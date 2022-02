Đừng coi thường khi lỡ trượt chân lúc làm việc nhà, "sụp ổ gà" khi đi chợ

Ngày 15/2, đại diện Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn các bác sĩ nơi đây đã phẫu thuật cho 3 trường hợp nữ bệnh nhân gặp tai nạn trong sinh hoạt, tưởng như rất đơn giản nhưng gây đứt động mạch ở chân nguy hiểm.

Lâm nạn khi rửa chén, đi chợ "sụp ổ gà"

Trường hợp đầu tiên là của bà Đ.T.T. (59 tuổi, quê Bình Thuận). Khai thác bệnh sử, bà T. cho biết, trong lúc ngồi rửa chén phụ các con thì chiếc ghế nhựa cũ bất ngờ gãy khiến bà ngã xuống sàn bếp. Cú ngã ban đầu tưởng rằng tương đối đơn giản, nhưng sau đó bà cảm thấy đau chân và được người nhà đưa đến bệnh viện địa phương. Tại đây, bà được sơ cứu nhưng tình trạng đau càng lúc càng tăng nặng, chân phải sưng to.

Đến lúc đau không thể chịu nổi nữa, bà được đưa lên tuyến trên để điều trị tiếp. Tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, bác sĩ phát hiện bệnh nhân gãy xương đùi phải nên được mổ kết hợp xương. Tiếp đến, bà T. được đưa tới Bệnh viện Bình Dân để tiếp tục điều trị vì xương gãy đã đâm thủng động mạch khoeo làm người bệnh mất máu nhiều, nguy cơ liệt cao do mất máu, thuyên tắc khí.

Ảnh chụp cho thấy xương gãy đâm thủng động mạch khoeo của bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Thời điểm đến Bệnh viện Bình Dân, chân người phụ nữ đã sưng phù lớn. Các bác sĩ đã phải thực hiện can thiệp, chụp hình động mạch cản quang để tìm tổn thương và đặt một stent che phủ lỗ thủng động mạch. Sau can thiệp, người bệnh hết đau nhanh, chân phải giảm sưng và đã có thể cử động chân.

Với trường hợp của chị T.N.T. (44 tuổi, quê Long An), một tuần trước ngày nhập viện chị xảy ra tai nạn "sụp ổ gà" khá hi hữu. Chị cho biết, buổi trưa khi đi chợ một mình bằng xe máy, do thủy triều lên nên chị không nhìn thấy ổ gà bị nước ngập nên đã chạy xe vào và xảy ra tai nạn. Lúc mới chấn thương, chị T. không thấy đau nhiều và không nghĩ tai nạn nghiêm trọng.

Sau một ngày được chăm sóc tại địa phương, chị T. thấy tình trạng đau tăng nặng và được chuyển tuyến lên TPHCM. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân gãy xương, đứt động mạch khoeo chân trái nên được phẫu thuật kết hợp xương, phẫu thuật nối mạch máu. Nữ bệnh nhân xuất viện sau tổng cộng 2 tuần điều trị.

Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật nối mạch máu (Ảnh: BVCC).

Có thể cắt chân, bại liệt nếu điều trị trễ

Trường hợp còn lại là của bà N.T.C. (63 tuổi, ngụ TPHCM). Ngày xảy ra tai nạn, người phụ nữ này có lau sàn nhà. Sau khi lau xong, nghĩ rằng sàn nhà đã khô nên bà bước đi và trượt chân ngã xuống, không thể đứng dậy được nữa.

Ngoài đứt động mạch chân trái, tình trạng của bà C. còn nguy hiểm hơn khi là một phụ nữ nhiều bệnh nền, thừa cân, đái tháo đường lâu năm, huyết áp tăng, suy thận… Điều này đòi hỏi ê kíp phẫu thuật phải thao tác nhanh gọn, chính xác để lần tìm và khâu nối động mạch khoeo mà không làm tổn thương thành mạch, dễ gây thuyên tắc mạch cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật hoàn tất sau gần 90 phút thành công, giúp bà C. tránh nguy cơ hoại tử chân, giải quyết tình trạng tê đau chân trái trước mổ.

BS CK2 Hồ Khánh Đức, trưởng khoa Phẫu thuật Tim - Mạch máu của Bệnh viện Bình Dân cho biết, các tai nạn trong sinh hoạt không chỉ gặp vào dịp Tết mà rải rác trong năm cũng có nhiều trường hợp gãy xương, đứt động mạch, chủ yếu là ở vùng đầu gối, chi dưới. Đáng lưu ý, đa số các trường hợp té ngã đều không nghĩ đến việc mình bị gãy xương, đứt động mạch mà nhầm với một tình trạng đau do chấn thương phần mềm thông thường.

Bệnh nhân đứt động mạch không được phát hiện phẫu thuật sớm sẽ có nguy cơ hoại tử chân hoặc liệt (Ảnh: BVCC).

Đến khi người bệnh không chịu nổi cảm giác đau nhức, tê, yếu liệt không đi lại được mới đến bệnh viện. Điều này rất nguy hiểm vì vùng chân mạch máu nghèo nàn, chỉ có động mạch khoeo để tưới máu nuôi toàn bộ vùng đầu gối, cẳng chân. Nếu không được phát hiện sớm, người bệnh có nguy cơ hoại tử chân, phải cắt bỏ chân hoặc liệt do tắc mạch máu kéo dài.

"Nạn nhân của các tai nạn té ngã, một khi thấy các dấu hiệu của thiếu máu ở chân cấp tính như đau chân, không tìm thấy mạch ở chân, tím tái, tê, yếu liệt chân thì cần đưa đến bệnh viện ngay.

Chấn thương gãy xương, tắc mạch máu, đứt mạch máu là dạng đa chấn thương phức tạp, cần phối hợp điều trị của các chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật mạch máu cũng như phục hồi chức năng" - bác sĩ đưa ra lời khuyến cáo.