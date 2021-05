Đà Nẵng: 7 ca dương tính mới, con gái người bán cơm gà lây SARS-CoV-2 từ bố

Dân trí Chiều 17/5, tại địa bàn TP Đà Nẵng, ghi nhận thêm 7 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, có trường hợp là con gái người bán cơm gà đã được xác nhận mắc Covid-19 trước đó.

Thông tin dịch tễ của 7 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ghi nhận từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cụ thể như sau:

Bệnh nhân thứ nhất là L.N.B.Q (nữ, sinh 2013, trú đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Cháu Q. là học sinh Trường tiểu học Trần Văn Ơn (quận Hải Châu). Bệnh nhân là F1 của bố (BN4128).

Bệnh nhân thứ 2 là T.N.M.T (nữ, sinh 1983, trú đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu), làm nghề bán đèn trang trí nội thất tại nhà. Bệnh nhân là F1 của chồng (BN4128).

Đà Nẵng phong tỏa nhiều khu dân cư sau khi ghi các ca mắc Covid-19.

Bệnh nhân thứ 3 là H.T.N (nữ, sinh 1973, trú đường Thanh Tân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nhân viên công ty TNHH thời trang Lọ Lem. Bệnh nhân là F1 của BN4127.

Bệnh nhân thứ 4 là H.B.N.N (nữ, sinh 2012, trú đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), học sinh. Bệnh nhân là F1 của BN3880 và BN3876.

Bệnh nhân thứ 5 là Đ.A.V (nam, sinh 1996, trú đường An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), lao động tự do. Bệnh nhân ở cùng phòng trọ với BN3128 và BN3220.

Bệnh nhân thứ 6 là P.T.T.T (nữ, sinh 1996, thuê trọ tại đường Ung Văn Khiêm, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), làm nghề bán hàng online. Bệnh nhân là F1 của BN3880.

Bệnh nhân thứ 7 là L.U.N (nữ, sinh 2008, trú tổ 15, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), học sinh lớp 7/4 Trường THCS Đặng Thai Mai (quận Cẩm Lệ). Bệnh nhân là F1 của bố (BN4132).

Bố bệnh nhân N. làm nghề bán quán cơm gà và thường xuyên đi giao cơm cho khách. Ngày 9/5, bệnh nhân tổ chức sinh nhật tại nhà và có 5-6 bạn trong xóm đến dự.

Khánh Hồng