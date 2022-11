Dinh dưỡng tăng cường miễn dịch - giải pháp giúp trẻ giảm nguy cơ mắc bệnh

"Hiện nay, tình trạng nhiều trẻ vừa tháng trước vào viện vì Adeno, khỏi được vài tuần lại vào viện vì cúm B, cúm A… Đây có thể là hệ quả của nợ miễn dịch", PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy nói.

"Nợ miễn dịch" có thể ảnh hưởng đến sức đề kháng của trẻ nhỏ (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Nguyên nhân "nợ miễn dịch" ở trẻ

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy - Chủ nhiệm Bộ môn Nhi - Đại học Y Hà Nội, nợ miễn dịch là hiện tượng xảy ra do không tiếp xúc với vi khuẩn và virus một cách thường xuyên. Khoảng thời gian thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 như giãn cách xã hội, tăng cường vệ sinh, đeo khẩu trang... cũng góp phần vào việc ngăn chặn sự lây lan của các loại bệnh thông thường.

Mặc dù các biện pháp này tác dụng ngăn ngừa một số bệnh thông thường nhưng khi không còn phổ biến, trẻ quay lại trường học, tham gia các hoạt động cộng đồng thì nguy cơ bùng phát các bệnh thông thường do virus và vi khuẩn sẽ tăng lên.

Theo các chuyên gia tại Bệnh viện Đại học Schleswig-Holstein (Đức), "nợ miễn dịch" ảnh hưởng đến sức đề kháng của trẻ nhỏ, có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh nhiễm trùng ở trẻ em trong thời kỳ hậu Covid-19.

Vì vậy, các loại bệnh nhiễm trùng phổ biến ở trẻ em như cúm A, cúm B, Adenovirus, viêm họng liên cầu... bùng phát sau thời gian ngắn khi trẻ đi học trở lại.

PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy cho biết, nếu không may trẻ mắc Covid-19, dù có triệu chứng hay không thì đáp ứng miễn dịch của trẻ cũng bị ảnh hưởng.

Nhiễm Covid-19 còn gây giảm số lượng hoặc chức năng tế bào trình diện kháng nguyên, làm tăng các phản ứng viêm quá mức do tăng các cytokine kháng viêm (như IL-10 và TGF-β), nhất là tại đường hô hấp, cản trở hấp thụ oxy khiến oxy trong máu giảm thấp, đe dọa đến tính mạng của trẻ.

"Suy giảm miễn dịch do Covid-19 còn gây khó khăn trong đào thải virus và chống nhiễm trùng thứ phát. Khi xảy ra nhiễm trùng thứ phát sau nhiễm Covid-19, trẻ còn có nguy cơ bị nặng hơn khoảng 5-15,5%", PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy nói.

PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy - Chủ nhiệm Bộ môn Nhi - Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Dược phẩm Delap).

"Trả nợ miễn dịch" bảo vệ trẻ trước nhiều dịch bệnh

PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy chia sẻ, để "trả nợ miễn dịch", bên cạnh tiêm phòng, vận động thể chất, trẻ cần bổ sung dinh dưỡng hợp lý với đầy đủ kẽm, sắt. Đây là yếu tố lõi trong tăng cường miễn dịch.

Dinh dưỡng cung cấp nguyên liệu để tổng hợp các thành phần miễn dịch. Các nguyên tố vi lượng, nhất là kẽm và sắt có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ miễn dịch cho trẻ. Vì vậy, khi cơ thể trẻ bị thiếu sắt, kẽm thì hệ miễn dịch sẽ suy giảm.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, tình trạng trẻ em thiếu kẽm và sắt còn cao. Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng (2019-2020), tỷ lệ trẻ em thiếu kẽm khoảng 60%, cứ 3 trẻ có một trẻ thiếu sắt. Trẻ thiếu kẽm thường đi đôi với thiếu sắt và ngược lại.

Bác sĩ Diệu Thúy lưu ý, sau ốm, trẻ bị thiếu sắt kẽm rất cao. Vì lúc trẻ đang bệnh, virus, vi khuẩn lấy dinh dưỡng, nhất là chất sắt để sinh sôi và phát triển.

Do đó, sau bệnh tầm 7-10 ngày, trẻ cần bổ sung liều dự phòng cho nhu cầu hàng ngày từ 2-3 tháng. Điều này có thể giúp trẻ bù lượng kẽm, sắt thiếu hụt và hỗ trợ phục hồi cơ thể, củng cố hệ miễn dịch.

Để cung cấp đủ lượng kẽm, sắt, cha mẹ có thể tăng cường chế độ ăn, bổ sung cho con trẻ bằng sản phẩm dạng lỏng dễ uống, dễ hấp thu.

TPBVSK Fitobimbi Ferro C có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1845/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 11/6/2022. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.