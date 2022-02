Đau đầu có phải là dấu hiệu của khối u não không?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 50-75% người lớn 18-65 tuổi trên toàn thế giới cho biết bị ít nhất một lần đau đầu vào năm 2015. WHO cũng lưu ý rằng có tới 4% dân số trưởng thành trên thế giới sống với rối loạn nhức đầu mãn tính. So với những con số khổng lồ này, các bác sĩ chỉ chẩn đoán khoảng 330.000 người bị ung thư não hoặc tủy sống vào năm 2016.

Hầu hết các cơn đau đầu không phải là dấu hiệu của khối u não. Một người hiếm khi phải đi viện cấp cứu khi thường xuyên bị đau đầu. Tuy nhiên, một khối u não có thể dẫn đến đau đầu dữ dội và dai dẳng.

Hiệp hội u não Hoa Kỳ tổng kết khoảng 50% người bị u não bị đau đầu. Tuy nhiên, khối u não gây ra một loại đau đầu cụ thể khác với chứng đau nửa đầu hoặc đau đầu kiểu căng thẳng.

Theo Medicalnewstoday, đau đầu do khối u não có những đặc điểm sau:

- Nghiêm trọng hoặc dai dẳng bất thường, đặc biệt ở những người không có tiền sử đau đầu nặng hoặc mãn tính.

- Đau hơn hoặc dữ dội hơn vào buổi sáng.

- Cơn đau khiến bạn phải tỉnh giấc vào nửa đêm.

- Cơn đau trở nên xấu đi theo thời gian.

- Cơn đau kéo dài trong vài ngày hoặc vài tuần.

- Cơn đau trở nên tồi tệ hơn khi một người ho hoặc thay đổi tư thế.

- Đau kèm theo nôn mửa.

Điều quan trọng cần lưu ý là các điều kiện và yếu tố khác có thể dẫn đến đau đầu với các đặc điểm tương tự. Ví dụ, rối loạn giấc ngủ, chẳng hạn như nghiến răng, ngưng thở khi ngủ và mất ngủ, cũng có thể dẫn đến đau đầu vào buổi sáng.

Các dấu hiệu và triệu chứng của khối u não

Đau đầu do khối u não gây ra những cơn đau dữ dội mà mọi người có thể nhầm lẫn với chứng đau nửa đầu hoặc đau đầu kiểu căng thẳng.

Tuy nhiên, khối u não gây ra các triệu chứng khác ngoài đau đầu, bao gồm:

- Mệt mỏi.

- Ăn mất ngon.

- Buồn nôn và nôn thường xuyên.

- Giảm cân không giải thích được.

- Đi lại khó khăn.

- Các vấn đề về thị giác, thính giác hoặc giọng nói.

- Co giật.

- Thay đổi tính cách hoặc tâm trạng.

- Khó tập trung.

Khi nào nên đi khám bác sĩ?

Bạn nên đi khám nếu bị đau đầu thường xuyên hoặc dữ dội ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày hoặc nếu bạn nhận thấy những thay đổi về kiểu hoặc cường độ của cơn đau đầu.

Bạn cũng nên đến viện ngay lập tức nếu gặp phải:

- Đau đầu đột ngột, dữ dội.

- Các vấn đề về thị lực, thính giác hoặc giọng nói không giải thích được.

- Yếu hoặc tê ở một bên của cơ thể.

- Thay đổi về tính cách hoặc hành vi.

- Co giật.

Bác sĩ có thể giúp chẩn đoán nguyên nhân cơ bản của chứng đau đầu dữ dội. Họ sẽ xem xét tiền sử bệnh của một người và các triệu chứng hiện tại. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chụp CT hoặc MRI não của người đó, cũng như kiểm tra thị lực, thính giác và sự cân bằng của họ.

Nếu bác sĩ tìm thấy một khối u trong não hoặc tủy sống, họ sẽ thu thập một mẫu mô và gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích. Tại đây, các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm sẽ thực hiện các xét nghiệm để xác định loại và nguồn gốc của khối u.