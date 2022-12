Đột quỵ não: Can thiệp giờ vàng thêm cơ hội

Tại sự kiện Kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống khoa Đột quỵ não và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ diễn ra chiều 19/12, Thượng tá, TS Nguyễn Văn Tuyến, Chủ nhiệm khoa Đột quỵ não cho biết, các kỹ thuật can thiệp cho bệnh nhân đột quỵ não ngày càng phát triển.

Trong đó, đột quỵ thiếu máu não chiếm 80% trường hợp đột quỵ nói chung. Với đột quỵ thiếu máu não, bệnh nhân có thể được điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết và can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học đối với các bệnh nhân có tắc mạch lớn.

Trường hợp bệnh nhân 100 tuổi được can thiệp đột quỵ não thành công tại BV Trung ương Quân đợi 108 (Ảnh: Ngọc Ngọc).

Tuy nhiên, thời gian vàng điều trị tái thông rất hẹp, trong vòng 3-4,5 giờ từ khi khởi phát, do đó ít bệnh nhân được tiếp cận với những phương pháp này vì đến viện muộn.

Vì thế, bệnh viện đẩy nhanh các khâu, khi có bệnh nhân đột quỵ não nhập viện, thời gian can thiệp từ thời điểm đến viện là từ 20-50 phút.

TS Tuyến thông tin thêm, hàng năm, khoa phẫu thuật trên 200 bệnh nhân, nút túi phình mạch não bằng vòng xoắn kim loại trên 200 bệnh nhân, lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học trên 150 bệnh nhân, tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt trên 150%, không để xảy ra tai biến, tai nạn điều trị do sai sót chuyên môn.

Bệnh viện TWQĐ 108 là đơn vị đầu tiên của miền Bắc, đơn vị thứ 3 trong cả nước được Hội Đột quỵ châu Âu trao "Chứng nhận đạt tiêu chuẩn vàng về điều trị đột quỵ". Tiếp sau đó, Bệnh viện được Tổ chức Đột quỵ Thế giới trao Chứng nhận Bạch Kim theo những tiêu chí khắt khe hơn và đã duy trì vững chắc chứng nhận Bạch Kim từ đó đến nay.

Các can thiệp cho bệnh nhân đột quỵ não ngày càng phát triển. Như về can thiệp nội mạch với sự kết hợp cùng chuyên can thiệp tim mạch áp dụng kỹ thuật nút túi phình mạch não và khối dị dạng động tĩnh mạch não; kỹ thuật đặt stent đảo dòng chảy trong can thiệp phình mạch não cổ rộng…

PGS.TS.TTƯT Nguyễn Hoàng Ngọc (bìa phải), Phó Giám đốc Nội khoa trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho khoa Đột quỵ não (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Về ngoại khoa, phối hợp với khoa phẫu thuật thần kinh thực hiện kỹ thuật lấy máu tụ; phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị chảy máu não lớn kết hợp tiêm thuốc tiêu sợi huyết; đặt dẫn lưu não thất mở kết hợp bơm thuốc tiêu huyết khối đối với bệnh nhân chảy máu não thất…

Về nội khoa, Khoa Đột quỵ não triển khai theo dõi áp lực nội sọ, huyết áp động mạch xâm lấn; ứng dụng siêu âm xuyên sọ trong theo dõi áp lực nội sọ; tiêm thuốc tiêu huyết khối ổ máu tụ tại não thất; áp dụng liệu pháp tế bào gốc trong điều trị nhồi máu não…

Về phục hồi chức năng, Khoa cùng Khoa Phục hồi chức năng triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu phục hồi rối loạn nuốt, ngôn ngữ, trí nhớ, cảm giác, tiêm độc tố botulinum điều trị bệnh nhân co cứng cơ sau đột quỵ…

Đặc biệt trong năm 2022 khoa triển khai 3 ứng dụng kỹ thuật mới gồm: "Siêu âm đo đường kính bao dây thần kinh thị giác theo dõi tăng áp lực nội sọ ở bệnh nhân đột quỵ não và chấn thương sọ não", "Tiêu sợi huyết qua dẫn lưu não thất ngoài điều trị chảy máu não thất có giãn não thất cấp", "Hạ thân nhiệt chỉ huy bằng hệ thống làm lạnh bề mặt trên bệnh nhân đột quỵ não và chấn thương sọ não nặng".

TS Tuyến chia sẻ thêm, mới đây nhất, Khoa cấp cứu thành công trường hợp người đàn ông 100 tuổi bị nhồi máu não bằng phương pháp tiêu sợi huyết.

Trường hợp bệnh nhân nam giới 100 tuổi vào viện trong tình trạng liệt gần hoàn toàn nửa người phải, nói khó, huyết áp tăng cao.

Ở thời điểm nhập viện, bệnh nhân ở giờ thứ 2 kể từ khi khởi phát nên đã được tái thông mạch bằng thuốc tiêu sợi huyết. Bệnh nhân được tiêm thuốc chỉ sau 20 phút từ khi đến khoa cấp cứu, một giờ sau tay và chân bên phải có thể vận động nâng lên khỏi giường. Bệnh nhân ý thức tỉnh táo, nói rõ hơn. Kiểm tra lại sau 24 giờ, hình ảnh cắt lớp vi tính cho thấy sọ não hoàn toàn bình thường. Sau 5 ngày điều trị nội trú tại khoa Đột quỵ, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn.

Tại sự kiện, đại diện Ban lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, PGS.TS.TTƯT Nguyễn Hoàng Ngọc, Phó Giám đốc Nội khoa trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho khoa Đột quỵ não.