Đừng chủ quan với những cơn đau khi chơi bóng rổ

Độc giả M.T.Lan (TPHCM) gửi câu hỏi đến chuyên trang Ngoại thần kinh - Cột sống nhờ bác sĩ tư vấn như sau: “Anh trai em rất mê bóng rổ, chiều nào cũng ra sân chơi. Gần đây, anh thường than đau cổ chân và đầu gối nhưng không chịu đi khám, nói chỉ cần nghỉ vài ngày là khỏi. Em sợ anh chủ quan vì nghe nói người chơi bóng rổ dễ bị chấn thương dây chằng. Nhờ bác sĩ giải thích: chơi bóng rổ dễ gặp những chấn thương nào, và dấu hiệu nào là cảnh báo nguy hiểm cần đi khám ngay ạ?”.

Dưới đây là phần giải đáp của ThS.BS Nguyễn Xuân Hảo - Bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Việc anh trai của bạn bị đau cổ chân và đầu gối sau khi chơi bóng rổ là tình huống khá phổ biến. Đây là môn thể thao có nhiều động tác bật nhảy, xoay người và tiếp đất đột ngột, nên các khớp ở chi dưới - đặc biệt là cổ chân, đầu gối và gân gót - thường phải chịu áp lực lớn.

Thông thường, đau nhẹ hoặc sưng nhẹ sau vận động có thể chỉ là căng cơ, bong gân mức độ nhẹ và sẽ cải thiện sau vài ngày nghỉ ngơi, chườm lạnh và kê cao chân. Tuy nhiên, nếu đau kéo dài trên 3-5 ngày, khớp sưng to, bầm tím, nghe tiếng “rắc” hoặc cảm giác lỏng khớp, đó có thể là dấu hiệu của rách dây chằng, tổn thương sụn chêm hoặc đứt gân, cần sớm đi khám để tránh biến chứng về sau.

Đừng nên chủ quan, cố gắng chơi dù đang đau, có thể khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến lỏng khớp hoặc thoái hóa sớm. Nếu anh của bạn đau nhiều và kéo dài thì nên sớm đến thăm khám các bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp, chấn thương chỉnh hình để được kiểm tra.

