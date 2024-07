Cô gái bị thẩm mỹ viện tạo "con rết" ở cổ: Tiết lộ sự thật khi đi trị sẹo

Ngày 26/7, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Phương, khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TPHCM đã thông tin với phóng viên về quá trình điều trị cho chị T. (32 tuổi), nạn nhân gặp biến chứng sau khi đi điều trị sẹo tại thẩm mỹ viện mà Dân trí đã đăng tải trước đó không lâu.

Không thể phục hồi da như trước

Cụ thể, bệnh nhân T. đến khám với tình trạng sẹo lồi to kèm tình trạng giãn mạch trong sẹo ở vùng gần xương đòn phải. Với tình trạng này, việc điều trị chính của bệnh nhân là tiêm steroid vào trong thương tổn sẹo.

Theo bác sĩ, da cổ của bệnh nhân sẽ không thể phục hồi như ban đầu (Ảnh: NV).

"Việc tiêm steroid sẽ giúp kiểm soát sự phát triển của sẹo. Sau khi tình trạng sẹo đã ổn định, bệnh nhân sẽ được điều trị với laser xung nhuộm màu để điều chỉnh màu sắc sẹo và khắc phục tình trạng giãn mạch của sẹo.

Quá trình điều trị sẹo của bệnh nhân sẽ mất nhiều thời gian, tuy nhiên việc phục hồi như tình trạng da ban đầu là không thể", bác sĩ điều trị chia sẻ.

Theo bác sĩ Phương, trung bình mỗi ngày, khoa Thẩm mỹ da tiếp nhận 20-30 ca bị sẹo đến khám. Các trường hợp thường gặp là sẹo lồi, sẹo xấu do chấn thương hay sau phẫu thuật, sẹo do mụn trứng cá, sẹo xấu do các tai biến thẩm mỹ.

Tùy từng trường hợp sẹo khi thăm khám, các bác sĩ sẽ tư vấn phác đồ điều trị phù hợp. Điển hình như trường hợp sẹo lồi sẽ điều trị tiêm steroid trong thương tổn, kết hợp laser xung nhuộm màu hoặc laser bóc tách vi điểm tùy đáp ứng sẹo.

Với trường hợp sẹo lõm do mụn trứng cá hoặc sẹo xấu, lựa chọn đầu tiên là laser bóc tách vi điểm. Với một số trường hợp sẹo xấu không có khả năng cải thiện bằng các phương pháp thẩm mỹ nội khoa, các bác sĩ sẽ phẫu thuật tạo hình lại vùng sẹo.

Bác sĩ Trần Ngọc Phương khám da cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Sự thật cần biết khi điều trị sẹo

Vì có rất nhiều tình trạng sẹo lẫn các cơ địa khác nhau, nên nếu chẩn đoán hay điều trị sai, vùng sẹo có thể không cải thiện mà còn trở nên tệ hơn lúc ban đầu. Khi ấy, chẳng những sẹo xấu thêm mà bệnh nhân còn tốn thêm nhiều chi phí phát sinh để khắc phục hậu quả do điều trị không đúng.

Để điều trị sẹo, bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi thăm khám tại các cơ sở chuyên khoa da liễu có đầy đủ thiết bị y tế, để được tư vấn và điều trị đúng cách. Bên cạnh đó, bạn cần hiểu thật rõ về tình trạng sẹo và cơ địa của mình, tìm hiểu kỹ trước khi quyết định điều trị để tránh tiền mất tật mang.

"Điều trị sẹo luôn cần một thời gian dài và tốn nhiều chi phí để điều trị. Thậm chí với một số loại sẹo do cơ địa, chúng ta chỉ kiểm soát sự phát triển chứ không thể điều trị khỏi hoàn toàn. Chúng ta không nên tin những lời hứa hẹn đảm bảo điều trị", bác sĩ khẳng định.

Như đã thông tin, qua theo dõi các quảng cáo trên mạng, chị T. (ngụ quận 8, TPHCM) tìm đến một cơ sở thẩm mỹ tên V. trên địa bàn quận 3 (TPHCM) để đặt vấn đề điều trị rạn da.

Tại đây, qua trò chuyện và biết chị có một vết sẹo nhỏ trên cổ vì tai nạn giao thông, nhân viên spa liên tục chào mời người phụ nữ nên làm thêm combo xóa sẹo "bảo hành suốt đời" của nơi này với giá cực ưu đãi.

Bệnh nhân thời điểm tiêm xóa sẹo tại thẩm mỹ viện (Ảnh: NV).

Sau khi đóng tổng chi phí 44 triệu đồng, chị T. được nhân viên cơ sở thẩm mỹ cắt trực tiếp để gọt sẹo trên cổ. Nhưng chỉ vài tuần sau, vị trí cắt lại lồi lên nhiều.

Để xử lý, phía thẩm mỹ viện dùng phương pháp tiêm xóa sẹo cho bệnh nhân. Khác với trước đó, lần này da vùng cổ của bệnh nhân lại bị lõm xuống.

Cứ như vậy, cô gái được cơ sở thẩm mỹ "chữa cháy" bằng việc tiêm, cắt sẹo hết lần này đến lần khác. Sau khoảng một năm điều trị, vùng cổ của cô xuất hiện các vết lồi dài cả gang tay, ngoằn ngòeo như con rết.

Quá lo sợ vì da bị biến dạng, chịu nhiều đau đớn trong suốt thời gian xóa sẹo, cô gái yêu cầu cơ sở thẩm mỹ trả lại tiền. Nhưng phía thẩm mỹ viện không đồng ý, cho rằng bệnh nhân gặp phải tình trạng trên là do cơ địa. Cuối cùng, chị T. phải đến bệnh viện cầu cứu.