Đang ở trong nhà, một phụ nữ bất ngờ bị chó lạ cắn gây nhiều vết thương sâu

Ngày 7/5, thông tin từ xã Khánh Lâm (tỉnh Cà Mau), trên địa bàn vừa xảy ra vụ một phụ nữ nghi bị chó dại tấn công khi đang ở trong nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 3/5, trong lúc đang ở trong nhà, chị T.T.H.T. (32 tuổi, trú tại xã Khánh Lâm) bị một con chó lạ tấn công bất ngờ từ phía sau.

Chị T. bị con chó này cắn vào chân trái với khoảng 6 vết sâu, chảy nhiều máu. Ngay sau đó, chị được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị dự phòng.

Chó tấn công con người nguy cơ gây bệnh dại (Ảnh minh họa: Getty).

Qua ghi nhận ban đầu, con chó cắn chị T. nặng khoảng 9kg, chưa xác định được chủ nuôi. Thời điểm xảy ra vụ việc, con chó có các biểu hiện bất thường như lừ đừ, chảy nhiều nước dãi và mất kiểm soát.

Sau khi cắn người, con chó bị nhốt trong nhà vệ sinh nhưng tiếp tục cắn phá các vật dụng xung quanh rồi yếu dần và chết sau đó khoảng 30 phút.

Ngành chức năng bước đầu xác định, con chó có dấu hiệu bệnh dại, có nguy cơ lây lan và đe dọa sức khỏe cộng đồng nên đã triển khai một số biện pháp xử lý theo quy định.