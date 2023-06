Cứu nguy kịp thời thai nhi bị dây rốn quấn cổ 3 vòng, suy thai

Mang thai lần 2 - Mẹ bầu phải đối mặt với nhiều biến chứng thai kỳ nguy hiểm

Thai nhi vào thời điểm đó đã được 38 tuần. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận thấy tim thai em bé có dấu hiệu suy. Đây là tình huống khá nguy hiểm đối với bất cứ mẹ bầu nào. Bởi khi em bé được chẩn đoán là suy thai, đồng nghĩa với quá trình vận chuyển oxy trong máu sẽ bị cản trở. Thai nhi thiếu oxy và các chất dinh dưỡng cần thiết, sẽ có nguy cơ đe dọa tới sự phát triển cũng như khả năng hô hấp. Từ đó dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như: suy thai cấp tính trong lúc mẹ chuyển dạ, em bé gặp các vấn đề về trí não như động kinh, kém phát triển trí tuệ, thậm chí có thể tử vong.

Sản phụ Nguyễn Thị Minh Thu gặp phải một số vấn đề nguy hiểm trong thai kỳ như: suy thai và thai nhi bị 3 vòng nhau quấn cổ.

Bên cạnh đó, em bé của chị Thu còn gặp phải tình trạng 3 vòng dây rốn quấn cổ. Điều này đã được các bác sĩ phát hiện trong quá trình siêu âm thai. Theo các bác sĩ, tình trạng dây rốn quấn cổ không hiếm gặp, tuy nhiên, chúng chỉ hay xảy ra với trường hợp từ 1 cho tới 2 vòng nhau quấn cổ.

Với sản phụ Nguyễn Thị Minh Thu, thai nhi có tới 3 vòng nhau quấn quanh cổ. Nếu trong quá trình chuyển dạ, dây rốn siết quá chặt sẽ cản trở dòng máu lưu thông, có thể khiến thai nhi bị ngạt, gây nguy hiểm tới tính mạng.

Em bé chào đời an toàn nhờ hướng xử lý kịp thời

Ngay sau khi phát hiện ra tình trạng thai kỳ nguy hiểm của mẹ bầu Nguyễn Thị Minh Thu, các bác sĩ đã ngay lập tức hội chẩn và tư vấn cho chị Thu phương hướng xử lý.

Nhận thấy chị Thu đã mang thai được 38 tuần, cũng là thời điểm thích hợp có thể đưa em bé chào đời, các bác sĩ đã chỉ định chị Thu cần phải mổ đẻ cấp cứu để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho cả mẹ, em bé.

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, ca mổ đẻ của chị Nguyễn Thị Minh Thu đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, ca mổ đẻ của chị Nguyễn Thị Minh Thu đã kết thúc thành công tốt đẹp. Em bé đã được ê-kip bác sĩ khéo léo tháo gỡ 3 vòng dây rốn quấn cổ. Em bé chào đời mạnh khỏe, mọi chỉ số đầu đời đều đạt yêu cầu, không gặp vấn đề gì đáng lo ngại. Mẹ Thu cũng hoàn toàn tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định. Ngay sau đó, sản phụ Nguyễn Thị Minh Thu và em bé đã được đội ngũ điều dưỡng chăm sóc tận tình tại bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI.

Sau ca phẫu thuật, chị Thu cho biết: "Khi được các bác sĩ thông báo về tình hình của em bé, tôi rất lo lắng và hoang mang. Mặc dù tôi đã mang thai lần 2 nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải những vấn đề thai kỳ như vậy. Rất may có đội ngũ bác sĩ đã nhiệt tình hỗ trợ và thực hiện mổ đẻ cho tôi".

Lời khuyên của bác sĩ về tình trạng thai nhi bị nhau quấn cổ và suy tim

Cũng từ trường hợp của chị Thu gặp phải, bác sĩ Nguyễn Thị Hiền - bác sĩ tại khoa Sản, Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI cho biết: "Với ca mổ đẻ của sản phụ Nguyễn Thị Minh Thu, chúng tôi đánh giá là một ca khó, do thai nhi gặp phải tình trạng dây rốn quấn cổ 3 vòng, tim thai suy. Điều này gây ảnh hưởng tới hô hấp cũng như sự phát triển của thai nhi. Do đó, trong trường hợp này, mổ đẻ cấp cứu là biện pháp tối ưu nhất giúp đảm bảo an toàn tính mạng cho cả em bé và mẹ. Có những trường hợp chỉ cần chậm một chút thôi là hậu quả rất khó lường".

Bác sĩ khuyên các mẹ bầu nên đi thăm khám thai, siêu âm thai kỳ thường xuyên theo các mốc tuần quan trọng, hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

Theo đó, để phát hiện sớm và phòng tránh tình trạng thai nhi gặp nguy hiểm do dây rốn quấn cổ, suy tim thai, các bác sĩ dành lời khuyên cho các mẹ bầu nên đi thăm khám, siêu âm thai kỳ thường xuyên theo các mốc tuần quan trọng, hoặc theo chỉ định của bác sĩ. Điều này giúp mẹ bầu được chăm sóc, theo dõi thai kỳ đều đặn, giúp phát hiện và có phương án xử lý, điều trị sớm nếu như mẹ gặp phải các vấn đề, biến chứng trong quá trình mang thai.