Cô giáo vượt qua căn bệnh ung thư di căn nhờ nghị lực phi thường

Dân trí Cô giáo Đoàn Thị Thoan (Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện có khối u ở thành bụng và đã di căn sang phổi, nhưng chị vẫn giữ được tinh thần lạc quan và muốn mỗi ngày sống đều thật ý nghĩa.

Tình cờ phát hiện căn bệnh ung thư

Chị Thoan phát hiện có khối u ở thành bụng đã di căn sang phổi vào tháng 7/2018. Chị luôn tâm niệm ung thư không phải là dấu chấm hết, chỉ là thử thách của cuộc đời. Chị luôn mong muốn được đồng hành, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh, tinh thần cho các bệnh nhân ung thư giúp những người đồng bệnh có nghị lực, ý chí vượt lên bệnh tật.

Chị được ví như một chú chim họa mi bởi luôn hăng hái, cố gắng và phấn đấu không ngừng trong công việc. Nhưng ít ai nghĩ rằng, chị lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo - ung thư phổi di căn.

Công việc mỗi ngày của chị Thoan tại trường Mầm non Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội.

Vào một ngày hè tháng 7 năm 2018, trong khi đưa người thân đi mổ u tuyến giáp tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, chị tranh thủ đi khám và nhận được kết quả có u ở thành bụng, phải tiến hành mổ càng sớm càng tốt. Sau cuộc phẫu thuật, xét nghiệm trong khối u có tế bào ác tính, bác sĩ kết luận chị bị ung thư.

Nói đến ung thư như nhắc về "án tử", nhưng nhờ sự lạc quan và tìm hiểu thông tin qua các phương tiện khác nhau, nên chị đã tin tưởng hơn vào khoa học và tin tưởng vào các y bác sĩ ở bệnh viện. Anh siết chặt tay chị và bắt đầu hành trình tìm phương pháp chữa bệnh, cũng chính sự đồng hành của anh đã là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho chị vào lúc này.

Chìa khóa giúp cô giáo mầm non chiến thắng ung thư di căn.

Hành trình tìm phương pháp chữa bệnh

Chị Thoan tâm sự: "Bác sĩ có y lệnh truyền hóa chất, bản thân tôi rất lo lắng. Bởi khi tìm hiểu qua các bệnh nhân khác và các thông tin trên mạng thì thấy rằng phương pháp hóa trị có rất nhiều tác dụng phụ như rụng tóc, nôn trớ, mệt mỏi, chán ăn… thậm chí không ngồi dậy được. Tôi cảm thấy rất lo lắng".

Sau khi biết bệnh, anh chị đã xác định đây là một hành trình dài, việc đầu tiên là lên mạng tìm hiểu về các phương pháp chữa bệnh, cách phòng tránh, chế độ ăn uống… Đặc biệt, khi tìm hiểu về những tác dụng phụ khi hóa trị, anh chị thấy lo lắng nên càng tích cực tìm các loại thuốc hay thực phẩm chức năng giúp bảo vệ sức khỏe, nâng cao hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng để sử dụng trong quá trình điều trị bệnh.

Anh Nguyễn Văn Trăm - chồng chị luôn đồng hành cùng chị Thoan chống lại căn bệnh ung thư.

Vợ chồng chị tình cờ đọc được bài báo viết về anh Trần Xuân Chín ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc - một người hơn 6 năm vẫn sống khỏe cùng ung thư phổi di căn. Anh Trăm đã quyết định liên lạc với anh Chín để nghe anh chia sẻ về hành trình mình đã vượt qua, anh để tâm nhất là lời chia sẻ của anh Chín về cách sử dụng sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân ung thư có tên GHV KSol.

Anh Trăm cho biết: "Anh Chín là một nhân chứng sống và tôi đã trực tiếp nói chuyện với người sử dụng sản phẩm này, nên tôi quyết định đặt mua cho vợ dùng".

May mắn tìm ra giải pháp đúng cho căn bệnh ung thư phổi di căn

Con đường hai vợ chồng chị đã đi để chiến đấu với bệnh ung thư không quá dài nhưng cũng không phải ngắn, nhiều lúc anh Trăm cảm thấy mình vẫn còn may mắn, anh tâm sự: "Khi dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe KSol, tôi thấy vợ không có những tác dụng phụ như các bệnh nhân cùng phòng bệnh. Đặc biệt, sức khỏe của vợ tôi rất ổn, đến nay đã truyền hóa chất 5 đợt, tôi gọi đó là một hành trình lịch sử. Vợ tôi được sức khỏe như ngày hôm nay một phần rất lớn là nhờ sự quan tâm của đội ngũ y bác sĩ, bên cạnh đó có sự hỗ trợ tích cực của sản phẩm KSol".

Chị Thoan đã lựa chọn đúng giải pháp để chiến đấu với ung thư.

Với ánh mắt lấp lánh niềm tin và nụ cười hiền dịu dàng đúng chất cô giáo mầm non, chị Thoan chia sẻ: "Tôi đã uống sản phẩm KSol 10 ngày trước khi truyền hóa chất đợt 1, sau kết thúc đợt truyền tôi rất vui mừng vì không có cảm giác mệt mỏi hay buồn nôn, về nhà nghỉ ngơi đúng một ngày, tôi lại đi dạy như bình thường. Khi đó tôi phân vân không biết do sức khỏe của mình hay do tác dụng tốt từ sản phẩm KSol, tôi muốn trải nghiệm khi sử dụng, nếu có hiệu quả sẽ chia sẻ với mọi người. Cho đến hiện tại, khi đang truyền đợt thứ 6, tôi thấy sức khỏe của mình vẫn ổn, không buồn nôn, ăn ngon, ngủ ngon hơn, không còn bồn chồn lo lắng về đêm nữa".

Hiện tại, chị vẫn đều đặn dùng KSol mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và tập thể dục phù hợp. Vì có anh đồng hành nên chị luôn giữ vững được thái độ lạc quan, vui vẻ cùng với niềm khát khao được chia sẻ, cống hiến, mang lại cho đời những điều đẹp đẽ. Chị biết mình đã may mắn và lựa chọn đúng giải pháp để chiến đấu với ung thư, giữ gìn sức khỏe và tự tin đợi chờ vào một kết quả kỳ diệu sẽ đến - đó là chiến thắng ung thư.

Sức khỏe của chị Thoan đã ổn định và có thể đi du lịch nhiều nơi.

Vừa qua, chị Thoan đã vinh dự nhận giải "Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư" tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chị chia sẻ: "Tự mình phải vượt qua tất cả, chỉ có chính mình mới vượt được qua khó khăn thử thách đó, vì cơ thể và sức khỏe là của mình, dù có yêu thương đến mấy thì cũng không ai có thể chia sẻ, giúp đỡ, chịu đựng hay gánh bớt bệnh tật cho mình được. Vậy nên, cho dù có như thế nào, cũng hãy luôn yêu lấy bản thân và luôn lắng nghe cơ thể, giữ vững ý chí và nghị lực của mình".

Chị Thoan nhận giải chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư.

