Chăm sóc cơ xương khớp chủ động - “Chìa khoá” làm chậm thoái hóa từ gốc

Lựa chọn đúng phải là chăm sóc chủ động và bảo tồn, từ sớm, đúng cách. Những giải pháp y học tái tạo thế hệ mới được đánh giá mở ra hướng tiếp cận tích cực và đơn giản hơn cho cộng đồng, “chìa khoá” làm chậm thoái hoá từ gốc.

Thoái hóa khớp không phải là câu chuyện của tuổi già, mà của lối sống. Ở bất kỳ độ tuổi nào, từ người ngồi nhiều, ít vận động, tới người tập luyện cường độ cao, sụn khớp, gân, dây chằng đều có thể chịu tổn thương mỗi ngày. Nếu không được chăm sóc đúng, các tổn thương nhỏ tích tụ thành thoái hóa lớn. Vì vậy, chăm sóc chủ động ngay khi chưa đau trở thành “lá chắn” quan trọng giữ khớp bền lâu, là giải pháp thông minh, lâu dài và tiết kiệm hơn nhiều.

3 lợi ích khi chăm sóc cơ xương khớp chủ động

Thoái hóa khớp diễn ra âm thầm: sụn mòn, gân yếu, dịch khớp giảm chất lượng… nhưng không đau ngay. Khi đau xuất hiện, cấu trúc khớp thường đã tổn thương ở mức khó hồi phục.

Chăm sóc chủ động trở thành xu hướng của thế giới, chuyển từ “chữa bệnh” sang “bảo tồn - phòng ngừa - tái tạo”. Nó giúp duy trì chất lượng sụn, gân, mô mềm trước khi tổn thương, tăng đàn hồi khớp, giảm nguy cơ chấn thương, đặc biệt làm chậm quá trình thoái hóa, hạn chế phải dùng thuốc giảm đau hoặc can thiệp xâm lấn.

Chăm sóc thụ động là chờ đau mới điều trị, giảm đau nhưng không ngăn thoái hóa. Hiệu quả khác biệt của chăm sóc chủ động là tác động vào gốc rễ tổn thương của sụn, gân, dây chằng, giúp khớp khỏe bền lâu. Như vậy, chăm sóc chủ động không chỉ là biện pháp giúp “giữ hiện trạng”, mà là chiến lược dài hạn để bảo vệ cấu trúc chức năng khớp, giảm thiểu tổn thương tương lai.

Contrad Swiss - chăm sóc cơ xương khớp

Contrad Swiss sử dụng công nghệ SIGMOLECS® tối ưu. Các peptide tái tổ hợp kết hợp acid hyaluronic, thành phần sinh học quen thuộc của cơ thể, giúp hỗ trợ bảo vệ sụn khớp, hỗ trợ giảm kích ứng và viêm mô mềm, kích thích quá trình tự phục hồi của cơ thể. Công nghệ này giúp sản phẩm thấm qua da và tác động đúng vùng cần chăm sóc.

Contrad Swiss mở ra hướng chăm sóc cơ xương khớp (Ảnh: Contrad Swiss).

Sản phẩm không xâm lấn, dễ sử dụng. Chỉ cần bóp gel vào miếng dán và dán lên vùng khớp/gân đau mỏi trong 4-8 giờ. Không tiêm, không uống thuốc, không ảnh hưởng dạ dày, gan, thận. Các sản phẩm tương thích sinh học cao, phù hợp sử dụng dài hạn trong chăm sóc chủ động.

Sản phẩm phù hợp cho chăm sóc bảo tồn vì nó tập trung vào “gốc tổn thương” sụn và mô mềm. Khác với các sản phẩm giảm đau cấp, Contrad Swiss đi theo hướng tác động trực tiếp vào mô đích - nơi gây ra thoái hóa.

Tái tạo sụn, gân, mô mềm từng là lĩnh vực chỉ có trong phẫu thuật hoặc tiêm chuyên sâu. Contrad Swiss - là liệu pháp tại chỗ để hỗ trợ phục hồi, nhất là trong giai đoạn sớm.

Sản phẩm còn đáp ứng tiêu chí không gây lệ thuộc, không tác dụng phụ, có thể dùng thường xuyên khi mục tiêu của người dùng là bảo tồn, phòng ngừa.

Sản phẩm phù hợp cho người trung niên - cao tuổi, bắt đầu thoái hóa hoặc có nguy cơ; người chơi thể thao, vận động mạnh làm tăng vi tổn thương gân khớp; người lao động nặng, đứng lâu, ngồi nhiều; người từng chấn thương nhẹ đang phục hồi chức năng.

Sản phẩm đã trải qua thử nghiệm về khả năng giảm phản ứng viêm ở mô mềm, hỗ trợ bảo vệ tế bào sụn, tăng khả năng đàn hồi cấu trúc quanh khớp. Ngoài ra, một số nghiên cứu thực nghiệm ghi nhận khả năng cải thiện độ linh hoạt khớp, giảm cảm giác đau mỏi cơ gân sau vận động, tăng biên độ vận động khớp gối, cổ chân, khuỷu.