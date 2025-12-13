Chất lượng giác mạc quyết định phương pháp mổ cận

Đánh giá giác mạc - bước bắt buộc trước phẫu thuật tật khúc xạ

Tại hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh việc đánh giá giác mạc đóng vai trò quyết định trong việc chỉ định phương pháp phẫu thuật điều trị tật khúc xạ.

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Phó giám đốc Bệnh viện chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: Bệnh viện Mắt Quốc tế DND).

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế cho biết - không phải phương pháp phẫu thuật nào cũng phù hợp với tất cả bệnh nhân. Dựa vào kết quả khám trên từng mắt của mỗi bệnh nhân, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp nhất.

Đáng lưu ý, có những trường hợp bệnh nhân chống chỉ định phẫu thuật trên giác mạc nếu giác mạc bất thường. Vì vậy, chẩn đoán chính xác tình trạng giác mạc đóng vai trò quyết định độ an toàn trong phẫu thuật tật khúc xạ, tìm ra hướng điều trị thích hợp và tránh những hệ quả đáng tiếc.

Những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như: Tật khúc xạ ở mức cao, giác mạc mỏng, chất lượng giác mạc yếu, bất thường giác mạc như sẹo, đục… cần được khám nghiêm ngặt để tìm ra hướng điều trị thích hợp và tránh những hệ quả đáng tiếc.

Nhờ đó, bác sĩ có thể dễ dàng đánh giá được tình trạng giác mạc của từng bệnh nhân cả trước và sau khi phẫu thuật.

“Với những bệnh nhân có giác mạc yếu, khi phẫu thuật khúc xạ cần kết hợp thêm những kỹ thuật làm bền vững giác mạc như Cross Linking hoặc bệnh nhân có thể lựa chọn công nghệ phẫu thuật phù hợp với giác mạc yếu như SMILE, Femto-Lasik để đạt được kết quả tốt, an toàn nhất và giảm thiểu biến chứng sau phẫu thuật”, bác sĩ Quỳnh khuyến nghị.

DND tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào điều trị tật khúc xạ

Với đội ngũ bác sĩ, phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm điều trị tật khúc xạ cùng hệ thống trang thiết bị hỗ trợ, chẩn đoán hình ảnh hiện đại như Pentacam, OCULUS - Corvis ST… Bệnh viện Mắt Quốc tế DND là trung tâm phẫu thuật khúc xạ có quy trình khám chuyên sâu trước phẫu thuật toàn diện và chính xác hàng đầu tại Việt Nam.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ có nhu cầu mổ cận dịp cuối năm (Ảnh: Bệnh viện Mắt Quốc tế DND).

Bên cạnh đó, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND cũng là trung tâm khúc xạ tại miền Bắc áp dụng đầy đủ những phương pháp phẫu thuật hiện đại trên thế giới như SMILE pro, SMILE/CLEAR, Femto-Lasik, SmartSurf ACE; phẫu thuật Lasik thế hệ 6 nhiều cải tiến; phẫu thuật đặt kính nội nhãn Phakic (ICL), cho phép điều trị độ khúc xạ tới 18 Diop.

Tại hội thảo, DND cũng giới thiệu chương trình ưu đãi lớn dành cho khách hàng trong mùa cao điểm chăm sóc mắt. Từ ngày 1/12, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi lên đến 40% chi phí phẫu thuật khúc xạ (cận - loạn - viễn - lão thị) với các công nghệ SMILE Pro, SMILE/CLEAR, Femto-LASIK, SmartSurfACE, LASIK và Phakic ICL.