Đau nhức do loãng xương: Dùng thuốc giảm đau hay tiêm thuốc sinh học?

Rủi ro tiềm ẩn khi lạm dụng thuốc giảm đau “cắt” triệu chứng đau nhức

Theo Tổ chức Loãng xương Quốc tế (IOF), loãng xương đang ảnh hưởng đến khoảng 500 triệu người trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Hội Loãng xương TPHCM ước tính, hiện có khoảng 3,6 triệu người Việt đang bị loãng xương và con số này dự báo sẽ tăng lên hơn 4,5 triệu người vào năm 2030.

Đau nhức dọc các xương dài như xương đùi, cẳng chân có thể là dấu hiệu của loãng xương (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Trong quá trình sống, xương luôn tồn tại 2 hoạt động song song: tạo xương và hủy xương. Ở người trẻ tuổi, quá trình tạo xương diễn ra nhanh hơn quá trình hủy xương, xương chắc khỏe hơn và chiều cao vẫn phát triển. Tuy nhiên, ở người cao tuổi (trên 60 tuổi) và phụ nữ sau mãn kinh, quá trình hủy xương hoạt động mạnh hơn quá trình tạo xương, dẫn đến xương bị mất dần canxi, khoáng chất, trở nên giòn, xốp và yếu hơn - gọi là loãng xương.

Người trên 50 tuổi nên đi tầm soát loãng xương (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Ở giai đoạn sớm, loãng xương tiến triển âm thầm, hầu như không có biểu hiện rõ rệt. Khi mật độ xương suy giảm nhiều, người bệnh bắt đầu cảm nhận triệu chứng đau nhức trong xương, đau mỏi cột sống, đau dọc các xương dài như xương đùi, xương cẳng chân… Cơn đau âm ỉ thường xuất hiện khi thời tiết thay đổi, đau khi làm việc lâu, đau tăng về đêm và khi trời trở lạnh.

“Khi các triệu chứng đau nhức trong xương kéo dài, đa phần người bệnh cho rằng đây chỉ là dấu hiệu của tuổi tác nên tìm đến thuốc giảm đau để “cắt” triệu chứng. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc giảm đau tiềm ẩn nguy cơ viêm loét dạ dày, tổn thương gan thận, tim mạch và nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt đối với trường hợp bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh lý nền phức tạp.

Bên cạnh đó, việc chỉ tập trung vào triệu chứng mà không xác định nguyên nhân cụ thể khiến việc điều trị bị trì hoãn, bệnh loãng xương âm thầm tiến triển nặng hơn, dẫn đến hậu quả gãy xương, lún, xẹp đốt sống”, ThS.BSNT Nguyễn Thị Vân - Khoa Cơ xương khớp, BVĐK Hồng Ngọc - chia sẻ.

Tiêm thuốc sinh học - Bước tiến trong điều trị loãng xương, giảm đau nhức

Suốt nhiều năm qua, điều trị loãng xương tại Việt Nam chủ yếu sử dụng thuốc đường uống và đường truyền tĩnh mạch. Tuy nhiên, hai phương pháp này tiềm ẩn nhiều hạn chế, đặc biệt với người có bệnh lý nền về dạ dày, tim, thận...

Sự ra đời của phương pháp tiêm thuốc sinh học Denosumab đã mở ra bước tiến mới trong điều trị loãng xương. Liệu pháp này hiện được ứng dụng tại hơn 80 quốc gia như Mỹ, Canada, Úc, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với hiệu quả tích cực, tính an toàn cao và ít gây tác dụng phụ. Do đó, giải pháp phù hợp với nhiều nhóm bệnh nhân: trên 75 tuổi, có bệnh lý nền phức tạp, có chống chỉ định hoặc không đáp ứng được các phương pháp điều trị khác. Thuốc tiêm dưới da 6 tháng 1 lần, giúp người bệnh dễ dàng tuân thủ liệu trình điều trị.

Tại Việt Nam, liệu pháp tiêm thuốc sinh học này hiện đã được một số cơ sở y tế ứng dụng vào điều trị, trong đó có Khoa Cơ xương khớp, BVĐK Hồng Ngọc, nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cao cho người bệnh loãng xương (đa phần là người cao tuổi).

Tiêm thuốc sinh học điều trị loãng xương tại BVĐK Hồng Ngọc (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Theo bác sĩ Vân, thuốc sinh học cung cấp một kháng thể đặc hiệu (Denosumab) tác động trực tiếp vào xương, ngăn chặn sự hình thành và phát triển của quá trình hủy xương, làm chậm tốc độ loãng xương, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kích thích trao đổi chất và tạo xương mới. Từ đó, làm giảm cảm giác đau nhức trong xương, ngăn tình trạng giòn xương, rỗng xốp xương, giảm nguy cơ nứt gãy xương ở nhiều vị trí: xương cột sống, cổ xương đùi, xương cổ tay.

Việc tiêm thuốc sinh học cần được thực hiện dưới chỉ định chặt chẽ từ bác sĩ chuyên khoa Cơ xương khớp, có đánh giá toàn diện về chỉ số mật độ xương, mức độ nguy cơ gãy xương, đồng thời theo dõi sát sao sau tiêm để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Khi xuất hiện đau nhức trong xương kéo dài, người bệnh nên đến bệnh viện thăm khám và điều trị (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Theo đó, ThS.BSNT Nguyễn Thị Vân cũng khuyến cáo, người bệnh chỉ nên dùng thuốc giảm đau nếu có chỉ định của bác sĩ. Khi có triệu chứng đau nhức trong xương kéo dài, người bệnh nên đến các bệnh viện uy tín, có chuyên khoa Cơ xương khớp để được các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán chuyên sâu, từ đó có phác đồ điều trị chính xác và an toàn.