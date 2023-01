Chăm sóc sức khỏe dịp Tết cùng Vitatree

Nhiều người chọn món quà sức khỏe gửi tặng người thân dịp Tết (Ảnh: Vitatree).

Tết Nguyên đán, dịp nghỉ lễ quan trọng trong năm, người người nhà nhà đều sum vầy bên nhau, cùng chăm chút tân trang nhà cửa, "mâm cao cỗ đầy" để khởi đầu năm mới thật sung túc, mới mẻ. Đây cũng là thời điểm, sức khỏe người tiêu dùng cần được quan tâm nhiều hơn.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) trong nước và quốc tế đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Trong đó, thương hiệu Vitatree đến từ Australia có nhiều sản phẩm, đã từng bước tạo được sự quan tâm với người dùng Việt.

TPBVSK Vitatree Super Liver Detox

Trong những ngày tất niên và tân niên, tâm lý "hết mình" với lễ hội, tiệc tùng thường khiến nhiều người quên đi chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng. Do đó, gan phải làm việc vất vả hơn ngày thường nhiều lần.

Khi vị giác bị thu hút bởi những món ăn ngon của ngày lễ Tết cũng là lúc gan đang phải đối mặt với nguy cơ suy giảm chức năng do làm việc quá sức.

Để bảo vệ gan và sức khỏe nói chung, mỗi người cần thay đổi thói quen ăn uống, bổ sung nhiều rau củ quả vào chế độ dinh dưỡng, hạn chế uống nước có gas và cồn, tập thể thao, tránh tức giận và có thể sử dụng thêm thực phẩm chức năng hỗ trợ giải độc gan như Vitatree Super Liver Detox.

TPBVSK Vitatree Super Liver Detox hỗ trợ giải độc gan (Ảnh: B.Pure).

TPBVSK Vitatree Super Liver Detox với chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ bảo vệ gan, hỗ trợ duy trì chức năng gan,…, tăng cường sức khỏe cho cơ thể.

TPBVSK Vitatree Ginkgo Plus 6000 Mg with CQ10 50mg

Những ngày trước Tết là thời điểm với bao lo toan, bận rộn khiến não bộ của nhiều người bị căng thẳng, có thể gây ra đau đầu, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ.

Để hệ thần kinh được khỏe mạnh, tránh bị căng thẳng dịp Tết, mỗi người nên chuẩn bị kế hoạch chào năm mới từ sớm, triển khai từng bước theo kế hoạch và đón Tết theo khả năng, không tự gây áp lực cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, người dùng có thể sử dụng thêm các thực phẩm chức năng như TPBVSK Vitatree Ginkgo Plus 6000 Mg with CQ10 50mg.

Vitatree Ginkgo Plus 6000 Mg with CQ10 50mg giúp tăng sự tập trung (Ảnh: B.Pure).

TPBVSK Vitatree Ginkgo Plus 6000 Mg with CQ10 50mg với hợp chất Q10 có thể hỗ trợ chống oxy hóa. Sản phẩm hỗ trợ cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung, hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do.

Hỗ trợ giảm mỡ máu Vitatree Organ Fat Detox

Bữa ăn ngày Tết với đầy mâm giò chả, bánh chưng,… hấp thụ nhiều chất béo có thể dẫn đến tăng cholesterol xấu trong máu, rối loạn mỡ máu.

Vitatree Organ Fat Detox có thể hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ giải độc gan (Ảnh: B.Pure).

Để tránh bị ảnh hưởng sức khỏe do thức ăn trong dịp Tết, người dùng cần phối hợp ăn uống cho hợp lý, hạn chế nạp vào cơ thể các món năng lượng cao như bánh chưng, bánh Tét, giò chả,…

Ngoài ra, mỗi người có thể bổ sung TPBVSK Vitatree Organ Fat Detox. Sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ giải độc gan, giúp trải nghiệm ăn uống khoa học trở nên dễ dàng hơn.

Duy trì sức khỏe xương khớp với Vitatree Glucosamine 1500 plus Shark Cartilage

Tết là những ngày bạn phải di chuyển không ít. Bên cạnh đó, thời tiết những ngày này thường hay se lạnh, có những năm rét đậm, khiến xương khớp trở nên nhức mỏi nhiều hơn.

TPBVSK Vitatree Glucosamine 1500 plus Shark Cartilage hỗ trợ duy trì sức khỏe và chức năng của khớp (Ảnh: B.Pure).

Mỗi người có thể chăm sóc xương khớp cho chính mình và người thân trong những ngày Tết với những cách đơn giản như sử dụng TPBVSK Vitatree Glucosamine 1500 plus Shark Cartilage. Đây là sự lựa chọn tiện dụng, hỗ trợ duy trì sức khỏe và chức năng của khớp, sụn khớp trong ngày đầu năm mới.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Công ty TNHH B.Pure Việt Nam - thương hiệu Vitatree Australia

Website: https://vitatree.com.vn/

Địa chỉ: số 811, tầng 8, tòa nhà CEO Tower, Lô HH2-1, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginkgo Plus 6000 with Q10 50mg có giấy xác nhận quảng cáo số: 02259/2019/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 6/1/2019.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitatree Organ Fat Detox có giấy xác nhận quảng cáo số: 1890/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 6/7/2021.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitatree Glucosamine 1500 Plus Shark Cartilage có giấy xác nhận quảng cáo số: 1255/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 17/8/2022.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitatree Super Liver Detox có giấy xác nhận quảng cáo số: 1256/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 17/8/2022.

Các thực phẩm trên không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.