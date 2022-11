Dấu hiệu nhận biết sản phẩm Nature One Dairy chính hãng tại Việt Nam

Nature One Dairy là thương hiệu thực phẩm bổ sung hàng đầu tại Australia. Thương hiệu này có hơn 3.000 điểm bán ủy quyền trên toàn cầu và đang cung cấp ra thị trường gần 100 sản phẩm chất lượng cao cho nhiều lứa tuổi.

Nature One - Thương hiệu danh tiếng tại Úc (Ảnh: Sun Pharma).

Các sản phẩm Nature One đã có mặt tại thị trường Việt Nam thông qua sự kiện ra mắt vào đầu tháng 10 vừa qua. Sự kiện có sự tham gia của đại diện nhãn hàng Nature One Australia, đơn vị phân phối tại Việt Nam và hàng trăm khách mời.

Tại sự kiện này, ông Nick Dimopoulous - CEO của Nature One Dairy đã đại diện nhãn hàng, trao chứng nhận phân phối chính hãng sản phẩm Nature One tại Việt Nam cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Sun Pharma (một trong những thành viên thuộc Megasun Group).

Theo ông Nick Dimopoulous, ở mỗi đất nước, Nature One sẽ có một nhà phân phối chính thức và tại Việt Nam là Megasun Group. Đây là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Nature One Dairy công nhận và hợp tác chặt chẽ. Các sản phẩm được phân phối từ Sun Pharma (Megasun Group) mới là sản phẩm chính hãng của Nature One Dairy.

"Chúng tôi sẽ không đảm bảo về chất lượng với các sản phẩm Nature One Dairy tại thị trường Việt Nam được cung cấp bởi các nhà phân phối khác", ông Nick Dimopoulous nhấn mạnh.

Ông Nick Dimopoulous trực tiếp trao chứng nhận phân phối chính hãng cho đại diện công ty phân phối tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Sun Pharma).

Hiện nay, tại thị trường Việt Nam đang có nhiều nguồn bán sản phẩm Nature One khác nhau. Để mua được sản phẩm Nature One chính hãng, đảm bảo chất lượng và được pháp luật bảo hộ, người tiêu dùng Việt có thể dựa vào một số đặc điểm nhận biết dưới đây.

Sản phẩm Nature One chính hãng có đầy đủ 2 loại tem

Trên mỗi sản phẩm Nature One chính hãng sẽ có 2 loại tem sau:

Loại 1: tem chống hàng giả của Bộ Công an. Loại tem này là tem vỡ, có Hologram óng ánh - có thể chiếu tia UV để kiểm tra. Trên tem có chứa mã QR Code. Người tiêu dùng có thể cào nhẹ lớp tráng bạc ở giữa mã QR Code và sử dụng ứng dụng SmartCheck để quét mã và kiểm tra nguồn gốc hàng hóa.

Sau khi quét mã QR Code bằng ứng dụng SmartCheck, người dùng sẽ nhận được kết quả trả với đầy đủ thông tin về thương hiệu và đơn vị đang chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm Nature One chính hãng có 2 loại tem không thể thiếu (Ảnh: Sun Pharma).

Loại 2: tem chứng nhận hàng nhập khẩu chính hãng của đơn vị phân phối - Công ty Cổ phần Dược phẩm Sun Pharma. Tem có dấu hiệu nhận biết là màu đỏ. Trên thân tem có một số slogan thể hiện đặc trưng của sản phẩm.

Ví dụ như, tem trên hộp sản phẩm cho bé từ 3 tuổi trở lên có dòng chữ "Phát triển chiều cao, cân nặng và trí não". Các sản phẩm dành cho các đối tượng khác như mẹ bầu, người cao tuổi có dòng chữ "dinh dưỡng toàn diện".

Ngoài 2 loại tem chính trên, một lon sữa chính hãng có thể có thêm một loại tem thứ 3 là tem của đại lý phân phối sản phẩm.

Sản phẩm Nature One chính hãng có nhãn phụ tiếng Việt

Ngoài các loại tem kể trên, các sản phẩm Nature One chính hãng sẽ có nhãn phụ tiếng Việt được dán trên nắp hộp và thân hộp. Trên các nhãn phụ đều ghi số đăng ký công bố của sản phẩm.

Nhãn phụ tiếng Việt có đầy đủ thông tin đơn vị sản xuất, đơn vị phân phối và số đăng ký công bố (Ảnh: Sun Pharma).

Được phân phối bởi công ty Sun Pharma (thuộc Megasun Group)

Nhà phân phối sản phẩm Nature One chính hãng tại thị trường Việt Nam là Công ty Cổ phần Dược phẩm Sun Pharma (một trong những thành viên thuộc Megasun Group). Thông tin của đơn vị phân phối cũng được in rõ ràng trên nhãn phụ tiếng Việt của sản phẩm. Người tiêu dùng có thể đọc kỹ phần này để kiểm tra.

Với các dấu hiệu đơn giản và dễ nhận biết trên, người tiêu dùng Việt có thể dễ dàng mua được sản phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng và mang lại hiệu quả khi sử dụng.

Hiện nay, sản phẩm của Nature One Dairy đã và đang phát triển nhanh chóng tại thị trường Việt Nam, được phân phối tại nhiều nhà thuốc lớn, các đại lý, cửa hàng sữa trên toàn quốc.

Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối Nature One Dairy chính hãng tại thị trường Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm Sun Pharma

Địa chỉ: số A25, khu đấu giá Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0964 516 486

Fanpage: Sữa quốc dân Australia - Nature One Dairy