Collagen - Bí quyết giúp lưu giữ nét thanh xuân cho phái đẹp

Vì sao collagen có vai trò quan trọng với làn da?

Trong cơ thể, collagen là một thành phần quan trọng, có chức năng tạo thành các mô liên kết cho da, cơ, xương, sụn, móng, tóc... Collagen chiếm 25% tổng lượng protein cơ thể và đến 70% cấu trúc da.

Collagen phân bố chủ yếu ở lớp hạ bì với chức năng chính là kết nối các mô trong cơ thể, kích thích quá trình trao đổi chất. Đối với làn da, collagen được xem như một chất keo kết nối các tế bào dưới da và là một trong những yếu tố quyết định độ săn chắc, sự mịn màng của da.

Tuy nhiên, sau độ tuổi 25, khả năng sản sinh collagen ở phụ nữ sẽ bị suy giảm về số lượng lẫn chất lượng. Mỗi năm sẽ có khoảng 1-1,5% lượng collagen bị mất đi do cơ chế lão hóa tự nhiên của cơ thể trước tác động từ môi trường và tuổi tác. Lượng collagen còn lại trong cơ thể sẽ không còn đủ để đáp ứng nhu cầu của các tế bào da.

Từ đó, các dấu hiệu lão hóa sẽ bắt đầu xuất hiện rõ rệt hơn như da sạm màu, nám, tàn nhang, nếp nhăn, vết chân chim và dễ tổn thương hơn. Vậy nên, việc bổ sung collagen cho cơ thể sau độ tuổi 25 là điều cần thiết.

Bổ sung collagen từ các chế phẩm

Ngoài nguồn collagen cung cấp cho cơ thể từ thực phẩm trong chế độ ăn uống hàng ngày, các chị em phụ nữ có thể lựa chọn bổ sung collagen từ các chế phẩm. Hiện nay, các chế phẩm collagen trên thị trường thường được chiết xuất từ động vật và cá, chủ yếu ở 2 dạng: collagen dạng bột (nén thành viên) và collagen thủy phân (dạng nước hay còn gọi là collagen peptide).

Collagen chiết xuất từ cá có cấu trúc và liên kết gần nhất với da người, nên có khả năng hấp thu nhanh khi dung nạp vào cơ thể, khôi phục da lão hóa tối ưu, được nhiều người ưa chuộng.

Trong khi đó, nếu ở dạng bột, cấu trúc phân tử collagen thường có kích thước lớn và dài khiến cơ thể khó hấp thu, thì nhờ khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhiều doanh nghiệp đã nghiên cứu và sản xuất ra collagen thủy phân có kích thước phân tử siêu nhỏ, mịn. Từ đó, cơ thể có thể hấp thu hàm lượng collagen dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Ngoài ra, collagen thủy phân còn có hàm lượng collagen khá cao, lại kết hợp bổ sung nhiều vi lượng và khoáng chất, có tác dụng tăng cường khả năng chống oxy hóa và dưỡng ẩm từ sâu bên trong cho da. Từ đó giảm thiểu sự hình thành nếp nhăn và khô sạm, da sẽ căng bóng và săn chắc hơn.

CeraFull EX+, collagen thủy phân nhập khẩu từ Nhật Bản, được chiết xuất từ cá biển sâu

Hiện nay, collagen nhập khẩu từ Hàn Quốc, Đức và Nhật Bản được người tiêu dùng Việt ưa chuộng vì ứng dụng công nghệ cao, sản xuất trên dây chuyền kỹ thuật hiện đại. Trong đó, collagen CeraFull EX+ nhập khẩu từ Nhật Bản được nhiều chị em phụ nữ quan tâm vì hội tụ đủ 2 yếu tố khi vừa là collagen thủy phân, vừa được chiết xuất từ cá, dễ hấp thu.

Theo nhà sản xuất, điểm nổi bật của Collagen peptide có trong CeraFull EX+ là được chiết xuất từ vảy cá biển tự nhiên ở vùng biển sâu Nhật Bản, loài cá có nguồn gốc tự nhiên, không chứa kháng sinh.

Vảy cá chứa collagen có độ tinh khiết cao và được làm cứng lại bằng lớp canxi nên có cấu trúc chắc chắn và dẻo dai. Sau khi loại bỏ canxi, tách và phân giải sẽ tạo ra được collagen peptide có độ tinh khiết cao, dễ hấp thụ. Collagen Peptide ít có mùi tanh của cá nên dễ uống và uống được lượng nhiều. Hàm lượng Collagen Peptide có trong Cerafull EX+ là 10.000 mg, tương đương với 2 thìa canh bột collagen.

Với một lọ CeraFull EX+ 50ml mỗi ngày, bên cạnh bổ sung collagen cần thiết, các chị em phụ nữ còn có thể dung nạp nhiều thành phần dưỡng nhan, làm đẹp khác.

Sản phẩm còn giúp bổ sung hoạt chất 6mg Ceramide được chiết xuất từ ngô. Đây là một trong 3 dạng lipid tham gia cấu tạo lớp màng trên bề mặt da, nhất là màng tế bào và chiếm 40 - 50% lipid ở lớp ngoài cùng của da (lớp sừng). Đóng vai trò là chất truyền tín hiệu tế bào, Ceramide nâng cao khả năng hoạt động của hàng rào bảo vệ da và duy trì độ ẩm cần thiết của da.

Ngoài ra, các thành phần kết hợp khác như 7,5g Placenta (nhau thai lợn) vitamin C; vitamin B6, B2, B1,... còn thúc đẩy quá trình tự sản sinh collagen nội sinh của cơ thể, giúp chữa lành và tái tạo các mô, tế bào. Từ đó giúp làm đẹp da hiệu quả hơn. Sản phẩm có vị thơm ngon dễ uống, dạng chai tiện dụng mọi lúc mọi nơi.

CeraFull EX+ được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP Nhật Bản tại nhà máy Nikko Yakuhin Kogyo Co., Ltd. Head Factory, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Phát Anh Minh. Sản phẩm có đầy đủ tem nhãn để khách hàng dễ dàng truy xuất thông tin nguồn gốc, tránh hàng giả, hàng nhái.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

