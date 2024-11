Chiều 22/11, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tham dự buổi thuyết trình về dự án Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa, do nhà đầu tư trình bày.

Bác sĩ Đinh Triệu Lâm, đại diện nhà đầu tư cho biết, dự án dự kiến được xây dựng tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, trên diện tích 20ha với quy mô 500 giường bệnh và tổng vốn đầu tư lên đến 1.500 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nghe nhà đầu tư đề xuất xây dựng Tổ hợp y tế kỹ thuật cao 1.500 tỷ đồng (Ảnh: Công Bính).

Dự án đặt ra 5 mục tiêu chính, bao gồm xây dựng một tổ hợp y tế hiện đại, phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe, công viên dược liệu Eco-Health, viện đào tạo chuyên ngành y tế, và không gian sống chăm sóc sức khỏe chất lượng.

Đại diện nhà đầu tư nhấn mạnh về thực trạng thiếu hụt của các dịch vụ y tế tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng.

Đặc biệt, khu vực này thiếu vắng bệnh viện sử dụng kỹ thuật cao, gây khó khăn cho người dân khi phải chuyển bệnh lên các bệnh viện lớn ở thành phố.

Người dân thường phải di chuyển xa đến các đô thị lớn như Huế, Đà Nẵng và TPHCM để khám bệnh, gây áp lực cho các bệnh viện lớn khu vực phía Nam. Hiện tại, khu vực này cũng chưa có bệnh viện chuyên lão khoa và phục hồi chức năng, an dưỡng - dưỡng lão.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng, cho rằng tổ hợp y tế này rất cần thiết cho người dân của tỉnh và cả vùng vì địa phương chưa có bệnh viện chuyên khoa kỹ thuật cao.

Phối cảnh dự án (Ảnh: Nhà đầu tư).

Ông Dũng nhấn mạnh rằng với hạ tầng giao thông và các dự án đầu tư hiện có, việc xây dựng tổ hợp y tế kỹ thuật cao là hoàn toàn phù hợp và cần thiết.

Ông Dũng đề nghị nhà đầu tư đề xuất địa điểm và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai để trình UBND tỉnh và HĐND chấp thuận chủ trương đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng kêu gọi các sở, ngành và thành phố Tam Kỳ hỗ trợ nhà đầu tư trong quy trình thủ tục đầu tư.

"Chúng ta cần phối hợp nhịp nhàng để thực hiện dự án này. Nếu nhà đầu tư thành công ở Quảng Nam, đây sẽ là một bước tiến lớn, mang lại lợi ích cho người dân Quảng Nam", ông Dũng khẳng định.