Chủ quan với những bệnh này, bạn có thể đối mặt ung thư gan

Ung thư gan hiện nay vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều người vì tiên lượng khó hơn các bệnh ung thư khác và đặc biệt đây là căn bệnh đang gia tăng ở Việt Nam.

Tỷ lệ tử vong do ung thư gan cao, vì bệnh thường phát hiện ở giai đoạn giữa và cuối khi đã có những biểu hiện bệnh rõ ràng.

Chuyên gia gan mật chỉ ra rằng, vì không có cảm giác đau ở gan nên ngay cả khi khối u phát triển bên trong người bệnh cũng khó phát hiện.

Khi khối u phát triển đến mức đau bụng, chướng bụng, da và tròng trắng mắt chuyển vàng, chán ăn, sụt cân, buồn nôn, hôn mê thì thường có nghĩa là tế bào ung thư đã tăng sinh đáng kể, ung thư gan đã tiến triển đến giai đoạn giữa hoặc giai đoạn cuối và chức năng gan đã suy giảm trầm trọng.

Trong khi đó, bệnh ung thư gan nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu thì sẽ có nhiều phương án điều trị hơn và cơ hội chữa khỏi sẽ tăng lên.

Dưới đây là những bệnh lý có thể dẫn đến ung thư gan mà bạn cần phải điều trị kịp thời nếu phát hiện:

Nhiễm virus viêm gan

Mắc bệnh viêm gan B hoặc viêm gan C làm tăng nguy cơ phát triển ung thư gan nguyên phát vì nó gây ra tổn hại cho gan. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, viêm gan C là nguyên nhân phổ biến nhất của ung thư gan tại quốc gia này. Bên cạnh đó, một số bệnh gan di truyền cũng làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Xơ gan

Xơ gan có nghĩa là sẹo gan do tổn thương gan. Sẹo này có thể ảnh hưởng tới hoạt động của gan. Xơ gan làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan. Nguy cơ khác nhau, tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra xơ gan.

Xơ gan có thể được gây ra bởi: Nhiễm một loại virus như viêm gan B hoặc C, sử dụng rượu trong một thời gian dài, tình trạng di truyền như heamochromatosis (rối loạn quá tải sắt) hoặc thiếu men alpha 1 antitrypsin.

Bệnh tiểu đường

Người bị tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh ung thư gan cao hơn so với những người không mắc căn bệnh này. Nguy cơ cao có thể là do mức độ insulin cao hơn ở những người bị bệnh tiểu đường hoặc do tổn thương gan gây ra bởi bệnh tiểu đường. Một số phương pháp điều trị cho bệnh tiểu đường như metformin có thể làm giảm nguy cơ ung thư gan.