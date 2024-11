Dược phẩm Thái Minh ra mắt men vi sinh Tràng Phục Linh

Dược phẩm Thái Minh là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Các sản phẩm của công ty đều được nghiên cứu khoa học kỹ lưỡng, kiểm nghiệm nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo hiệu quả và chất lượng cho người sử dụng.

Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ra mắt sản phẩm men vi sinh Tràng Phục Linh dành cho người bị rối loạn tiêu hóa.

Hơn một thập kỷ chăm sóc sức khỏe đại tràng cho người Việt

Tràng Phục Linh PLUS của Dược phẩm Thái Minh đã có hơn một thập kỷ trở thành người bạn đồng hành tin cậy của người bệnh đại tràng. Mới đây thương hiệu đã nhận giải thưởng "Thương hiệu quốc gia 2024".

Tràng Phục Linh PLUS đạt danh hiệu "Thương hiệu quốc gia 2024".

Tiếp nối thành công đó, Dược phẩm Thái Minh đã ra mắt sản phẩm men vi sinh Tràng Phục Linh, hỗ trợ giảm các triệu chứng về rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn, hỗ trợ tốt cho đại tràng, mang đến giải pháp toàn diện hơn cho người dùng.

Bộ đôi men vi sinh và viên uống Tràng Phục Linh.

Thành phần nhập khẩu được nghiên cứu lâm sàng và hiệu quả vượt trội

Một trong những điểm mạnh của men vi sinh Tràng Phục Linh là thành phần nhập khẩu từ các quốc gia có nền y học phát triển, như Saccharomyces boulardii từ Thụy Sĩ và Fibregum B từ Pháp.

Men vi sinh Tràng Phục Linh chứa các thành phần nhập khẩu từ Pháp và Thụy Sĩ.

Saccharomyces boulardii là một loại lợi khuẩn đã được nghiên cứu và chứng minh lâm sàng giúp hỗ trợ giảm triệu chứng tiêu chảy, cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa, và cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Theo nghiên cứu được đăng trên PubMed - trang thông tin của Thư viện Quốc gia Mỹ - chủng men vi sinh này đã chứng tỏ hiệu quả trong việc hỗ trợ cải thiện các vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt là khi có sự mất cân bằng vi khuẩn trong ruột.

Bên cạnh đó, thành phần Fibregum B có trong men vi sinh Tràng Phục Linh là một chất xơ tự nhiên giúp tăng cường sự phát triển của các vi khuẩn có lợi trong ruột, hỗ trợ chức năng tiêu hóa và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh lâu dài. Nghiên cứu về công dụng của Fibregum B cũng đã được Pubmed đăng tải.

Chăm hệ tiêu hóa khỏe mạnh của gia đình

Men vi sinh Tràng Phục Linh được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, và được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025 để đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng.

Điều đặc biệt của men vi sinh Tràng Phục Linh là tính ứng dụng cao, phù hợp cho mọi đối tượng trong gia đình, từ trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi đến người lớn và người cao tuổi.

Men vi sinh Tràng Phục Linh chăm sóc tiêu hóa khỏe mạnh cho cả gia đình.

Với những ưu điểm vượt trội, men vi sinh Tràng Phục Linh kết hợp cùng Tràng Phục Linh PLUS là giải pháp toàn diện giúp bảo vệ và cải thiện sức khỏe đại tràng, hỗ trợ giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, từ đó mang lại một hệ tiêu hóa khỏe mạnh cho cả gia đình.

Hiện nay sản phẩm đã có mặt tại các hiệu thuốc trên cả nước. Độc giả có thể gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506 để được tư vấn các thông tin, cũng như được hướng dẫn tìm nhà thuốc gần nhất.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe men vi sinh Tràng Phục Linh có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1952/2024/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 9/10/2024.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tràng Phục Linh PLUS có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 816/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 31/3/2021.

Các thực phẩm trên không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thông tin liên hệ:

Sản xuất tại: Công ty cổ phần Công nghệ cao Thái Minh

Phân phối: Công ty cổ phần Dược phẩm Thái Minh

Tổng đài liên hệ (miễn cước): 1800 1506