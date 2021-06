Chọn quà sức khỏe cho Ngày của Cha thêm ý nghĩa

Dân trí Tháng sáu trở nên đáng nhớ hơn vì có Ngày của Cha. Đó có thể là lời chúc, cái ôm, một bữa cơm hay là món quà sức khỏe. Dù là gì, chỉ cần các con luôn nhớ thì lòng cha đã hạnh phúc rồi!

"Công cha như núi Thái Sơn"

Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao phải có Ngày của Cha, Ngày của Mẹ khi mà con cái nên dùng cả đời để báo hiếu như chính tình thương của đấng sinh thành được bắt đầu từ khi phôi thai cho đến lúc họ từ biệt nhân sinh.

Chẳng ai có thể chọn ngày, chọn tháng để thể hiện tình cảm với cha mẹ. Bởi ai rồi cũng phải thấy may mắn khi còn cha mẹ. Chỉ cần bước qua cánh cửa nhà, có bóng cha ngồi đó, có dáng mẹ ngồi kia thì mọi giông bão, khó khăn, nhọc nhằn dường như đều ở lại phía sau. Mỗi khi mệt mỏi, vấp ngã, chỉ cần "về nhà" sẽ là đứa trẻ rúc trong vòng tay đầy yêu thương và bao dung.

Về bên cha để được trở về với yêu thương và bao dung.

Nhưng đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn, cũng bận rộn, lo toan với công danh, sự nghiệp, với chính gia đình nhỏ cùng những đứa con cũng đang lớn từng ngày… nên ít dần đi thời gian dành cho cha mẹ. Ít đi những cuộc điện thoại hay những lần trở về đoàn viên với những món ngon mẹ nấu. Đến lúc nhận ra, bóng cha mẹ đã chẳng còn vững vàng nữa rồi.

Thế giới có Ngày của Cha, Ngày của Mẹ chính là để những người con nhớ về công lao, sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành. Vì thế, tháng sáu cũng trở nên đặc biệt hơn vì có Ngày của Cha.

Cha có thể không có hành động, lời nói yêu thương giống như mẹ nhưng tình thương của Cha lại luôn được ví như "núi Thái Sơn". Nhưng dù vững chãi đến mấy, theo thời gian núi cũng bị mòn, xuất hiện những vết nứt, bị sạt lở. Cũng như sức khỏe của cha không thể "trường tồn" với thời gian, trí óc không còn minh mẫn, đôi mắt không còn tinh anh, trái tim không còn tiết chế được nhịp đập và rất nhiều vấn đề khác có thể khiến cha gục ngã bất cứ lúc nào.

Tháng sáu trở nên ý nghĩa hơn vì có Ngày của Cha.

Vì thế, nhân dịp Ngày của Cha, hãy dừng lại chút bận rộn để gọi điện thoại hỏi thăm cha hay về ăn một bữa cơm, đưa cha đi xem bộ phim yêu thích, đi thăm vài người bạn cũ, đến những địa điểm ông muốn tham quan, hay đơn giản là trò chuyện về những dự định, về những vấn đề đang gặp phải nhờ cha làm cố vấn.

Cùng NattoEnzym cho Ngày của Cha thêm ý nghĩa

Bên cạnh niềm vui về tinh thần, các con có thể giúp đấng sinh thành duy trì được sự khỏe mạnh, giảm bớt nỗi lo sức khỏe với những món quà về sức khỏe như thực phẩm chức năng, sữa dinh dưỡng, ghế massage, máy đo huyết áp, các loại dụng cụ thể dục thể thao tại nhà… Những món quà này không chỉ giúp thể hiện lòng hiếu kính, biết ơn mà còn thay cho lời nhắn nhủ rằng mong cha luôn khỏe mạnh, sống lâu, sống khỏe bên con cháu, tiếp tục là "trụ cột" vững chắc nhất để các con có thể trở về, tiếp tục làm đứa trẻ trong tình yêu và sự chở che của cha.

Với mỗi người con, dù đi xa đến đâu, chỉ cần mỗi lần quay đầu lại, thấy cha vẫn mỉm cười, thấy mẹ vẫn đang dõi mắt theo sẽ là động lực rất lớn để bước chinh phục những đoạn đường tiếp theo. Vì thế, dành tặng những món quà sức khỏe cho cha mẹ cũng như đang giữ cho chính mình một điểm tựa vững chắc nhất.

Nhân Ngày của Cha năm nay, anh Hiếu Nghĩa, TPHCM đã quyết định lựa chọn NattoEnzym Red Rice tặng cho cha của mình với lời chúc ý nghĩa: "Xin cảm ơn đời đã cho con một người cha đáng kính! Cha luôn là một trụ cột vững chắc cho cả gia đình mình, là niềm tự hào cho anh em tụi con, và là tấm gương để anh em con noi theo trong mọi nẻo đường".

Chị Bình, 42 tuổi, chủ hiệu thuốc Lê Ly, TPHCM cũng lựa chọn NattoEnzym Red Rice cho cha và không quên nhắn ông sử dụng đều đặn để sống lâu, sống khỏe bên con cháu.

Món quà sức khỏe NattoEnzym Red Rice đã giúp Ngày của Cha thêm nhiều ý nghĩa.

"Nhân Ngày của Cha, con xin gửi đến ba lời biết ơn chân thành, lời mà con chưa bao giờ nói ra một cách tự nhiên như đã rất nhiều lần từng nói với mẹ, và chắc là ba cũng sẽ bao dung cho những điều nhỏ nhặt, vì hơn ai hết yêu các con và yêu mẹ nhất vẫn là ba. Con hiểu việc chèo lái cả công ty nhà mình bao năm qua rất vất vả, con chúc ba luôn mạnh khỏe, vững tâm để sống trọn đời bên chúng con và mẹ, ba mẹ hãy sử dụng món quà NattoEnzym Red Rice này đều đặn nhé", đó chính là lời nhắn đầy xúc động mà chị Hải Quỳnh, 32 tuổi, TP Cần Thơ dành cho người cha đáng kính.

Với cha mẹ, mỗi ngày các con đều có thể nói lời yêu thương, gửi tặng những món quà nhưng được nhận những món quà đặc biệt trong một ngày đặc biệt lại mang một ý nghĩa thiêng liêng khác. Đó như một lời nhắc nhở rằng, cha mẹ luôn là quan trọng nhất với con cái.

