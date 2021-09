Đà Nẵng: Ca nhiễm mới giảm sâu, mở rộng vùng xanh

Dân trí Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 19 ca nhiễm SARS-CoV-2; giảm sâu gần một nửa so với ngày trước đó.

Trong số các ca nhiễm mới, có 5 ca cách ly tập trung, 4 ca cách ly tạm thời, 8 ca trong khu phong tỏa và 2 ca cộng đồng.

Các ca cộng đồng trong ngày được ghi nhận trong ngày được phát hiện qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu).

Hiện Đà Nẵng có 20/56 xã, phường trên địa bàn được công nhận là vùng xanh.

Các ca nhiễm mới được ghi nhận tại các quận, huyện: Hải Châu 4 ca, Thanh Khê 7 ca, Sơn Trà một ca, Ngũ Hành Sơn 2 ca, Liên Chiểu 5 ca. Hòa Vang và Cẩm Lệ là 2 địa phương trong ngày không ghi nhận ca nhiễm mới.

Chuỗi lây nhiễm thông qua xét nghiệm hộ gia đình vẫn còn nguy cơ cao. Trong ngày, chuỗi lây nhiễm này ghi nhận thêm 10 ca nhiễm mới, trong đó có 5 ca là F1, 4 ca trong khu vực phong tỏa và một ca lấy mẫu đại diện.

Hiện có 20/56 xã, phường (tăng thêm một địa phương so với ngày 10/9) trên địa bàn thành phố được công nhận là vùng xanh. Cụ thể, các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước (huyện Hòa Vang); các phường An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang (quận Sơn Trà); các phường Mỹ An, Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn); các phường Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1 (quận Hải Châu) và phường Hòa Khê (quận Thanh Khê).

Khánh Hồng