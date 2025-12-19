Chăm da mụn sai cách khiến da yếu dần, Neutidi Nhật Bản mở hướng chăm da mới

Trong thời gian gần đây, cách chăm da của giới trẻ đang có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì ưu tiên những sản phẩm tác động mạnh, dễ gây khô rát hoặc bong tróc nhanh thì da mụn được quan tâm nhiều hơn theo hướng phục hồi và ổn định nền da. Điều này phù hợp với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, nơi da dầu mụn rất dễ mất cân bằng khi sử dụng quá nhiều hoạt chất mạnh liên tục.

Bộ ba sản phẩm Neutidi - Giải pháp chăm sóc toàn diện cho da mụn từ dược mỹ phẩm Nhật Bản (Ảnh: Neutidi).

Xu hướng này cũng là nền tảng để Neutidi phát triển chu trình chăm sóc da tối giản theo phong cách Nhật Bản: ít bước nhưng đi đúng trọng tâm, tập trung vào việc giữ cho da sạch thoáng, ổn định và hạn chế kích ứng trong quá trình chăm sóc. Thương hiệu cho rằng sự thoải mái khi chăm da mỗi ngày mới là yếu tố giúp người dùng duy trì lộ trình đủ lâu để đạt hiệu quả bền vững.

Chu trình chăm sóc da tối giản nhưng phù hợp cho da mụn trong điều kiện khí hậu nóng ẩm

Bộ sản phẩm của Neutidi gồm ba bước chính, mỗi sản phẩm có vai trò riêng nhằm hỗ trợ da mụn theo hướng nhẹ nhàng và có thể sử dụng lâu dài.

Neutidi Acne Wash là sữa rửa mặt dạng gel chứa BHA ở nồng độ phù hợp, tập trung làm sạch sâu lỗ chân lông và cân bằng dầu thừa mà không gây khô căng. Kết cấu gel mang lại cảm giác sạch thoáng sau khi rửa, đồng thời giữ được độ ẩm tự nhiên của da, phù hợp với làn da đang mụn hoặc dễ kích ứng khi làm sạch quá mạnh.

Gel rửa mặt Neutidi Acne Wash làm sạch da nhẹ nhàng, giúp bề mặt da thông thoáng và không bị khô căng sau mỗi lần rửa (Ảnh: Neutidi).

Serum Neutidi Niacinamide 10% hỗ trợ làm dịu da mụn, cải thiện tình trạng sạm màu và vùng thâm sau mụn, đồng thời điều tiết dầu để bề mặt da ổn định hơn. Kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, giúp sản phẩm dễ sử dụng hằng ngày, kể cả với da dầu và da nhạy cảm.

Serum Neutidi Niacinamide 10% giúp làm sáng da, hỗ trợ mờ thâm và giữ da mịn màng ổn định mỗi ngày (Ảnh: Neutidi).

Neutidi ProAcne Gel là gel dưỡng chứa BHA kết hợp thành phần làm dịu, mang đến độ ẩm nhẹ và giữ cho bề mặt da luôn thông thoáng. Công thức hướng đến chăm sóc êm dịu, không gây bong tróc mạnh, phù hợp với nhu cầu chăm da lâu dài trong điều kiện khí hậu nóng ẩm.

Neutidi ProAcne Gel giúp cấp ẩm và làm dịu da, phù hợp cho chu trình chăm da mụn (Ảnh: Neutidi).

Chu trình chăm sóc da ba bước này hướng đến mục tiêu chung: giữ nền da ổn định để hạn chế mụn tái phát, đồng thời tạo cảm giác nhẹ mặt để việc chăm da trở thành thói quen dễ duy trì thay vì gây áp lực cho da.

Neutidi đồng hành cùng Hội nghị Da liễu Toàn quốc 2025

Năm 2025, Neutidi tham gia Hội nghị Da liễu Toàn quốc nhằm lắng nghe ý kiến từ đội ngũ bác sĩ da liễu trong nước về đặc điểm làn da Việt Nam, yếu tố khí hậu và thói quen chăm sóc da của người trẻ. Đây là sự kiện chuyên môn uy tín với sự góp mặt của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực điều trị da.

Gian hàng Neutidi tại Hội nghị Da liễu Toàn quốc 2025 ghi nhận sự quan tâm và phản hồi tích cực từ bác sĩ và chuyên gia da liễu (Ảnh: Neutidi).

Theo đại diện thương hiệu, việc tham dự hội nghị đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực khi các bác sĩ da liễu đánh giá cao khả năng đáp ứng của bộ sản phẩm trong chăm sóc da mụn. Nhiều chuyên gia cho biết đã đưa Neutidi vào phác đồ chăm da và ghi nhận hiệu quả ở nhóm da dầu mụn, nhất là ở khả năng làm dịu và duy trì bề mặt da thông thoáng.

Những phản hồi này củng cố thêm định hướng của Neutidi trong việc phát triển các sản phẩm chăm da mụn theo hướng an toàn, ổn định và phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Hướng tiếp cận bền vững cho da mụn

Khi skincare (chăm sóc da) trở thành thói quen lâu dài, người dùng cần những sản phẩm đủ dịu để sử dụng mỗi ngày nhưng vẫn mang lại hiệu quả theo thời gian. Neutidi kỳ vọng trở thành lựa chọn phù hợp cho người trẻ đang tìm kiếm giải pháp chăm da mụn an toàn và bền vững hơn.

Bộ ba Neutidi được nhiều bạn trẻ tin dùng trong chu trình chăm da mụn hằng ngày (Ảnh: Neutidi).

Trong thời gian gần đây, Neutidi nhận được nhiều sự quan tâm từ các bạn trẻ nhờ hướng chăm da mụn nhẹ nhàng nhưng vẫn mang lại hiệu quả. Sản phẩm dễ dùng, không nặng mặt và phù hợp với nhịp sống bận rộn trong khí hậu nóng ẩm. Chu trình ba bước của Neutidi giúp duy trì chăm da đều đặn mà không lo kích ứng hay quá tải hoạt chất, từ đó hạn chế tình trạng mụn tái phát.

Neutidi là thương hiệu dược mỹ phẩm chuyên biệt của Nhật Bản dành cho da mụn nhạy cảm, với công thức khoa học, thành phần an toàn và đã được kiểm nghiệm.

Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối chính thức bởi Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Ami Beauty, có địa chỉ tại: Số 45 ngách 34/156 phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Bạn có thể tham khảo và mua sản phẩm chính hãng tại các kênh:

Website: https://neutidi.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/neutidi