Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bị cảm lạnh khi đang hóa trị?

Tình trạng này có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng. Vì vậy, người bệnh cần phải nhận biết các dấu hiệu và triệu chứng của cảm lạnh, cúm và các bệnh nhiễm trùng khác.

Hóa trị làm tăng nguy cơ cảm lạnh và cúm như thế nào?

Hóa trị làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến những người đang điều trị dễ bị cảm lạnh, cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng khác.

Theo Verywell, thông thường, các tế bào trong cơ thể bạn phát triển và chết đi một cách có kiểm soát. Tế bào ung thư phát triển không ngừng. Hóa trị hoạt động bằng cách tiêu diệt các tế bào ung thư, ngăn chúng lây lan hoặc làm chậm sự phát triển của chúng.

Tuy nhiên, hóa trị không thể phân biệt tế bào ung thư với tế bào khỏe mạnh, có nghĩa là nó cũng có thể gây hại cho các tế bào khỏe mạnh. Khi điều này xảy ra, mọi người gặp một số tác dụng phụ nhất định.

Hóa trị có thể làm hỏng tủy xương, làm giảm khả năng sản xuất bạch cầu. Cơ thể bạn cần các tế bào bạch cầu để giúp chống lại nhiễm trùng.

Khi cơ thể không có đủ bạch cầu, cơ thể sẽ dễ bị virus và các mầm bệnh khác tấn công.

Cảm lạnh và hóa trị liệu

Khi bạn đang được hóa trị, điều quan trọng là phải đề phòng các triệu chứng của nhiễm trùng, thậm chí là cảm lạnh đơn giản.

Một số dấu hiệu và triệu chứng phổ biến nhất của cảm lạnh bao gồm:

- Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi.

- Ho.

- Viêm họng,

- Hắt xì.

- Ngứa hoặc chảy nước mắt.

- Sốt (hiếm gặp ở người lớn, phổ biến hơn ở trẻ em).

Cúm và hóa trị liệu

Bạn cũng có thể có nhiều khả năng bị cúm hơn khi bạn đang được hóa trị. Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh cúm có thể bao gồm:

- Sốt.

- Kiệt sức.

- Nhức đầu.

- Ho khan.

- Nhức mỏi và đau nhức.

- Ớn lạnh.

- Nôn mửa và tiêu chảy (mặc dù những triệu chứng này không phổ biến)

Bạn cũng có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao hơn nếu bạn đang điều trị hóa chất.

Cúm và Covid-19 đều do virus gây ra, nhưng không giống nhau. Bệnh cúm do virus cúm gây ra, và Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Cả hai bệnh nhiễm trùng đều có thể gây sốt, đau nhức cơ thể và ho. Covid-19 cũng có thể gây mất khứu giác và vị giác, được coi là một triệu chứng đặc trưng.