ColosCare 2+ chứa kháng thể IgG giúp hỗ trợ đề kháng khỏe, bé tăng cân

Vai trò của sữa non 24 giờ với sức đề kháng của trẻ

Sức đề kháng là "rào chắn" bảo vệ cơ thể trẻ trước các tác nhân xâm nhập như virus, vi khuẩn hay ký sinh trùng. Đề kháng khỏe sẽ đẩy lùi sự xâm nhập của các tác nhân gây hại, giúp trẻ tránh được các loại bệnh, cơ thể phát triển khỏe mạnh hơn.

Ở giai đoạn đầu đời, đề kháng yếu sẽ khiến trẻ hay ốm vặt, chán ăn, tiêu hóa kém dẫn tới thiếu hụt dinh dưỡng, chậm tăng cân. Tình trạng này kéo dài có thể gây ảnh hưởng tới quá trình phát triển về thể chất và trí não của trẻ.

Đề kháng yếu khiến trẻ ốm vặt và chậm tăng cân kéo dài, có thể dẫn tới trẻ chậm phát triển cả về thể chất và trí não (Ảnh: Nutricare).

Sữa non là một trong những giải pháp tăng cường đề kháng cho trẻ hiệu quả nhờ giàu kháng thể IgG - kháng thể với khả năng bắt dính cao với các mầm bệnh như virus, vi khuẩn có hại. Trong đó, sữa non 24 giờ đầu khai thác từ trang trại là loại sữa non chất lượng, chứa lượng kháng thể IgG cao vượt trội so với các loại sữa non khác.

Đề kháng khỏe cũng là nền tảng vững chắc để trẻ tăng cân và phát triển. Trẻ khỏe mạnh không ốm bệnh sẽ không gặp tình trạng chán ăn hay tiêu hóa kém nên hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn.

Ngoài ra, với trẻ hay ốm bệnh dẫn tới suy dinh dưỡng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng khuyến cáo bố mẹ cần bổ sung năng lượng và protein vượt trên mức tiêu thụ hằng ngày của cơ thể để trẻ tăng cân khỏe mạnh.

ColosCare 2+ đạt khuyến nghị WHO hỗ trợ bé đề kháng khỏe, tăng cân

ColosCare 2+ với công thức bổ sung sữa non 24 giờ nhập khẩu Mỹ cùng hàm lượng kháng thể IgG cao vượt trội hơn 1.200mg có thể hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Đây là sản phẩm dinh dưỡng mới nhất đến từ nhãn hàng ColosCare, thuộc Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare - đơn vị đạt Thương hiệu quốc gia Dinh dưỡng Y học 6 năm liên tiếp với sản phẩm chất lượng hàng đầu Việt Nam.

ColosCare 2+ chứa sữa non 24 giờ nhập khẩu Mỹ với hàm lượng kháng thể IgG lên tới hơn 1.200 mg giúp trẻ đề kháng khỏe (Ảnh: Nutricare).

ColosCare 2+ chứa năng lượng đạt khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - với năng lượng trong 100ml sản phẩm đạt theo công thức F-75 của WHO dành cho trẻ suy dinh dưỡng; cùng protein, canxi, vitamin D3 giúp bé tăng cân cao lớn. Ngoài ra, bộ đôi chất xơ HMO và lợi khuẩn Probiotic có trong ColosCare 2+ sẽ giúp giảm táo bón, hỗ trợ tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng để trẻ tăng cân khỏe mạnh.

ColosCare 2+ với năng lượng đạt khuyến nghị WHO cùng protein, canxi, vitamin D3 hỗ trợ bé tăng cân (Ảnh: Nutricare).

Theo nhà sản xuất, ColosCare có các sản phẩm sữa bột và sữa bột pha sẵn dành cho nhiều lứa tuổi được bổ sung các dưỡng chất phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ. Sữa bột pha sẵn tiện lợi với 2 định lượng 110ml và 180ml, có giá trị dinh dưỡng tương đương với sữa bột. Bộ đôi ColosCare được kỳ vọng sẽ là người bạn đồng hành cùng mẹ chăm bé đề kháng khỏe, tăng cân.

Thông tin sản phẩm và tư vấn dinh dưỡng, liên hệ:

- Website: nutricare.com.vn/san-pham/cho-be/sua-bot-coloscare-2.html

- Fanpage: facebook.com/ColosCare/

- Tổng đài tư vấn miễn phí: 1800 6011

ColosCare 2+ có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 03/XNQC- BQLATTP do Ban quản lý An toàn thực phẩm - thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 16/3/2023.