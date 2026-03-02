Dấu hiệu buổi sáng ở nam giới có thể nói lên điều gì?

Tình trạng dương vật cương cứng vào buổi sáng là hiện tượng sinh lý bình thường ở các đấng mày râu. Chúng bắt đầu xảy ra một cách tự nhiên khi bạn bước vào tuổi dậy thì và giảm dần tần suất khi bạn già đi.

Nhiều nam giới có thể không nhận ra mình bị cương cứng vào buổi sáng, bởi hiện tượng này có thể xảy ra khi đang ngủ say hoặc tỉnh dần.

Dù vậy, Bác sĩ Đỗ Ích Định, khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho rằng, quý ông không nên xem thường nếu buổi sáng dương vật không “chào cờ” vì đó có thể là dấu hiệu của bệnh lý nam khoa.

Dương vật không "chào cờ" vào buổi sáng có thể dấu hiệu của bệnh lý nam khoa (Ảnh minh họa: Health).

“Nếu việc dương vật mãi không “ngóc đầu dậy” vào buổi sáng diễn ra trong thời gian dài, cộng thêm bạn cảm thấy mệt mỏi, đuối sức, tâm trạng chán chường, khó cương, dương vật cương không đủ cứng, thậm chí là né tránh chuyện chăn gối… thì rất có thể đó là dấu hiệu rối loạn nội tiết sinh dục nam giới”, BS Định nói.

Theo đó, những triệu chứng trên có thể là dấu hiệu của rối loạn cương dương, suy giảm testosterone, viêm tuyến tiền liệt hoặc bệnh lý sinh dục khác, căng thẳng tâm lý, lo âu, trầm cảm kéo dài.

Rối loạn cương dương là một rối loạn chức năng tình dục thường gặp ở nam giới.

Theo Hội Niệu khoa Châu Âu, rối loạn cương dương được định nghĩa là tình trạng không có khả năng đạt được và duy trì độ cương cần thiết để thực hiện giao hợp trọn vẹn. Tình trạng này lặp đi lặp lại kéo dài trên 3 tháng gây ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh, làm căng thẳng mối quan hệ lứa đôi.

Rối loạn cương dương thường biểu hiện bằng các hình thái: Dương vật khó cương, cương nhưng không đủ cứng, có thể tự mềm khi đang quan hệ. Liệt dương là mức độ cao nhất của rối loạn cương dương.

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khoa Nam học và Y học giới tính thống kê có khoảng gần 30% các bệnh nhân tới khám nam khoa vì các rối loạn tình dục, trong đó có khoảng 50% là bệnh lý rối loạn cương dương.

Testosterone là một loại hormone được sản xuất trong tinh hoàn của nam giới. Nó giúp thúc đẩy ham muốn tình dục của cánh mày râu. Đồng thời, nó cũng thúc đẩy những thay đổi trong tuổi dậy thì, cung cấp năng lượng tinh thần và thể chất, duy trì khối lượng cơ bắp...

Sự suy giảm testosterone ở nam giới diễn ra từ từ, mỗi năm một chút. Tình trạng này có dấu hiệu rất đặc trưng như nhu cầu hoạt động tình dục, tần suất quan hệ tình dục giảm đi, chức năng cương dương vật không tốt.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết, chúng ta hình dung testosterone giống như một người nhạc trưởng trong cơ thể của người nam giới. Nó không chỉ tham gia vào các hoạt động tình dục, sinh sản mà còn tham gia vào các hoạt động thức tỉnh trong bộ não, hoạt động chuyển hóa trong cơ thể.

Vì thế, testosterone suy giảm gây ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe tình dục và sinh sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe về tinh thần (rối loạn lo âu, trầm cảm...), rối loạn chuyển hóa (tăng đường máu, mỡ máu…), từ đó làm gia tăng nguy cơ các bệnh lý tim mạch.

Nó cũng có thể gây thiếu máu, nhược cơ, loãng xương làm gia tăng tỷ lệ gãy xương bệnh lý.

Vì thế, khi có dấu hiệu bất thường, nam giới nên đi khám để được chẩn đoán chính xác, từ đó có hướng xử lý phù hợp.