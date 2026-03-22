Có ngành công nghiệp gần 2 tỷ USD nhưng collagen có đang bị thần thánh hóa?

Theo báo cáo mới nhất từ HealthDay, các nhà nghiên cứu đã thực hiện một cuộc tổng rà soát nhằm sàng lọc dữ liệu từ 113 thử nghiệm lâm sàng trên gần 8.000 bệnh nhân. Kết quả cho thấy collagen không phải là "thuốc tiên" cho mọi vấn đề nhưng lại có tác dụng rõ rệt trong hai lĩnh vực cốt lõi gồm trẻ hóa làn da và giảm đau xương khớp.

Tác dụng thực sự của collagen đường uống

Collagen là một loại protein quan trọng chiếm tới 30% tổng lượng protein trong cơ thể người, có mặt trong các mô liên kết như da, gân, sụn và xương.

Điểm mấu chốt khiến collagen đường uống trở nên hiệu quả nằm ở dạng collagen peptide (collagen thủy phân). Khác với collagen thông thường có kích thước phân tử lớn, các đoạn peptide siêu nhỏ có khả năng vượt qua hàng rào tiêu hóa, hấp thụ vào cơ thể.

Khi vào cơ thể, chúng không chỉ đóng vai trò là "gạch xây dựng" mô mà còn gửi tín hiệu mô phỏng tình trạng thiếu hụt collagen. Cơ thể bị "đánh lừa" và kích thích các tế bào sợi tự thân sản sinh thêm collagen mới cùng elastin và acid hyaluronic. Đây chính là cơ chế "tái tạo kép" giúp duy trì cấu trúc da săn chắc và làm chậm sự xuất hiện của các nếp nhăn sâu.

Để đưa ra kết luận này, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu khổng lồ từ 16 báo cáo tổng quan trước đó, bao gồm 113 thử nghiệm lâm sàng với tổng cộng gần 8.000 bệnh nhân tham gia.

Dựa trên các bằng chứng thực nghiệm, nghiên cứu khẳng định việc uống collagen mang lại những thay đổi tích cực rõ rệt tại một số khía cạnh. Về làn da, collagen giúp cải thiện đáng kể độ đàn hồi và khả năng giữ ẩm.

Ngoài ra, collagen cũng chiếm tỷ lệ lớn trong cấu trúc hữu cơ của xương. Khi bước sang tuổi trung niên, mật độ xương giảm dần dẫn đến nguy cơ loãng xương. Việc bổ sung collagen giúp duy trì khung xương dẻo dai, hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu mới cũng đang tập trung vào vai trò của collagen đối với thành mạch máu. Collagen cung cấp cấu trúc cho các động mạch. Thiếu hụt collagen có thể khiến động mạch trở nên mỏng manh và kém đàn hồi, dẫn đến xơ vữa động mạch. Việc duy trì nồng độ collagen ổn định giúp hỗ trợ lưu thông máu và bảo vệ sức khỏe hệ tim mạch về lâu dài.

Dù không trực tiếp cấu tạo nên tóc, collagen giàu các axit amin cần thiết để cơ thể tổng hợp Keratin. Việc bổ sung collagen thường đi kèm với sự cải thiện rõ rệt về độ bóng mượt của tóc và giảm tình trạng móng tay giòn, dễ gãy. Điều này tạo nên một chu trình chăm sóc vẻ đẹp toàn diện từ "gốc đến ngọn".

Đặc biệt, các nhà khoa học nhấn mạnh, thời gian sử dụng càng dài, lợi ích thu được càng lớn.

Mặc dù xác nhận lợi ích, các chuyên gia cũng đưa ra cái nhìn thực tế để người dùng không kỳ vọng quá mức. Giáo sư Lee Smith, chuyên gia về sức khỏe cộng đồng tại Đại học Anglia Ruskin (Vương quốc Anh), tác giả chính của nghiên cứu nhấn mạnh, collagen không phải là liều thuốc chữa bách bệnh.

"Tuy nhiên, nó có những lợi ích đáng tin cậy khi được sử dụng đều đặn trong thời gian dài, đặc biệt là đối với làn da và bệnh viêm khớp xương mãn tính", ông chia sẻ.

Bổ sung thêm, ông cho biết mục tiêu của nhóm khi thực hiện nghiên cứu này là chỉ ra những lợi ích rõ ràng trong các lĩnh vực then chốt của quá trình lão hóa lành mạnh, đồng thời xóa tan một số lầm tưởng xung quanh việc sử dụng collagen.

Những hiểu lầm thường thấy về collagen

Bên cạnh những điểm sáng, nghiên cứu cũng chỉ ra những giới hạn mà người tiêu dùng cần biết để tránh lãng phí tiền bạc.

Đầu tiên, collagen không giúp cải thiện hiệu suất tập luyện. Nghiên cứu cho thấy không có sự cải thiện có ý nghĩa nào trong việc phục hồi cơ bắp hoặc giảm đau nhức sau khi vận động. Vì vậy, collagen không nên được xem là một loại thực phẩm bổ sung hỗ trợ thể thao có tác dụng nhanh.

Đối với một số bệnh khác, rất ít bằng chứng cho thấy collagen có thể cải thiện bệnh nướu răng hoặc các yếu tố chuyển hóa như cholesterol, huyết áp hay đường huyết.

Mặc dù vậy, nghiên cứu cũng ghi nhận người sử dụng collagen có sự cải thiện khiêm tốn về khối lượng cơ bắp và sức khỏe của gân. Điều này cho thấy vai trò tiềm năng của collagen trong việc hỗ trợ cơ thể chống lại sự suy giảm chức năng do tuổi tác.

Thị trường collagen thế giới đã đạt giá trị gần 2 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến sẽ tăng trưởng đều đặn khoảng 6% mỗi năm. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng người tiêu dùng vẫn đang thiếu những chỉ dẫn chính xác trong cách sử dụng chất này.