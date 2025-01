Tiêm "giải độc gan" trái phép, chống người thi hành công vụ

Ngày 13/1, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TPHCM), Phòng Y tế quận 1 và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh Q'Aman Beauty Spa & Wellness.

Cơ sở này nằm tại biệt thự số VIC1 06 (khu phức hợp Vinhomes Ba Son, số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1), do bà N.V.Q.A. làm chủ hộ kinh doanh. Sở Y tế TPHCM chưa cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở này.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận cơ sở có trang bị 1 máy soi da Bitmoji và nhiều thiết bị y tế, dụng cụ lăn kim, các máy chăm sóc da và các sản phẩm, mỹ phẩm. Trong tủ lạnh tại lầu 1 có các sản phẩm filler, meso.

Cơ sở thực hiện quảng cáo khám chữa bệnh trên biển hiệu và trên Facebook "Q'Aman" khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo.

Quảng cáo trên fanpage "Q'Aman" (Ảnh: FB).

Đáng chú ý, trong lúc cơ sở bị kiểm tra, bà T. (người tiêm sản phẩm giải độc gan cho khách hàng vào chiều 13/12, sau đó bệnh nhân bị phản vệ độ I-II phải vào bệnh viện cấp cứu) và ông H. (người giải thích phản ứng sau tiêm cho khách hàng) không có mặt.

Trong khi đó, chủ hộ kinh doanh không hợp tác với Đoàn kiểm tra, không cung cấp bằng cấp chuyên môn về y tế, giấy phép hành nghề của 2 nhân sự trên và sản phẩm tiêm cho khách hàng.

Ngày 10/1, người phản ánh cơ sở trên đã cung cấp hình ảnh của ông H. và chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của bà T. (số 05324/HCM-CCHN do Sở Y tế TPHCM cấp ngày 17/3/2022, với phạm vi khám chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp).

Thanh tra Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục mời bác sĩ T. và ông H. đến làm việc để làm rõ các nội dung có liên quan và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đến nay, Sở Y tế TPHCM đã chuyển thông tin vụ việc đến Công an Quận 1 và Công an TPHCM. Trước đó, ngày 7/1, Phòng Y tế quận 1 đã chuyển hồ sơ Hộ kinh doanh Q'Aman Beauty Spa & Wellness đến Công an quận 1, do cơ sở hoạt động khám chữa bệnh không phép và chống người thi hành công vụ.

Phát hiện vi phạm tại cơ sở "căng da chỉ vàng"

Ngoài cơ sở trên, ngày 10/1, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã tiến hành kiểm tra Phòng khám chuyên khoa Da liễu, thuộc chi nhánh Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe C.C (địa chỉ 16 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1), do bác sĩ H.C.C. chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Cơ sở trên trước đó bị báo chí phản ánh vấn đề về "công nghệ căng da chỉ vàng trẻ ra tận 10 tuổi".

Một phụ nữ lớn tuổi thực hiện phẫu thuật căng da mặt tại TPHCM (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Thanh tra ghi nhận bác sĩ C. có thực hiện căng da mặt bằng chỉ phẫu thuật tự tiêu cho 2 khách hàng, thực hiện quảng cáo căng chỉ khi chưa được Sở Y tế TPHCM xác nhận nội dung.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe C.C với 2 hành vi vi phạm.

Thứ nhất, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động. Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 2-4 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của bác sĩ H.C.C. thời hạn 1-3 tháng.

Thứ hai, quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện theo quy định.