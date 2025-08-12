Đau đầu vào 9-10 giờ sáng, đi khám phát hiện khối u chèn ép não

Đau đầu theo khung giờ cố định, bệnh nhân 68 tuổi phát hiện u màng não nguy hiểm

Khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, ông M. (68 tuổi, Hà Nội) bắt đầu có những cơn đau đầu nhẹ, xuất hiện đều đặn vào khoảng 9-10 giờ sáng mỗi ngày. Ban đầu, ông nghĩ mình chỉ bị mệt mỏi hoặc do tuổi tác, nghỉ ngơi sẽ đỡ nên không đi khám.

Tuy nhiên, khi tình trạng này kéo dài, kèm theo cảm giác khó chịu cả ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, ông mới quyết định đến BVĐK Hồng Ngọc kiểm tra.

Phim chụp cộng hưởng từ vị trí khối u chèn ép não (Ảnh: BVCC).

“Kỳ lạ là cứ đến giờ đó là đầu tôi bắt đầu âm ỉ đau nhưng tôi nghỉ ngơi một lát thì lại đỡ, nên cũng chủ quan. Tôi nghĩ bằng tuổi này rồi thì hay đau đầu cũng là bình thường, không ngờ lại có khối u chèn trong não nguy hiểm như vậy”, ông M. chia sẻ.

PGS.TS.BS Hà Kim Trung (Chuyên gia 30 năm phẫu thuật thần kinh, sọ não - BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh) cho biết, khối u màng não nằm ở vùng thái dương phải đang chèn ép vào tổ chức não, gây ra các cơn đau đầu vào 1 khoảng thời gian cố định. May mắn được phát hiện sớm nên khối u chưa quá lớn và chưa xâm lấn vào các vùng chức năng quan trọng, vì vậy người bệnh chưa có biểu hiện rối loạn cảm giác hay liệt vận động.

Tuy nhiên, nếu để lâu, không loại bỏ ngay, khối u phát triển to lên chèn ép gây tăng áp lực nội sọ dẫn đến đau đầu dữ dội, có thể gây liệt.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật sớm để loại bỏ khối u, đồng thời tạo hình lại màng cứng nhằm bảo toàn toàn vẹn chức năng não bộ và chấm dứt tình trạng đau đầu kéo dài.

Phẫu thuật kịp thời giúp bệnh nhân thoát nguy cơ mất cảm giác, liệt vận động tứ chi

Ca phẫu thuật do PGS.TS.BS Hà Kim Trung trực tiếp thực hiện giúp loại bỏ khối u và tạo hình màng cứng. Để đảm bảo an toàn, ê-kíp gây mê hồi sức đã áp dụng phác đồ gây mê đa mô thức trước - trong - sau mổ. Quá trình phẫu thuật có sự hỗ trợ bởi hệ thống trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao độ chính xác trong thao tác vi phẫu.

“Phẫu thuật sọ não nói chung và phẫu thuật u màng não nói riêng là kỹ thuật phẫu thuật phức tạp đòi hỏi độ chính xác rất cao. Bởi khối u màng não thường nằm sát các vùng chức năng quan trọng của não như: vận động, cảm giác, thính giác,… Do đó, ngoài kinh nghiệm của phẫu thuật viên, sự hỗ trợ của thiết bị hiện đại sẽ là yếu tố quan trọng để đảm bảo phẫu thuật diễn ra an toàn, chính xác từng milimet”, PGS Hà Kim Trung nhấn mạnh.

Bóc tách trọn vẹn khối u màng não kích thước 2cm (Ảnh: BVCC).

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, khối u màng não kích thước 2cm đã được bóc tách hoàn toàn mà không gây tổn thương đến cấu trúc và chức năng của não bộ, giúp người bệnh không còn đau đầu, tránh biến chứng rối loạn cảm giác, yếu liệt tứ chi.

“Sau mổ, tôi thấy đầu nhẹ hẳn, cơn đau đầu đã giảm dần, không còn bị đau vào buổi sáng nữa. Tôi ăn uống bình thường, vận động thoải mái. Các bác sĩ chăm sóc rất tận tình nên tôi hồi phục nhanh, ra viện sớm hơn cả mong đợi. Thật sự biết ơn bác sĩ Trung và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc”, ông M. vui mừng chia sẻ.

Bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt, xuất viện sau 5 ngày phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Chia sẻ sau ca phẫu thuật, PGS.TS Hà Kim Trung nhấn mạnh, đau đầu là triệu chứng phổ biến mà nhiều người thường gặp nhưng lại dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, nếu tình trạng đau đầu chỉ tập trung vào khung giờ cố định, đặc biệt vào buổi sáng kèm theo dấu hiệu chóng mặt, buồn nôn thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý nghiêm trọng như u màng não hoặc tổn thương não…

Vì vậy, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh, sọ não để chụp CT sọ não giúp phát hiện và điều trị kịp thời, tránh biến chứng về thần kinh, vận động.