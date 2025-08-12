Dấu hiệu nhận biết đau dây thần kinh số 5, tránh nhầm với đau răng

Lầm tưởng tai hại giữa đau răng khôn và đau dây thần kinh số 5

Anh N.H.H (32 tuổi) bị đau nhức má phải suốt 3 tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ăn uống, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày. Nghĩ rằng bị viêm răng khôn, anh tự mua thuốc giảm đau về uống và đến nha khoa để nhổ răng. Tuy nhiên, sau khi nhổ răng, cơn đau không những không thuyên giảm mà còn lan rộng lên vùng thái dương và đỉnh đầu.

Cảm thấy bất thường, anh quyết định đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và được chẩn đoán mắc tổn thương dây thần kinh số 5 - một bệnh lý thần kinh nguy hiểm, không liên quan đến răng miệng.

Trao đổi về trường hợp trên, BS.CKI Phạm Hồng Ngọc - Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh chia sẻ: “Chúng tôi từng tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự anh H, bị nhầm giữa đau răng khôn và đau dây thần kinh số 5 do vị trí đau tương đồng, kèm các triệu chứng như sưng, nóng, đau nhói vùng mặt hoặc hàm dưới. Nếu chẩn đoán sai, người bệnh có thể điều trị sai chuyên khoa, khiến bệnh kéo dài và tốn kém không cần thiết”.

Tổn thương dây thần kinh số 5 gây ra các cơn đau dễ nhầm lẫn với đau răng (Ảnh: minh họa Freepik).

Tổn thương dây thần kinh số 5: Cơn đau ám ảnh người bệnh

Dây thần kinh số 5 (còn gọi là dây thần kinh sinh ba) là dây thần kinh sọ lớn nhất, chia thành ba nhánh: mắt, hàm trên và hàm dưới. Chúng chi phối phần lớn cảm giác ở mặt và đầu, nên khi bị tổn thương sẽ gây đau dữ dội, kéo dài.

Dây thần kinh số 5 bao phủ quanh một nửa khuôn mặt (Ảnh: BVCC).

Khác với đau răng thông thường, đau dây thần kinh số 5 có tính chất tái phát theo từng cơn, đau nhói như điện giật, thường lan từ hàm đến thái dương và mắt. Cơn đau dễ bùng phát khi nhai, nói chuyện, cười, hoặc khi có tác động như gió lạnh hay chạm nhẹ vào mặt.

Đau dây thần kinh số 5 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, khiến người bệnh mất ngủ, sụt cân, lo âu kéo dài, thậm chí trầm cảm.

BS Ngọc lưu ý: “Người bệnh nên thận trọng nếu gặp các biểu hiện: đau kéo dài, tái phát nhiều lần, đau không giảm khi dùng thuốc giảm đau thông thường, hoặc có dấu hiệu lan lên thái dương, mắt. Lúc này, cần khám chuyên khoa Nội Thần kinh thay vì tự ý điều trị hay can thiệp nha khoa”.

Điều trị đa mô thức - Giải pháp tối ưu cho bệnh đau dây thần kinh số 5

Hiện nay, bệnh đau dây thần kinh số 5 có thể điều trị hiệu quả theo hướng cá thể hóa, kết hợp các phương pháp nội khoa, phẫu thuật và can thiệp điện quang.

Thông thường, bệnh nhân sẽ được chỉ định dùng các thuốc dự phòng như giảm đau, giãn cơ, chống co giật hoặc thuốc chống trầm cảm,... để kiểm soát và giảm tần suất tái phát cơn đau.

Đối với những bệnh nhân bị đau do mạch máu chèn ép vào dây thần kinh thì nên thực hiện phẫu thuật để tách mạch máu ra khỏi dây thần kinh, cải thiện triệu chứng lâu dài.

Ngoài ra, người bệnh cũng có thể sử dụng điện quang can thiệp để điều trị, như tiêm phong bế thần kinh số 5, tiêm cồn diệt hạch gasser, hủy thần kinh bằng sóng cao tần RFA hoặc áp lạnh (cryoablation). Đây là các thủ thuật có mức độ xâm lấn tối thiểu, thời gian thực hiện ngắn, không cần gây mê, ít biến chứng, giúp giảm đau rõ rệt cho những bệnh nhân đau mạn tính, không đáp ứng với thuốc.

Tiêm cồn diệt hạch Gasser thực hiện dưới máy DSA an toàn, nhanh chóng trong khoảng 20 phút (Ảnh: BVCC).

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc là một trong số ít cơ sở y tế ngoài công lập hiện nay có năng lực điều trị đau dây thần kinh số 5 theo hướng đa mô thức - phối hợp chặt chẽ giữa nội khoa, phẫu thuật và điện quang can thiệp.

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm chuyên sâu trong các lĩnh vực Nội Thần kinh, Chẩn đoán hình ảnh, Điện quang can thiệp cùng hệ thống máy móc hiện đại, bệnh viện mang đến giải pháp điều trị toàn diện, giúp người bệnh kiểm soát cơn đau hiệu quả, an toàn và bền vững.