Đồng Tháp xét nghiệm nhanh người bệnh và người nuôi bệnh

Dân trí Khi có nhiều ca mắc Covid-19 tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh này thống nhất sẽ xét nghiệm nhanh với tất cả người bệnh và người nuôi bệnh.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và kiểm soát nguy cơ lây lan mầm bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở Y tế Đồng Tháp đề nghị test nhanh bệnh nhân và người nhà đi nuôi bệnh để tầm soát SARS-CoV-2 trước khi vào cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương mua sắm kit test nhanh phục vụ công tác phòng, chống dịch; đồng thời đề xuất mức thu phí phù hợp theo quy định; trong đó thống nhất miễn thu phí cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có sổ.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ tiến hành test nhanh người bệnh và người nuôi bệnh trước khi đưa vào cơ sở khám chữa bệnh điều trị.

Như Dân trí đã thông tin, liên quan đến BN15182 (công nhân của Xí nghiệp May 6, TP Sa Đéc) là con của BN14437 (bệnh nhân được phát hiện mắc Covid-19 đầu tiên tại Khoa Nội C - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc), ngày 28/6, Viện Y tế công cộng TPHCM (thuộc Bộ Y tế) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.200 công nhân của Xí nghiệp May 6 (TP Sa Đéc) bằng phương pháp RT-PCR.

Đồng thời UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo tạm dừng hoạt động xí nghiệp này kể từ 7h ngày 29/6.

Kết quả xét nghiệm ngày 29/6 cho thấy, 1.200 công nhân Xí nghiệp May 6 có 11 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tối ngày 29/6, Bộ Y tế công bố tỉnh Đồng Tháp có 21 ca bệnh (kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2) từ mã số 16345 đến mã số 16368. Đây là các ca bệnh tỉnh đã thông tin nghi nhiễm trước đó và đã được thu dung, cách ly điều trị.

Hiện Viện Y tế công cộng TPHCM đang tiếp tục thực hiện xét nghiệm khẳng định các mẫu bệnh phẩm của công nhân Xí nghiệp May 6.

Đồng Tháp kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến tại Trường Quân sự tỉnh (cơ sở cũ), sẵn sàng cho công tác điều trị và cách ly tập trung.

Sau khi xảy ra nhiều ca mắc Covid-19, UBND TP Sa Đéc chủ trì, phối hợp Sở Y tế và doanh nghiệp đề xuất phương án sử dụng cơ sở của Xí nghiệp May 6 làm cơ sở cách ly tập trung; phối hợp Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Chính trị tỉnh sử dụng Cơ sở số 1 Trường Cao đẳng Cộng đồng (Phường 3, thành phố Sa Đéc), Trường Chính trị tỉnh làm cơ sở cách ly tập trung, bảo đảm các điều kiện cần thiết theo quy định.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến tại Trường Quân sự tỉnh (cơ sở cũ); bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự và công tác hậu cần theo quy định; tăng cường phân tuyến điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh, bao gồm các bệnh nhân mắc Covid-19; điều phối số lượng người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung theo tình hình thực tế.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố huy động tất cả lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; trực tiếp chỉ huy thực hiện truy vết, khoanh vùng, xác định quy mô của các ổ dịch trên địa bàn, đề xuất tăng cường lực lượng khi cần thiết.

Ngày 30/6, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp ban hành 2 thông báo khẩn để tìm người có tiếp xúc với trường hợp nghi mắc Covid-19 tại tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, truy tìm những hành khách đi chung chuyến xe của Nhà xe Huỳnh Sơn (tại phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) trong chuyến 5h, ngày 15/6 từ thành phố Sa Đéc đi đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Và chuyến 12h, ngày 15/6 từ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM trở về TP Sa Đéc.

