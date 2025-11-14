Dạ Hương ra mắt phiên bản mới tại Hội nghị Sản Phụ khoa Việt - Pháp 2025

Diễn đàn khoa học uy tín của ngành sản phụ khoa

Hội nghị Sản Phụ khoa Việt - Pháp là sự kiện khoa học thường niên có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa, do Bệnh viện Phụ Sản Trung ương phối hợp với Hiệp hội Sản Phụ khoa Pháp (CNGOF) tổ chức.

Năm 2025, hội nghị quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, cùng hơn 80 báo cáo viên, trong đó có 14 chuyên gia đến từ Pháp, Úc, Ý, Đức và Malaysia.

Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp năm 2025 quy tụ hơn 1.500 đại biểu (Ảnh: Dạ Hương).

Với hệ thống 5 hội trường song song, 20 phiên chuyên đề và chương trình đào tạo thực hành, hội nghị tập trung vào các vấn đề trọng tâm và xu hướng mới nhất trong sản phụ khoa hiện đại, đặc biệt là việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị, mở ra hướng tiếp cận tiên tiến trong y học sinh sản.

Dạ Hương phiên bản mới được giới thiệu tại gian hàng trải nghiệm tại hội nghị

Tại khu vực triển lãm của hội nghị, gian hàng Dạ Hương thu hút sự chú ý của các đại biểu, bác sĩ và chuyên gia khi ra mắt phiên bản mới - dòng sản phẩm kết tinh từ quá trình nghiên cứu, đổi mới công thức và bao bì, hướng tới đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe vùng kín của phụ nữ hiện đại. Mỗi khách tham quan đều được giới thiệu chi tiết về bộ sản phẩm Dạ Hương phiên bản mới gồm bốn dòng chuyên biệt.

Dạ Hương phiên bản mới được giới thiệu tại gian hàng (Ảnh: Dạ Hương).

Dạ Hương chăm sóc toàn diện với chiết xuất lô hội, dâu tằm, bách lý hương dùng vệ sinh hàng ngày, trong kỳ kinh nguyệt, hay khi gặp tình trạng ra nhiều khí hư, mùi hôi, viêm ngứa… phù hợp phụ nữ ở mọi độ tuổi.

Dạ Hương dịu nhẹ với chiết xuất oải hương và cam thảo tăng cường thành phần chăm sóc làn da dịu nhẹ, lý tưởng cho phụ nữ mang thai, sau sinh, bé gái ở tuổi dậy thì.

Dạ Hương mềm mịn với chiết xuất cúc la mã, pro vitamin B5 tăng cường độ ẩm, phù hợp với phụ nữ gặp vấn đề khô hạn, thiếu ẩm.

Dạ Hương thoáng sạch với chiết xuất hạt trà xanh, bách lý hương phù hợp cho phụ nữ đang trong kỳ kinh hay khi gặp tình trạng ra nhiều khí hư, ẩm ướt, bí bách, viêm ngứa.

Theo đại diện nhãn hàng, việc lựa chọn Hội nghị Sản Phụ khoa Việt - Pháp để giới thiệu phiên bản mới thể hiện định hướng đồng hành cùng cộng đồng y khoa trong việc nâng cao nhận thức chăm sóc phụ khoa đúng cách.

“Với phiên bản mới, chúng tôi không chỉ mang đến sản phẩm chăm sóc dịu nhẹ, an toàn mà còn gửi gắm thông điệp: Phụ nữ hãy bắt đầu hành trình phiên bản mới, hạnh phúc hơn bằng sự chăm sóc bản thân mỗi ngày”, đại diện nhãn hàng nói.

Chuyên viên tư vấn giới thiệu Dạ Hương phiên bản mới cho khách thăm quan (Ảnh: Dạ Hương).

Gian hàng Dạ Hương không chỉ là không gian giới thiệu sản phẩm mà còn trở thành điểm kết nối giữa thương hiệu và giới chuyên môn, nơi các bác sĩ, chuyên gia có thể trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ góc nhìn về chăm sóc sức khỏe phụ nữ hiện đại, an toàn, khoa học và nhân văn.

Nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi tại gian hàng Dạ Hương (Ảnh: Dạ Hương).

Dạ Hương - hành trình 22 năm và bước chuyển “Tươi mới - Hạnh phúc hơn”

Ra đời từ năm 2003, Dạ Hương là thương hiệu tiên phong trong ngành hàng dung dịch vệ sinh phụ nữ tại Việt Nam, khởi nguồn từ thấu hiểu nhu cầu phụ nữ Á Đông. Hơn 22 năm qua, Dạ Hương đã đồng hành cùng hàng triệu thế hệ phụ nữ Việt trong hành trình gìn giữ sức khỏe, sự tự tin và hạnh phúc mỗi ngày.

Phiên bản mới ra mắt năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng không chỉ trong diện mạo và công thức, mà còn ở tầm nhìn thương hiệu. Dạ Hương hướng tới trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của phụ nữ Việt, giúp họ chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân, duy trì cân bằng và tận hưởng cuộc sống tươi mới, hạnh phúc hơn.

Dạ Hương ra mắt phiên bản mới với 4 dòng chuyên biệt cho từng nhu cầu (Ảnh: Dạ Hương).

Thông qua việc xuất hiện tại một diễn đàn y khoa uy tín, Dạ Hương một lần nữa khẳng định định hướng phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học - tự nhiên - thấu hiểu phụ nữ Việt. Từ một sản phẩm chăm sóc dịu nhẹ, thương hiệu nay đã vươn lên thành biểu tượng của sự tự tin và hạnh phúc, như thông điệp mà Dạ Hương gửi gắm: “Phiên bản mới - Tươi mới hơn - Hạnh phúc hơn”.