Chăm sóc sức khỏe với Fucoidan Mix AG

Tảo nâu Mozuku và Mekabu là hai loại tảo biển đặc trưng tại đảo Okinawa - nơi được biết đến với tỷ lệ người sống khỏe mạnh và sống thọ cao trên thế giới. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khám phá ra hoạt chất Fucoidan có trong hai loại tảo này có tác dụng hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa trong cơ thể.

Bên cạnh đó, tinh chất sợi nấm Agaricus có trong công thức của Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku giúp thúc đẩy hoạt động của các tế bào miễn dịch, đồng thời góp phần làm chậm quá trình oxy hóa trong cơ thể. Sự kết hợp giữa hai loại Fucoidan từ tảo nâu và tinh chất sợi nấm Agaricus tạo nên công thức độc đáo, phát huy hiệu quả tương hỗ.

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku được Công ty TNHH Umi No Shizuku nhập khẩu từ Nhật Bản và phân phối tại thị trường Việt Nam. Người tiêu dùng có thể yên tâm về xuất xứ và chất lượng nhờ các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Sản phẩm được bào chế dưới dạng viên nang và dạng nước uống tiện lợi, phù hợp với nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku dạng viên. Sản phẩm với sự kết hợp từ chất Fucoidan chiết xuất tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và bột tinh chế từ nấm Agaricus, vỏ viên nang HPMC (Ảnh: Fucoidan Umi No Shizuku).

Fucoidan Umi No Shizuku - thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu đến từ Nhật Bản - hiện đã có hai văn phòng tại TPHCM và Hà Nội.

Văn phòng Fucoidan Umi No Shizuku tọa lạc tại khu vực trung tâm, với vị trí thuận tiện và dễ dàng di chuyển. Không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp mang đến sự thoải mái cho khách hàng khi đến tư vấn và tìm hiểu sản phẩm. Tại đây, đội ngũ tư vấn sẽ đồng hành trong quá trình sử dụng sản phẩm của khách hàng, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và cập nhật những kiến thức khoa học chuyên sâu về Fucoidan, giúp khách hàng an tâm hơn trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku dạng nước. Sản phẩm với sự kết hợp từ chất Fucoidan chiết xuất tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và bột tinh chế từ nấm Agaricus, bổ sung Vitamin C, E, B2, B6 (Ảnh: Fucoidan Umi No Shizuku).

Với sứ mệnh mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, Fucoidan Umi No Shizuku không ngừng cải tiến công thức và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đại diện công ty Umi No Shizuku khẳng định: “Sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng và đồng hành trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện”.

Dịp đầu năm, Umi No Shizuku có chương trình quà tặng tri ân “Đón xuân nhận lộc”, tặng quà cho tất cả đơn hàng Fucoidan Umi No Shizuku (bao gồm cả sản phẩm dạng viên và dạng nước). Thời gian áp dụng: Từ 6/1 đến hết ngày 10/2/2026.

Thông tin chi tiết liên hệ Công ty TNHH Umi No Shizuku:

Văn phòng TPHCM: Phòng 3A, tầng 33, tòa nhà tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Sài Gòn - Hotline: 0916 753 108.

Văn phòng Hà Nội: Phòng 1702, tầng 17, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng - Hotline: 0934 020 210.

Tổng đài miễn cước phí: 1800 558 802.

Website: www.kfucoidan.com.vn.

Giấy phép quảng cáo số: 00526/2019/ATTPXNQC, cấp ngày 29/3/2019.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.