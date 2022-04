Cụ ông Hà Nội thủng ruột vì nuốt viên thuốc còn nguyên vỏ

Cụ ông D.Đ.H. đến Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) để thăm khám trong tình trạng đau bụng đi ngoài phân đen và có máu tươi.

Tuy nhiên, qua nội soi, các bác sĩ phát hiện trong ống hậu môn trực tràng của bệnh nhân có dị vật. Dị vật sau đó được xác định là một viên thuốc đường kính 3cm còn nguyên vỏ bao nhựa với các cạnh sắc như dao. Hai cạnh viên thuốc đã cắm vào ống hậu môn trực tràng gây hai vết thủng.

Trên phim chụp X-quang và CT ổ bụng cho thấy có hình ảnh dị vật cản quang xuyên vào ống hậu môn trực tràng nhưng may mắn là chưa có các tổn thương như tràn dịch hoặc viêm.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân H.

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân mới nhớ ra rằng, cách thời điểm khám bệnh gần 2 ngày, có mua thuốc về uống. Sau khi uống ông cảm thấy hơi vướng vướng, nghẹn nhẹ nhưng không đến nỗi quá khó chịu, ông có đi phân đen và ra máu.

Những ngày sau bệnh nhân vẫn thấy bình thường, chỉ hơi khó chịu bụng, đi ngoài ra máu. Bệnh nhân H. hoàn toàn không mảy may nghi ngờ rằng việc đau bụng và đi ngoài ra máu đó đến từ viên thuốc còn nguyên vỏ đã mắc kẹt từ lần uống thuốc.

Đối với trường hợp này, BS Hoàng Việt Dũng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã tiến hành gắp viên thuốc trong ống hậu môn trực tràng, sử dụng một bao chụp chuyên dụng có khả năng co giãn để bao trọn dị vật, tránh việc các cạnh sắc của viên thuốc làm tổn thương ống hậu môn trực tràng và đưa dị vật ra ngoài cơ thể một cách nhẹ nhàng và an toàn. Sau thủ thuật, người bệnh tiếp tục được thực hiện theo dõi tại Bệnh viện.

Viên thuốc được gắp ra từ bụng bệnh nhân.

Dị vật kẹt trong ống hậu môn trực tràng là một tình trạng cấp cứu và cần được xử trí kịp thời, đúng cách do các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao đảm nhận. Dị vật cắm vào ống hậu môn trực tràng như trường hợp của ông H đã xuyên thủng thành trực tràng tạo những ổ nhiễm trùng Phẫu thuật để lấy dị vật và vá ống hậu môn trực tràng là một kỹ thuật khó vì vùng trực tràng hẹp, vết rách dễ viêm dính, dễ nhiễm trùng, khó lành và nguy cơ di chứng cao. Trường hợp ông H. rất may mắn vì khi phát hiện ống hậu môn trực tràng chưa hình thành các ổ áp-xe và viên thuốc còn nguyên vỏ đã được gắp ra an toàn.

Qua đây, BS Hoàng Việt Dũng cũng thông tin, trong khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Hữu Nghị đã tiếp nhận điều trị cho rất nhiều bệnh nhân hóc, nuốt nhầm dị vật như các loại xương cá, tăm xỉa răng, viên thuốc còn nguyên vỏ... Trong đó có nhiều trường hợp dị vật gây các biến chứng như xuất huyết tiêu hóa, thủng thực quản, thủng ruột non, thủng đại tràng... gây mất máu, viêm phúc mạc tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân luôn phải cẩn trọng trong khi ăn, uống, sinh hoạt để hạn chế tối đa nguy cơ nuốt phải dị vật. Khi uống thuốc, cần kiểm tra kỹ để tránh nuốt nhầm thuốc chưa bóc vỏ, nhất là các loại có vỉ sắc nhọn. Khi có tình trạng nuốt khó, nuốt vướng chưa rõ nguyên do, đau bụng đi ngoài ra máu… người bệnh nên đi thăm khám tại các cơ sở y tế.