Dược Kim Bảng và The Deus hợp tác sản xuất, ra mắt thương hiệu Lady Dew

Tình trạng mất cân bằng vi sinh phụ khoa

Theo nghiên cứu Global Burden of Recurrent Vulvovaginal Candidiasis, mỗi năm có khoảng 138 triệu phụ nữ toàn cầu gặp tình trạng viêm âm đạo do nấm Candida tái phát (CVV).

Tại Việt Nam, khảo sát trên 462 tình nguyện viên tại Bệnh viện Quân đội Hà Nội (2019-2020) ghi nhận hơn 51% người tham gia khảo sát có triệu chứng tiết dịch âm đạo dương tính với nấm men, trong đó Candida albicans chiếm hơn một nửa số ca.

Một nghiên cứu năm 2025 chỉ ra rằng thói quen thụt rửa - vốn vẫn tồn tại ở nhiều phụ nữ châu Á - làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, rối loạn hệ vi sinh và ảnh hưởng khả năng sinh sản.

Dù trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm được quảng bá là dịu nhẹ hay thảo dược, phần lớn chỉ dừng lại ở việc làm sạch tạm thời. Chưa nhiều thương hiệu trong nước tập trung vào giải pháp chủ động bảo vệ và phục hồi hệ vi sinh vùng kín, yếu tố giúp cơ thể tự cân bằng và chống vi khuẩn có hại.

Từ khoảng trống đó, Lady Dew ra đời như một bước chuyển mình trong cách hỗ trợ phụ nữ chăm sóc sức khỏe vùng kín, mang tới trải nghiệm không chỉ sạch hơn mà còn khỏe từ bên trong, giúp chị em cảm thấy tự tin, thoải mái và an tâm trong nhịp sống hiện đại.

Lady Dew - Bước tiến công nghệ lợi khuẩn trong chăm sóc phụ khoa

Sự kết hợp giữa Công ty Cổ phần Dược Kim Bảng (DKB) - đơn vị có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm và The Deus, thương hiệu phát triển các sản phẩm chăm sóc cá nhân hiện đại, đã tạo nên hướng đi mới cho ngành hàng dung dịch vệ sinh phụ nữ tại Việt Nam.

Nếu Dược Kim Bảng có kinh nghiệm hơn 4 thập kỷ hoạt động trong ngành dược phẩm, thì The Deus mang tư duy sáng tạo và ứng dụng khoa học lợi khuẩn trên thế giới - kết hợp để hình thành Lady Dew, sản phẩm đại diện cho thế hệ dung dịch vệ sinh thế hệ mới: an toàn, khoa học và thấu hiểu phụ nữ Việt.

Đột phá công nghệ vi sinh thế hệ mới Lactobacillus (Ảnh: Dược Kim Bảng).

Điểm nổi bật của Lady Dew nằm ở công nghệ Postbiotics, ứng dụng hai thành phần lợi khuẩn tiên tiến:

Lactobacillus KDPH - chủng lợi khuẩn bất hoạt có khả năng kích hoạt miễn dịch tự nhiên, ức chế vi khuẩn có hại và nấm Candida albicans - tác nhân chính gây viêm nhiễm vùng kín.

Lactobacillus Ferment - chiết xuất lợi khuẩn giúp giảm đỏ, hỗ trợ giảm viêm, phục hồi hàng rào sinh học da, đồng thời duy trì độ pH lý tưởng cho môi trường vùng kín.

Song hành cùng công nghệ vi sinh, Lady Dew còn kết hợp chiết xuất thiên nhiên như trà xanh và lô hội có nguồn gốc Việt Nam, sữa dê nhập khẩu - giúp làm dịu, dưỡng ẩm và bảo vệ vùng da nhạy cảm.

Sản phẩm không sulfate - không paraben - không cồn (Ảnh: Dược Kim Bảng).

Sản phẩm không chứa sulfate, paraben và cồn, lành tính với làn da nhạy cảm. Được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO của Dược Kim Bảng, Lady Dew tuân thủ quy trình kiểm nghiệm khắt khe, ứng dụng khoa học làm đẹp hiện đại.

4 thập kỷ phát triển của Dược Kim Bảng

Dược Kim Bảng đã có hơn 40 năm phát triển trên thị trường (Ảnh: Dược Kim Bảng).

Khởi nguồn từ một hiệu thuốc nhỏ tại Hà Nam vào năm 1981, Công ty Cổ phần Dược Kim Bảng đã không ngừng phát triển trong lĩnh vực dược phẩm và mỹ phẩm. Với triết lý “Chất lượng - an toàn - hiệu quả”, DKB hiện là đối tác sản xuất tin cậy của nhiều thương hiệu trong và ngoài nước.

Sự kiện hợp tác cùng The Deus trong dự án Lady Dew không chỉ khẳng định năng lực sản xuất theo chuẩn quốc tế, mà còn là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững, đưa tri thức dược học Việt Nam hòa vào xu hướng công nghệ làm đẹp toàn cầu.