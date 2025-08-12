Đình chỉ hoạt động chuyên môn phòng khám có “bác sĩ rởm”

Ngày 12/8, ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, cho biết đã ký quyết định đình chỉ hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám Đa khoa quốc tế Đà Nẵng, địa chỉ 180 Trần Phú, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Phòng khám này bị đình chỉ toàn bộ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 4 tháng.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng trên đường Trần Phú (Ảnh website phòng khám).

Lý do phòng khám này bị đình chỉ là không bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Cũng theo quyết định, điều kiện để phòng khám này tiếp tục hoạt động trở lại phải được Sở Y tế Đà Nẵng chấp thuận bằng văn bản về việc khắc phục các tồn tại đã được sở nêu ra trước đó.

Sau thời gian đình chỉ, nếu phòng khám không hoàn thành việc khắc phục các nội dung yêu cầu, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ thực hiện thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám này.

Như Dân trí đưa tin, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can 7 đối tượng là quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng về tội Lừa dối khách hàng.

Trong số 7 đối tượng bị khởi tố, có 4 đối tượng bị bắt tạm giam, 3 đối tượng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính gần 376 triệu đồng từ 17 khách hàng.