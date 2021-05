Chồng uống vợ có khen…hay?

Trong những cuộc chén tạc chén thù, cánh đàn ông hay rỉ tai nhau các loại thuốc bổ, các loại rượu ngâm tăng cường “phong độ”. Nhưng liệu uống rượu nói chung, thậm chí là các loại rượu bổ này, có thực sự làm tăng khả năng phòng the cho phái mạnh hay không?

Yếu tố mất vệ sinh của các loại rượu ngâm các động vật quý hiếm chỉ là tảng băng nổi về mặt sức khỏe đối với cánh nam giới. Vấn đề lớn hơn nhưng lại gây hậu quả lâu dài là ảnh hưởng đến đời sống tình dục. Theo TS Lê Minh Trí (phòng Sinh hóa, viện Hóa học Vật liệu), rượu gây độc cho các cơ quan trong cơ thể và tác dụng ngược đối với “chuyện ấy”.

Uống rượu với liều vừa phải, thoạt đầu làm tăng ham muốn tình dục ở cả nam và nữ do tác dụng gây hưng phấn ban đầu của rượu làm cho con người thư giãn và thấy thoải mái trong việc khơi gợi “ham muốn”. Ngoài ra rượu có thể khiến chủ thể tự tin, gần gũi và dễ dàng hơn trong việc giao tiếp, trò chuyện về giới tính.

Tuy nhiên ngay cả với liều vừa phải, rượu đã làm giảm khả năng cương cứng dương vật và có thể gây ra tình trạng bất lực của nam giới. Với một số trường hợp, sau khi sử dụng một lượng rượu nhỏ thôi, phản ứng về ham muốn gần gũi sẽ bị suy giảm.Vì vậy, đa số các trường hợp bệnh nhân nghiện rượu mãn tính bị liệt dương. Nguyên nhân khiến ống sinh tinh bị co nhỏ lại, giảm sản xuất tinh trùng, có thể gây teo tinh hoàn không hồi phục và chứng vú to ở nam giới là do nghiện rượu dẫn đến giảm lượng testosteron (hormon sinh dục nam) trong máu do ức chế trực tiếp sự tổng hợp testosteron ở các tế bào Leydig hay do xơ gan, làm giảm chiết xuất androsteron ở tuyến thượng thận, tăng sản xuất estrogen (hormon sinh dục nữ) ở các mô ngoại biên.

Đức Minh