiễm hàng đầu TPHCM. Bằng các trang thiết bị tối tân, chúng tôi có thể xác định nguyên nhân gây bệnh và cùng hội chẩn đưa ra hướng điều trị nhanh chóng, thay vì tốn nhiều thời gian và tiền bạc để nuôi cấy vi khuẩn và thử nhiều loại kháng sinh", bác sĩ Vũ Trường Sơn cho biết.

Là đơn vị đạt chứng nhận chất lượng y tế quốc tế JCI (lần thứ 3 liên tiếp), Bệnh viện FV có đầy đủ trang thiết bị, máy móc tối tân có thể cho ra kết quả xét nghiệm nhanh chỉ bằng 1/3 thời gian so với bình thường, độ chuẩn xác cao đến hơn 99%. Tại FV, chỉ cần 2 tiếng, các bác sĩ đã có thể biết chính xác loại vi khuẩn gây bệnh để đưa ra chẩn đoán và điều trị trúng đích ngay từ đầu, bệnh nhân được sử dụng đúng thuốc và liều lượng tránh nguy cơ kháng kháng sinh sau này.

Yến Lê