Đau khớp gối ở người nhiều bệnh nền: Cách giảm đau không cần mổ

Chị T.T.Phúc gửi câu hỏi đến chuyên trang Ngoại thần kinh - Cột sống nhờ bác sĩ tư vấn như sau: “Ba tôi bị huyết áp, tiểu đường, đau dạ dày và đau khớp gối nhiều năm. Mỗi khi uống thuốc giảm đau khớp lại bị đau dạ dày, sức khỏe yếu đi. Hiện ông đi lại khó khăn, ngồi xuống đứng dậy phải rất chậm. Vậy có hướng điều trị nào giúp giảm đau mà không cần phẫu thuật không?”.

Dưới đây là phần trả lời của ThS.BS Vũ Đại Việt, chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn.

Ở những người lớn tuổi có nhiều bệnh lý nội khoa đi kèm, việc dùng thuốc giảm đau, kháng viêm kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày, gan, thận và tim mạch. Vì vậy, hướng điều trị cần ưu tiên là giảm đau an toàn, không phụ thuộc thuốc và không phẫu thuật.

Hiện nay, có nhiều phương pháp điều trị bảo tồn mang lại hiệu quả tốt.

Tiêm khớp: là một phương pháp phổ biến, được áp dụng rộng rãi, giúp giảm viêm, giảm đau rõ rệt, cải thiện khả năng vận động và làm chậm tiến triển thoái hóa khớp. Do thuốc được tiêm trực tiếp vào khớp nên tác dụng chủ yếu tại chỗ, ít ảnh hưởng đến dạ dày, gan hay thận.

Các chế phẩm tiêm khớp phổ biến bao gồm corticosteroid (kháng viêm mạnh), axit hyaluronic (bổ sung chất nhờn, giảm đau), huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) (kích thích sửa chữa mô) và các loại thuốc khác tùy chỉ định của bác sĩ. Việc lựa chọn chế phẩm phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý cụ thể của từng người.

Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng: giúp tăng cường sức mạnh cơ quanh khớp, giảm tải cho khớp gối và cải thiện khả năng vận động.

Điều chỉnh chế độ sinh hoạt: kiểm soát cân nặng, tập luyện nhẹ nhàng (đi bộ, đạp xe, bơi lội), tránh leo cầu thang hoặc ngồi xổm.

Với trường hợp ba của bạn, khi điều trị bảo tồn không hiệu quả, bạn nên đưa bác đến thăm khám chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình để được bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị phù hợp (bao gồm cả phẫu thuật) để giúp bác cải thiện chất lượng sống lâu dài.

ThS.BS Vũ Đại Việt, chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Nam Sài Gòn (Ảnh: BVCC).

Việc thăm khám sớm giúp xác định mức độ tổn thương khớp gối, lựa chọn đúng phương pháp điều trị và tránh để cơn đau tiến triển sang giai đoạn hạn chế vận động, teo cơ hoặc phải can thiệp phẫu thuật.

Khi được can thiệp đúng thời điểm, đa số người bệnh có thể cải thiện đau, phục hồi khả năng vận động và quay lại sinh hoạt thường ngày chỉ sau một thời gian ngắn.