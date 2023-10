Duy trì được điều này đến sau tuổi 60, chị em thuộc nhóm sống thọ

Trong nghiên cứu mới nhất đăng trên Tạp chí Lão khoa, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những phụ nữ có cân nặng ổn định sau tuổi 60 có khả năng sống lâu hơn 90 tuổi.

Theo Medical News Today, các nhà nghiên cứu từ Đại học California San Diego (Mỹ) đã kiểm tra 54.437 người tham gia Sáng kiến Sức khỏe Phụ nữ, một nghiên cứu dài hạn nhằm điều tra nguyên nhân gây ra các bệnh mãn tính ở phụ nữ sau mãn kinh.

Duy trì cân nặng ổn định giúp chị em sống thọ (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Trong quá trình nghiên cứu, cân nặng của những người tham gia được ghi lại vào thời điểm ban đầu, năm thứ 3 và năm thứ 10.

Dựa trên các dữ liệu này, những người tham gia được phân loại thành ba nhóm: Giảm cân (những người giảm hơn 5% so với ban đầu), tăng cân (những người tham gia có mức tăng 5% trở lên so với mức cơ bản) hoặc cân nặng ổn định (thay đổi ít hơn 5% so với mức cơ bản).

Trong tổng số những người tham gia, 30.647 (56% phụ nữ) cho thấy có tuổi thọ đặc biệt - tuổi thọ vượt quá 90 tuổi.

Các phát hiện cho thấy những người tham gia giảm hoặc tăng cân từ 5% trở lên so với mức ban đầu ít có khả năng sống lâu hơn so với những người có cân nặng ổn định. Đây là nghiên cứu đầu tiên thuộc loại này đánh giá tác động của sự thay đổi cân nặng đến tuổi thọ ở phụ nữ.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc giảm cân, nếu không chủ ý, có mối liên hệ chặt chẽ hơn với việc giảm tuổi thọ.

Aladdin H. Shadyab, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết, nếu phụ nữ lớn tuổi thấy giảm cân khi họ không cố gắng giảm cân thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo về sức khỏe kém và là dấu hiệu dự báo tuổi thọ sẽ giảm sút.

Mặc dù các khuyến nghị giảm cân thông thường có thể không giúp phụ nữ lớn tuổi cải thiện tuổi thọ, nhưng các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng phụ nữ trong độ tuổi này vẫn nên tuân theo lời khuyên y tế và giảm cân nếu cần thiết để cải thiện sức khỏe hoặc chất lượng cuộc sống.