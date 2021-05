Dị ứng khi "yêu" - kẻ phá bĩnh tiệc vui

Dị ứng khi "yêu" là tình trạng quá mẫn của người phụ nữ với thành phần protein có trong tinh dịch của người nam giới. Theo nghiên cứu, tuổi hay gặp dị ứng khi "yêu" là 30 - 40.

Nỗi phiền muộn

Khi đôi "yêu" nhau mà gặp phải dị ứng thì gây nhiều phiền toái, rắc rối trong quan hệ tình cảm. Dị ứng khi "yêu" là nguyên nhân gây tình trạng mất hứng tình dục lớn nhất, cản trở chuyện ân ái. Đôi khi những dị ứng chỉ do mùi của cơ thể, mồ hôi vì khi hoạt động tình dục tiêu tốn rất nhiều sức lực, do đó việc cơ thể bị đốt nóng lên, vã mồ hôi là hiện tượng sinh lý bình thường trong thời điểm cao trào. Nhưng chính lúc này, một số người lại có hiện tượng nổi mề đay và ngứa do phơi nhiễm với mồ hôi và nhiệt độ. Hiện tượng ngứa, nổi mề đay có thể xảy ra trong một vài giờ, thậm chí vài ngày mới hết.

Vùng nổi mày đay thường bắt đầu từ phần trên của ngực hoặc cổ, kéo dài khoảng 3 - 30 phút sau đó có thể lan ra toàn thân. Nhiều trường hợp dị ứng nặng khi bị nổi mề đay biểu hiện của dị ứng mồ hôi là tức ngực, khó thở, khó nuốt, hắt hơi liên tục, chóng mặt và muốn ngất. Vì vậy, ngoài các biểu hiện lâm sàng của dị ứng khi "yêu" gây khó chịu tại vị trí yêu, cũng như các phản ứng toàn thân nghiêm trọng có thể gây tử vong.

Nhiều đôi dị ứng tinh trùng, các triệu chứng của dị ứng tinh trùng thường gặp ở nữ giới là ngứa ngáy, nổi nốt đỏ, sưng vù ở da ngoài âm đạo, nặng hơn có thể gây phát ban vùng kín, khó thở thậm chí là ngất đi vì hoảng sợ. Các nhà khoa học cho biết tỉ lệ mắc chứng dị ứng này lên đến 1/10 người. Các phản ứng có thể xuất hiện dưới dạng nhẹ (kích ứng, ngứa) nhưng đôi khi cũng nghiêm trọng như gây ra phản ứng dị ứng đe dọa tính mạng gọi là sốc phản vệ, kích thích cơn hen suyễn. Điều đáng lo ngại, trong một số ít trường hợp, phụ nữ còn bị trụy mạch hay sốc phản vệ nhưng sau đó bình phục. Người bị nặng còn không thụ thai được. Đây là trường hợp hiếm gặp nhưng lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiếm muộn ở các cặp vợ chồng.

Khó nhận biết và dễ nhầm lẫn

Dị ứng khi yêu có thể gây ra các biểu hiện tại chỗ như ban đỏ, ngứa, đau, sưng nề tại vị trí yêu, đôi khi người phụ nữ chỉ có cảm giác mơ hồ khó chịu khi tiếp xúc với tinh dịch của người đàn ông hoặc có thể gây ra các biểu hiện toàn thân như mày đay toàn thân, sưng môi, mặt, lưỡi, khó thở, nặng ngực, ho, buồn nôn, nôn, đi ngoài, tụt huyết áp thậm chí nghiêm trọng như sốc phản vệ và tử vong nếu không được điều trị cấp cứu. Nghiên cứu trên 80 bệnh nhân dị ứng khi "yêu" cho thấy 70% người phụ nữ có biểu hiện dị ứng toàn thân sau khi "yêu".

Một nghiên cứu của Đại học Manchester Metropolitan, Anh, cho thấy, có đến 12% số phụ nữ mắc chứng bệnh này. Sở dĩ số trường hợp được phát hiện quá ít là do mọi người xấu hổ, không dám thổ lộ với bác sĩ. Điều đặc biệt, triệu chứng của bệnh dị ứng tinh trùng tương tự các bệnh viêm da và một số bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ngoài ra, không chỉ phụ nữ, vài trường hợp được ghi nhận là nam giới có thể phản ứng với tinh dịch chính mình. Triệu chứng ở phái mạnh tương tự bệnh cúm: đau, tấy đỏ, cảm giác khó chịu ảnh hưởng lên đầu, mắt mũi, cơ bắp, mệt mỏi cùng cực, khó tập trung.

Các biểu hiện trên thường không xuất hiện lần đầu tiên khi "yêu", đây là một dạng phản ứng quá mẫn do đó những lần đầu khi "yêu" là giai đoạn cần thiết cho quá trình mẫn cảm, các protein trong tinh dịch của người đàn ông khi vào người phụ nữ được coi là kháng nguyên lạ và cơ thể sẽ sinh ra kháng thể để chống lại các kháng nguyên này, các kháng thể này tăng dần sau mỗi lần "yêu", tới một thời điểm nhất định khi lượng kháng thể này tăng lên sẽ xuất hiện các triệu chứng, cũng đồng thời với việc xuất hiện các triệu chứng thì các kháng thể này sẽ tấn công và tiêu diệt tinh trùng của người nam giới dẫn tới vô sinh.

Dễ nhầm lẫn với bệnh lây qua đường tình dục nên cần phải đến ngay bác sĩ chuyên khoa dị ứng để được tư vấn và điều trị.

Về điều trị

Trước đây, hầu hết trường hợp dị ứng tinh trùng đều được chẩn đoán sai là bệnh lây lan qua đường tình dục và các bệnh khác liên quan đến âm đạo. Điều này dẫn đến việc điều trị sai thuốc làm cho hậu quả càng nặng hơn.

Về mặt bệnh nhân, cần xem xét kỹ nguyên nhân gây dị ứng để có cách khắc phục. Nếu dị ứng bởi mùi của cơ thể do đối tác sử dụng nước hoa hoặc loại hương sữa tắm, xà phòng… thậm chí đơn giản mùi cơ thể, mồ hôi do quá trình ăn một số thực phẩm có mùi vị như: tỏi, hành… thì những phiền muộn sẽ được giảm bớt.

Nhiều trường hợp dị ứng với dịch ở cơ thể bạn tình như: mồ hôi, tinh dịch, dịch âm đạo không phải ngay từ đầu mà sau nhiều năm chung sống. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, càng phơi nhiễm nhiều lần với tác nhân dị ứng tiềm năng thì các kháng thể càng được tích lũy nhiều, đến một lúc nào đó những kháng thể này được giải phóng ra và gây nên các biểu hiện của dị ứng, một khi đã trở nên mẫn cảm thì các triệu chứng dễ tái phát mỗi khi tiếp xúc lại với các tác nhân đó.

Khi có dấu hiệu dị ứng khi "yêu", cần phải đến ngay bác sĩ chuyên khoa dị ứng để được tư vấn và điều trị. Tùy thuộc vào tình trạng dị ứng mà các bác sĩ có thể chỉ định những phương pháp cụ thể.

Để chẩn đoán xác định dị ứng khi "yêu", bác sĩ sẽ đánh giá và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp với mỗi bệnh nhân như: sử dụng bao cao su, hoặc giải mẫn cảm đặc hiệu với protein trong tinh dịch bạn tình…

Theo BS Nguyễn Văn Khánh

Sức khỏe & Đời sống