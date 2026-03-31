Cúm mùa tưởng nhẹ vẫn có thể gây biến chứng nặng

Mắc cúm A, bé gái 6 tuổi nguy kịch vì biến chứng nặng

Mẹ bệnh nhi cho biết, mới đầu gia đình chỉ nghĩ con bị cảm lạnh thông thường, không ngờ con lại gặp tình trạng biến chứng nặng và nguy hiểm như vậy.

Khi được đưa vào bệnh viện gần nhà, bé đã trong tình trạng suy tim, được theo dõi viêm cơ tim tối cấp. Nhận thấy diễn tiến phức tạp và vượt quá khả năng điều trị, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhi đến Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn nhiều chuyên khoa và kết luận trẻ mắc cúm A(H3N2) với tình trạng nhiễm khuẩn huyết, viêm cơ tim, sốc mất bù, tiêu cơ vân nặng kèm theo cơn bão cytokine, biến chứng suy đa cơ quan.

Cúm mùa thường lành tình nhưng trong một số trường hợp có thể chuyển biến nặng, thậm chí gây tử vong (Ảnh minh họa: Istock).

Theo đánh giá của các bác sĩ, đây là một ca bệnh đặc biệt phức tạp bởi sự kết hợp đồng thời của nhiều biến chứng nặng như viêm cơ tim cấp, tiêu cơ vân và cơn bão cytokine. Những tổn thương này có thể tiến triển nhanh chóng, gây suy đa cơ quan và nguy cơ tử vong rất cao nếu không được hồi sức tích cực và can thiệp kịp thời.

Đáng lo ngại là bệnh nhi không đáp ứng với các thuốc và biện pháp điều trị hỗ trợ thông thường. Bệnh nhi được chỉ định đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy, ECMO, lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ, thay huyết tương, sử dụng globulin miễn dịch, thuốc kháng virus cúm và kháng sinh phổ rộng.

Sau 10 ngày hỗ trợ ECMO và 18 ngày lọc máu liên tục, tình trạng của bệnh nhi dần được kiểm soát, các chỉ số sinh tồn ổn định hơn, chức năng các cơ quan từng bước hồi phục. Trẻ đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

PGS.TS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), cho biết, trong trường hợp này, trẻ tổn thương đa cơ quan do hai cơ chế chính. Thứ nhất là do virus cúm gây tổn thương trực tiếp. Thứ hai là do bão cytokine, khi phản ứng viêm của cơ thể diễn ra quá mạnh, dẫn đến suy chức năng các cơ quan một cách lặng lẽ nhưng rất nặng nề.

Bên cạnh đó, mắc cúm còn làm tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, khiến tình trạng trở nên phức tạp và trầm trọng hơn.

Cha mẹ cần theo dõi sát khi con bị cúm

Các bác sĩ khuyến cáo, cúm mùa nói chung và cúm A nói riêng không phải lúc nào cũng là bệnh nhẹ. Một số trường hợp, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi nặng, viêm cơ tim cấp, bệnh não hoại tử, tiêu cơ vân, suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng trẻ.

Vì thế, cha mẹ cần theo dõi sát sức khỏe con, đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện ốm, sốt, tránh tự ý dùng thuốc. Trong gia đình, nếu có người mắc cúm A, nên thực hiện cách ly tương đối, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan, đặc biệt với người già và người có bệnh lý nền.

Tiêm vaccine cúm hàng năm là một biện pháp phòng bệnh chủ động (Ảnh: D.N).

Bên cạnh đó, tiêm vaccine cúm mùa hàng năm cũng là biện pháp phòng bệnh chủ động hiệu quả, giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Tiến sĩ Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, khuyến cáo, cha mẹ nên sớm đưa trẻ đi tiêm phòng vaccine cúm, đặc biệt là trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi và những người có bệnh lý mạn tính, nhằm phòng ngừa các biến chứng nặng.

Cúm mùa thường lành tính, nhưng cũng có thể tiến triển nặng với các biểu hiện như sốt cao, khó thở, phù phổi do suy tim và thậm chí có thể tử vong do các biến chứng.

Virus cúm mùa gồm nhiều chủng như H1N1, H3N2 và hai chủng nhóm B có khả năng biến đổi kháng nguyên liên tục. Do đó, mỗi năm chủng virus lưu hành có thể thay đổi. Vì vậy, việc tiêm nhắc lại vaccine cúm mùa hàng năm là cần thiết.