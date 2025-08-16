Cuộc thi “Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe gia đình” khép lại đầy cảm xúc

Một hành trình ý nghĩa - Nơi lan tỏa yêu thương và sức khỏe

Sau gần hai tháng triển khai sôi nổi, cuộc thi không chỉ là một sân chơi lan tỏa kiến thức, mà còn trở thành nơi kết nối cảm xúc, nơi tình yêu thương trong gia đình được thể hiện qua góc nhìn sức khỏe.

Hàng trăm bài viết gửi về từ mọi miền Tổ quốc - từ thành phố sôi động đến vùng quê yên bình - đã góp phần tạo nên bức tranh đa sắc về tinh thần chủ động chăm sóc sức khỏe trong mỗi gia đình Việt. Mỗi bài dự thi là một câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc, minh chứng rõ nét cho thấy sức khỏe chính là sợi dây vô hình kết nối yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.

Các tác phẩm đã trải dài qua 5 hạng mục chính, thể hiện sự quan tâm đa chiều đến sức khỏe gia đình. Hạng mục "Chăm sóc sức khỏe thời hiện đại" đã nhận được nhiều sự hưởng ứng, cho thấy sự chủ động tìm tòi và áp dụng các lối sống khoa học trong cuộc sống hàng ngày.

Trong khi đó, "Bé khỏe cả nhà vui" và "Vui khỏe tuổi già" là nơi ngập tràn những câu chuyện xúc động về tình yêu thương và sự sẻ chia giữa các thế hệ. Hạng mục "Khỏe vợ khỏe chồng" là minh chứng cho sự đồng hành không thể thiếu của các cặp đôi, còn "Chiến thắng bệnh tật" mang đến những câu chuyện đầy nghị lực và nguồn cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần kiên cường.

Từng hạng mục là một góc nhìn, một khía cạnh riêng nhưng tất cả cùng vẽ nên bức tranh toàn cảnh, sống động về hành trình sống khỏe, sống đẹp.

Buổi trao giải Cuộc thi “Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe gia đình”.

Điểm lại các bài thi đầy xúc cảm của cuộc thi

Tại lễ trao giải diễn ra ngày 6/8, nhiều câu chuyện xúc động đã được xướng tên. Trong đó, tác phẩm của chị Nguyễn Thị Thanh Thanh (Hà Nội) - hành trình 10 năm chiến đấu với viêm khớp dạng thấp để trở thành một biên kịch, đã nhận giải cao nhất do ban tổ chức bình chọn ở hạng mục giải Ban tổ chức bình chọn. Không chỉ là một bài viết, đó là biểu tượng của ý chí, lòng biết ơn và niềm tin vào tình yêu thương gia đình.

Là một thành viên trong ban giám khảo cuộc thi lần này, nhà báo Trần Ngọc Lan - Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí chia sẻ cảm nghĩ: “Tôi ấn tượng với chất lượng và sự chân thực của các bài dự thi lần này. Mỗi bài viết đều giống như những lời trò chuyện, tâm sự đầy tình cảm của các bậc làm cha mẹ trong hành trình vun vén gia đình, đã chạm đến trái tim tôi."

Buổi lễ diễn ra với không khí hào hứng, trang trọng nhưng cũng đầy ấm áp và cảm xúc.

Từ cuộc thi đến tính ứng dụng trong các gia đình Việt

Bên cạnh những câu chuyện đầy nghị lực, tác phẩm "Hành trình chữa lành thân và tâm của mình" của tác giả Trần Thị Ngọc Thúy (Quảng Ngãi) đã mang đến một góc nhìn đầy tinh tế về việc tìm kiếm sự bình yên giữa nhịp sống hiện đại. Từ một người bị kiệt quệ vì áp lực công việc, chị đã tìm thấy sự chữa lành cả về thể chất lẫn tinh thần qua yoga.

Câu chuyện của chị là minh chứng tiêu biểu cho thấy sức khỏe toàn diện đến từ sự cân bằng và lắng nghe chính mình. Chính thông điệp này đã giúp chị giành được giải Ban tổ chức bình chọn cho hạng mục “Chăm sóc sức khỏe thời hiện đại”.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Lê Thị Thúy Mai - Giám đốc Marketing Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI nhận định: “Chúng tôi tin rằng, mỗi bài dự thi là một hạt giống lan tỏa - gieo mầm cho những hành động thiết thực, khơi dậy ý thức chăm sóc sức khỏe cho chính mình và những người thân yêu.

Các bài dự thi mang tính thực tiễn và ứng dụng cao, giúp gia đình chủ động ứng phó những tình huống bất ngờ và chăm sóc sức khỏe hiệu quả ngay trong cuộc sống hàng ngày. Đây là điều đặc biệt quan trọng đối với các gia đình hiện đại, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ, nhằm cùng nhau vun đắp sự quan tâm và gắn kết chặt chẽ hơn".

Vượt lên trên một cuộc thi thông thường, cuộc thi đã trở thành một sân chơi giá trị, nơi mỗi người có thể cởi mở sẻ chia những tâm tư thầm kín về hành trình yêu thương và chăm sóc người thân. Tính nhân văn sâu sắc của cuộc thi được thể hiện qua chính sự đồng cảm của cộng đồng đối với những câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động.

Từ những bữa ăn đủ đầy tình cảm, lời động viên khi ốm đau cho đến sự đồng hành kiên cường vượt qua nghịch cảnh, mỗi bài dự thi là một lời khẳng định mạnh mẽ rằng, tình yêu thương chính là liều thuốc quý giá nhất cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Bà Lê Thị Thúy Mai - Giám đốc Marketing Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI khẳng định tính ứng dụng thực tế của cuộc thi trong cuộc sống hàng ngày.

Khép lại cuộc thi - Mở ra một hành trình mới

Cuộc thi đã vinh danh 20 bài thi xuất sắc nhất cho 5 hạng mục, đại diện cho những câu chuyện đầy cảm hứng và giá trị nhất của cuộc thi. Mỗi tác phẩm đều được Ban tổ chức trao tặng những phần thưởng giá trị và ý nghĩa, như một sự ghi nhận xứng đáng cho sự chân thành, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần lạc quan được thể hiện qua từng câu chữ.

Những phần quà thiết thực dành tặng tác giả có bài viết truyền cảm hứng.

Bên cạnh những giải thưởng cao nhất dành cho các tác phẩm xuất sắc, Ban tổ chức cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt tới những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm xúc. 20 giải phụ đã được trao và gửi tới các tác giả trên toàn quốc, như một lời động viên và tri ân sâu sắc cho những đóng góp quý giá.

Buổi trao giải cuộc thi "Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe gia đình" do Dân trí phối hợp tổ chức cùng Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI đã khép lại thành công tốt đẹp với những câu chuyện ý nghĩa đầy yêu thương sẽ còn đọng lại mãi. Cuộc thi là cơ hội vinh danh những tác giả xuất sắc, đồng thời là cánh cửa mở ra hành trình mới, nơi những bí quyết sống khỏe trở thành ánh lửa lan tỏa, thắp sáng nền tảng hạnh phúc và sự sum vầy cho mọi gia đình Việt.