Đi tập về nhễ nhại mồ hôi có nên tắm ngay?

Theo BS tim mạch Ngô Tiến Thái, không có câu trả lời đúng hoàn toàn với tình huống tắm ngay sau thể dục, tắm nước lạnh hay nước ấm sau thể dục.

Tuy nhiên, BS Thái cho rằng, với câu hỏi sau khi mới chạy bộ xong muốn tắm ngay thì đại đa số câu trả lời là có hại. Tham gia bất kỳ môn thể thao đều có sự gắng sức, nên cơ thể cần thời gian nguội đi, về trạng thái nghỉ ngơi trước khi tắm, nhất là với thói quen thích tắm nước mát, lạnh.

Theo BS Thái, khi vừa thể dục xong, đi nắng về, nên có khoảng thời gian nghỉ làm cơ thể nguội lại rồi mới nên tắm. (Ảnh minh họa: Getty).

BS Thái giải thích, khi vừa ngừng hoạt động, cơ thể ở pha nóng, các cơ quan hoạt động với cường độ mạnh nhất mà tắm lạnh ngay lập tức thì các mạch máu giãn ra, tăng quá trình thải nhiệt... khiến tần số tim có thể tăng vọt lên, mạch máu đang giãn bị co lại, cơ bắp chưa kịp giãn cũng co lại. Cơ bắp co lại có thể gây chuột rút, mạch máu co lại kết hợp với nhịp tim nhanh gây tăng huyết áp, nguy cơ đột quỵ cao lên.

"Tuy nhiên, câu chuyện này là xác suất, ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Khi chúng ta còn trẻ, khỏe chúng ta thích nghi tốt, lúc bé đi mồ hôi nhễ nhãi về nhảy ù vào tắm thì cùng lắm cảm lạnh, nhưng khi có tuổi, đang có bệnh lý mà làm thế thì tự nhiên chúng ta đẩy bản thân mình vào hoàn cảnh có thể có biến cố nặng nề", BS Thái nói.

"Vì thế, khi chúng ta vừa hoạt động thể dục thể thao xong thì nên có khoảng thời gian nghỉ, thậm chí vừa đi làm về bực bội, nắng nôi về nhà cũng không nên tắm luôn mà cần cho cơ thể nghỉ ngơi 30 phút, khi trạng thái cơ thể ổn định, êm thì có thể tắm nghỉ ngơi", BS Thái thông tin thêm.

Theo BS Thái, về việc tắm nước lạnh hay nước ấm, mỗi cái có điểm có lợi khác nhau. Nếu tắm nước lạnh, nước mát thì mang lại sự sảng khoái. Người nào có sự rèn luyện thì tắm nước lạnh sẽ giúp tăng sức bền thành mạch, tăng khả năng hoạt động cơ tim tốt.

Như ở nước Nga, nhiều người tắm trong hồ băng. Hoạt động tắm nước lạnh có ích cho cơ thể, có cơ sở khoa học, nhưng chúng ta cần biết để làm được điều này cần có sự rèn luyện.

Trong khi tắm nước ấm thì mạch máu giãn ra, chúng ta cảm thấy dễ chịu theo cách khác, được giãn cơ hoàn toàn. Vì thế, tùy mục đích mong muốn mà chúng ta chọn phương pháp nào cho phù hợp.

Trong đó, nguyên tắc nghỉ ngơi để cơ thể bớt mồ hôi cần ghi nhớ. Để giảm sự khó chịu, phòng nguy cơ cảm lạnh do quần áo ướt mồ hôi, khi về nhà, mọi người nên thay một bộ đồ khác, ngồi nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát, uống đủ nước rồi mới nên đi tắm.