Điểm mặt các nguyên nhân dẫn đến ung thư gan

Dân trí Ung thư gan đang tăng nhanh, tỉ lệ mắc mới cao, đặc biệt tỷ lệ tử vong do căn bệnh này gần tương đương số người mắc bệnh.

Tại Việt Nam, tỉ lệ mắc ung thư gan tăng rất nhanh trong vòng 20 năm qua. Năm 2000, số ca mắc mới ung thư gan tại nước ta chỉ có 5.700 ca, sau đó tăng lên 9.400 ca năm 2010, ung thư gan là bệnh ung thư có tỉ lệ mắc mới cao nhất trong năm 2018 với 25.335 trường hợp mới mắc và đặc biệt tỷ lệ tử vong do căn bệnh này gần tương đương số người mắc bệnh.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện K cho biết, ung thư gan khó sàng lọc phát hiện sớm vì ở giai đoạn đầu biểu hiện của bệnh thường mơ hồ, không rõ ràng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư gan, trong đó các nguyên nhân chủ yếu dưới đây:

- Xơ gan: 80% bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào gan có biểu hiện của xơ gan, do đó các yếu tố nguy cơ của xơ gan cũng được xem là yếu tố nguy cơ của HCC.

Có nhiều nguyên nhân gây xơ gan, trong đó có xơ gan do bia rượu, xơ gan do virus, xơ gan do gan nhiễm mỡ...

- Viêm gan B và viêm gan C: Với ung thư gan, nguyên nhân hàng đầu được xác định là do virus viêm gan B hoặc C. Đây là 2 loại virus gây nhiễm trùng mạn tính, được ví là "sát thủ thầm lặng" dẫn đến xơ gan và ung thư gan.

Trong thực tế điều trị, trên 80% bệnh nhân ung thư gan là do tiến triển từ viêm gan virus B, khoảng 5% bệnh nhân ung thư gan được xác định là do virus viêm gan C.

Đáng nói, cả viêm gan B và viêm gan C đều diễn tiến hết sức âm thầm, thường khi bệnh bước vào giai đoạn nặng (xơ gan, ung thư gan) bệnh mới có những biểu hiện rõ ràng hơn.

- Rượu bia: Uống rượu bia thường xuyên là nguyên nhân quan trọng của xơ gan. Xơ gan do rượu chiếm khoảng 15% các trường hợp mắc ung thư gan.

Vì thế, để giảm nguy cơ ung thư gan, cần hạn chế uống bia rượu, kiểm soát viêm gan B, C nếu có. Bên cạnh đó khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát cân nặng để không béo phì, tập thể dục thể thao đều đặn.

Tú Anh