Cứu sống bé gái sinh non chỉ nặng 7 lạng

Ngày 1/11, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bé gái sinh non chỉ với 700g, có sức khỏe ổn định được gia đình làm thủ tục xuất viện.

Trước đó, các bác sĩ của bệnh viện đã tiếp nhận một bé gái sinh non con của sản phụ Đ.T.M.N. (quê ở Hà Tĩnh) ở tuần thứ 25 thai kỳ. Bé gái cân nặng 700gram, được chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm nhập viện, tiên lượng rất khó khăn do trẻ sinh non, nhẹ cân.

Tình trạng sức khỏe của cháu bé đã ổn định (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trong những ngày đầu nhập viện, tình trạng sức khỏe của bé rất kém với nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Các bác sĩ đã cho bé nằm lồng ấp, hỗ trợ thông khí bằng máy thở, bơm thuốc Surfactant, đặt đường nuôi dưỡng qua tĩnh mạch rốn và duy trì thuốc vận mạch... Ngoài ra, bé còn được điều trị kết hợp bệnh lý vàng da và bệnh võng mạc ở trẻ sinh non.

Theo bác sĩ, thể trạng của bé sơ sinh rất non yếu. Nhịp tự thở của bé kém, da tái, bầm tím nhiều vùng mặt, phổi thông khí kém, bộ phận sinh dục ngoài chưa hoàn thiện, mạch bẹn bắt kém. Các cơ quan trong cơ thể bé chưa trưởng thành, hoàn thiện nên nguy cơ suy hô hấp, suy tuần hoàn và nhiễm trùng của bệnh nhi rất cao.

Trường hợp của cháu bé được cứu sống là rất đặc biệt.

Hơn 3 tháng sau khi nhập viện điều trị, từ 700gram, cân nặng của bé nay đã đạt 2,75kg, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện về nhà.