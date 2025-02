Cúm mùa: không chủ quan, chủ động phòng bệnh

Chủ quan có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm

Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2024 ghi nhận 289.876 trường hợp mắc cúm mùa, 8 ca tử vong; số mắc giảm 17,9% so với năm 2023 (353.108 ca), số tử vong tăng 5 trường hợp. Chuyên gia khuyến cáo, những người có bệnh nền, cao tuổi, người có hệ miễn dịch suy giảm cần đặc biệt cẩn trọng khi nhiễm cúm.

Cúm mùa thường xuất hiện với biểu hiện sổ mũi, đau họng và ho (Ảnh: Freepik).

Theo PGS.TS Phạm Thế Hải, chuyên gia ngành Dược học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng virus cúm A(H3N2), cúm A(H1N1), cúm B và cúm C.

Chủ động phòng ngừa cúm mùa

Cúm mùa thường xảy ra vào thời điểm giao mùa, thời tiết liên tục trở lạnh, mưa gió. Việc chủ động phòng tránh là quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

PGS.TS Phạm Thế Hải khuyến cáo, để phòng tránh cúm mùa, cần kết hợp nhiều biện pháp từ tiêm vaccine, bảo vệ bên ngoài đến củng cố sức khỏe bên trong. Vaccine cúm giúp cơ thể tạo miễn dịch với virus, hạn chế nguy cơ mắc bệnh hoặc giảm mức độ nghiêm trọng nếu nhiễm bệnh. Ngoài ra, giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và giữ ấm cơ thể là những biện pháp quan trọng để ngăn ngừa lây nhiễm.

Theo PGS.TS Phạm Thế Hải, bổ sung đủ các nhóm khoáng chất và vitamin là rất cần thiết.

Ông Hải cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ sung đủ các nhóm khoáng chất và vitamin để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa cảm cúm.

"Các nhóm vitamin đóng vai trò quan trọng với sức khỏe. Đặc biệt là vitamin C vì đây là loại vitamin tốt cho hệ miễn dịch bởi nó có chức năng hỗ trợ sản xuất interferon, một loại protein do tế bào cơ thể tạo ra để đối đầu với các tác nhân gây bệnh, vì vậy nếu cơ thể thiếu vitamin C sẽ rất dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn", PGS.TS Phạm Thế Hải chia sẻ thêm.

Ngoài ra, việc bổ sung vitamin nhóm B đóng vai trò duy trì năng lượng, giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn. Vitamin A, D, E giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại virus gây bệnh.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng góp phần quan trọng trong việc phòng bệnh; nên ưu tiên các thực phẩm giàu vitamin từ rau xanh, trái cây tươi, thịt cá và thực phẩm chứa chất chống oxy hóa. Nếu cần bổ sung vitamin tổng hợp, bạn nên chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã được cấp phép và phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Vitamin C và vitamin tổng hợp DHC là những lựa chọn phổ biến để tăng cường hệ miễn dịch trong thời điểm cúm mùa gia tăng.

Chăm sóc sức khỏe khi bị cúm

Trong thời gian mắc cúm, người bệnh nên nghỉ ngơi đầy đủ, giữ ấm cơ thể và hạn chế tiếp xúc với người khác để tránh lây lan virus. Việc uống nhiều nước ấm, bổ sung nước ép trái cây, trà gừng, trà mật ong sẽ giúp tăng cường đề kháng và làm dịu các triệu chứng khó chịu.

Bên cạnh đó, người bệnh cần giữ ấm cơ thể vùng cổ, ngực, tay chân và nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc quá sức để cơ thể có thời gian phục hồi; hạn chế ra ngoài, tránh tiếp xúc với người khác để giảm lây lan virus.

Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người để hạn chế lây cúm (Ảnh: Freepik).

Dinh dưỡng hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục. Người bệnh nên ăn các món dễ tiêu như cháo, súp và tăng cường thực phẩm giàu vitamin C, B, D để hỗ trợ hệ miễn dịch.

Nếu sốt cao, ho kéo dài, đau nhức cơ thể, khó thở hoặc mệt mỏi bất thường, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người già và người có bệnh lý nền, cần đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.

Chủ động phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Mỗi người nên thực hiện các biện pháp phòng tránh, tiêm vaccine cúm đầy đủ, duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ để tránh bị cúm mùa.

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm bổ sung vitamin của thương hiệu DHC tại đây.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Multi Vitamins có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 111/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 14/1/2021.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Vitamin C Hard Capsule Vitamins có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1761/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 4/6/2020.

Các thực phẩm trên không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Đơn vị phân phối sản phẩm DHC chính hãng tại Việt Nam

Công ty cổ phần Belie

Địa chỉ: Tầng 1, Số 170 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 1800 80 03

Website: Bestme.vn

Fanpage: DHC Vietnam Official