Chủ động tầm soát để tránh nguy cơ mất thị lực do Glôcôm

Glôcôm (dân gian còn gọi là bệnh cườm nước) là một bệnh lý do tổn thương tiến triển các tế bào hạch võng mạc, đặc trưng bởi tổn thương thị trường và đầu dây thần kinh thị giác, thường liên quan đến tình trạng nhãn áp (áp lực bên trong mắt) tăng. Glôcôm thường được phân loại thành 2 thể là glôcôm góc mở và glôcôm góc đóng. Glôcôm đóng thường xảy ra do tượng nghẽn đồng tử, khiến thủy dịch (một chất lỏng tự nhiên được sản xuất liên tục ở mặt trước của mắt) bị cản trở không lưu thông, gây nên tình trạng nhãn áp trong mắt tăng cao. Trong khi đó, glôcôm góc mở thường do quá trình xơ hóa vùng bè hoặc do sự chênh lệch áp lực tiền phòng, khiến thủy dịch không thể lưu thông.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt quốc tế Nhật Bản, glôcôm ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng, bệnh cũng tiến triển một cách từ từ và không có các dấu hiệu cụ thể nên có không ít bệnh nhân chỉ tìm tới các cơ sở chuyên khoa mắt khi cảm thấy nhìn mờ hoặc đã mất đi một phần thị trường. Lúc này bệnh đã chuyển biến sang giai đoạn nặng và nguy cơ cao dẫn tới mù lòa.

Bảo vệ được thị lực trước Glôcôm khi thăm khám mắt định kỳ

Glôcôm là bệnh lý ở mắt có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi và độ tuổi nào, tuy nhiên thường gặp nhất ở người trên 40 tuổi. Có khoảng 1-2% trường hợp glôcôm có thể gặp phải ở trẻ sơ sinh. Các yếu tố nguy cơ có thể dẫn tới glôcôm bao gồm: Gia đình có tiền sử mắc bệnh glôcôm, người bị tiểu đường, người có độ khúc xạ cao, tiền sử sử dụng steroid kéo dài, do chấn thương ở mắt, đục thủy tinh thể, viêm nhiễm ở mắt nặng và biến chứng sau phẫu thuật mắt.

Là một bệnh lý nghiêm trọng, thế nhưng glôcôm lại thường diễn ra rất âm thầm. Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Anh Tuấn chia sẻ " Đối với glôcôm cấp tính người bệnh có thể gặp những dấu hiệu như nặng mắt, nhức mắt, nhìn đèn thấy có quầng màu sắc, mắt đỏ, nhìn mờ. Mức độ nặng hơn, người bệnh có thể thấy buồn nôn hoặc nôn, đau bụng, vã mồ hôi, giảm thị lực trầm trọng, sờ tay vào mắt thấy nhãn cầu căng cứng như hòn bi. Tuy nhiên đối một số thể glôcôm mãn tính như glôcôm góc đóng nguyên phát mãn tính, glôcôm góc đóng nguyên phát không có nghẽn đồng tử hay glôcôm góc mở nguyên phát thì triệu chứng thường không rõ ràng."

Bệnh nhân glôcôm nếu không được điều trị kịp thời, thị lực sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Người bệnh thường sẽ mất phần thị lực ngoại vi trước, sau đó sẽ thấy tầm nhìn trung tâm bị thu hẹp dần. Cuối cùng, khi bệnh tiến triển trở nên nặng hơn, người bệnh có thể mất thị lực hoàn toàn. Lúc này các phương pháp điều trị glôcôm đã không còn có khả năng giúp người bệnh lấy lại được thị lực của mình.

Với tính chất nghiêm trọng của bệnh, theo lời khuyên của chuyên gia, cách duy nhất để phát hiện và chữa trị glôcôm kịp thời trong giai đoạn đầu là người bệnh, đặc biệt là những người nằm trong nhóm nguy cơ cao, cần chủ động trong việc tầm soát và thăm khám mắt định kỳ. Cụ thể đối với người từ 40 tuổi trở lên nên đi thăm khám mắt với tần suất 1 năm/ lần, 6 tháng/lần với người có người thân mắc bệnh Glôcôm và định kỳ hàng tháng đối với bệnh nhân được chẩn đoán bệnh. Tại những buổi thăm khám và tầm soát này, bác sĩ nhãn khoa sẽ dựa vào 3 yếu tố chính là nhãn áp, tình trạng đầu thị thần kinh và thị trường để đánh giá nguy cơ mắc bệnh Glôcôm, mức độ bệnh và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp.

Hiện nay có nhiều phương pháp để điều trị bệnh glôcôm như kết hợp điều trị thuốc và dùng laser Yag hoặc phẫu thuật cắt mống mắt chu biên, cắt bè củng mạc hoặc đặt thiết bị dẫn lưu… Để được tư vấn chi tiết về các gói khám và điều trị bệnh glôcôm, liên hệ Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản theo điện thoại: 0902242291 - 02437153666; Địa chỉ: Số 32, Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Xem thêm thông tin tại website.